Chamäleon toppt die 6.000er Marke bei Trustpilot mit dem Prädikat »Hervorragend«

Katharina Port; Leiterin Marketing & Vertrieb

BERLIN, GERMANY, November 5, 2024 / EINPresswire.com / -- Chamäleon erzielt eine neue Bestmarke auf der Bewertungsplattform Trustpilot. Mit über 6.000 Gästefeedbacks und dem Prädikat »Hervorragend« bestätigt der Erlebnisveranstalter für nachhaltige Reisen seine durchgehend exzellente Qualität und Zuverlässigkeit. Einzigartig in der Branche: Bei über 6.000 Bewertungen kommt Chamäleon auf einen beeindruckenden Durchschnittswert von 4,6 von 5 Sternen.73 Prozent der Bewertungen erreichen den Höchstwert von fünf Sternen, weitere 18 Prozent vier Sterne. 6 Prozent der Bewertungen haben drei Sterne und 2 Prozent zwei Sterne und unter 1 Prozent einen Stern. Die Bewertungen der Gäste werden in vollem Umfang bei Trustpilot und auf der Chamäleon-Website veröffentlicht. Das sorgt für eine transparente Darstellung der Feedbacks. Eine eigene Abteilung bei Chamäleon kümmert sich um die Zufriedenheit der Gäste und stellt sicher, dass ihre Rückmeldungen für die stete Optimierung der Reisen genutzt werden.Die fantastischen und dezidierten Bewertungen lassen das Herz höherschlagen: »Von der Buchung bis zur Rückreise war alles perfekt.«, »ein großartiger Guide«, »unvergessliche Erlebnisse«, »zauberhafte Unterkünfte«, »Erwartungen vollkommen übertroffen« u.v.m. schließen das Produkterlebnis und den Service vor, während und nach der Reise ein.Da der herausragende Service bereits im Reisebüro beginnt, freut sich Chamäleon besonders über die lobenden Worte der gemeinsamen Gäste zur Beratung und Buchung in ihrem Reisebüro. Katharina Port, Leiterin Marketing & Vertrieb: »Als Liebling der Reisebüros für Rundreisen hängt die Latte hoch. Darauf sind wir stolz und tun sehr viel, um diese großartige Partnerschaft zu pflegen. Das zahlt sich aus. Denn unsere gemeinsamen Gäste kommen nach der Reise begeistert zurück in ihr Reisebüro und buchen bestenfalls gleich die nächste Reise mit Chamäleon. Das nennt man dann wohl Win-Win-Win.«

