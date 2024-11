RUBIS: Activité du T3 et des 9 mois de 2024

Paris, le 5 novembre 2024, 17h45

Distribution d’énergies : Retail & Marketing - Volume en hausse de 7 % au T3 2024, marge brute en légère baisse (- 1 %) à 190 M€ Performance stable du GPL dans toutes les zones. Solide performance du carburant de la zone Caraïbes avec une base comparable élevée. La Jamaïque et le Guyana continuent de croître à un rythme soutenu. Vents contraires en Afrique : Croissance significative des volumes carburant en Afrique de l’Est . Marge brute sous pression en raison de la chute du cours du brut sur le trimestre. L’activité bitume s’est également redressée sous l’impulsion de l’ Afrique du Sud. Les marges ont diminué de 10 % en glissement annuel en raison d’un mix géographique différent. Support & Services - Marge brute en repli de 25 % Les activités de négoce de GPL et de carburant dans les Caraïbes restent dynamiques. Les volumes de négoce de bitume ont diminué au troisième trimestre 2024, par rapport à un troisième trimestre 2023 particulièrement élevé.

Production d’électricité renouvelable : Portefeuille sécurisé supérieur à 1 GWc. Chiffre d’affaires de 17 M€, + 6 % vs T3 2023.

Chiffre d’affaires du Groupe pour le T3 2024 à 1 630 M€, en hausse de 2 % par rapport au T3 2023, tiré par l’augmentation des volumes en Afrique.

à 1 630 M€, en hausse de 2 % par rapport au T3 2023, tiré par l’augmentation des volumes en Afrique. Prévisions pour 2024 révisées le 31 octobre 2024 pour refléter l’évolution soudaine des prix du pétrole, le décalage dans l'ajustement de la formule de prix au Kenya et la baisse de l'activité de négoce de bitume.

le 31 octobre 2024 pour refléter l’évolution soudaine des prix du pétrole, le décalage dans l'ajustement de la formule de prix au Kenya et la baisse de l'activité de négoce de bitume. Finalisation de la cession de Rubis Terminal – Acompte sur dividende de 0,75 € par action à verser le 8 novembre 2024.

Le 5 novembre 2024, Clarisse Gobin-Swiecznik, Associée-Gérante, a commenté : “Dans la branche Distribution d’énergies, les volumes de l’activité Retail & Marketing ont enregistré une forte croissance ce trimestre, illustrant la capacité de Rubis à gagner des parts de marché. Les marges unitaires ont reculé en raison de la chute brutale des cours du pétrole, combinée à un retard dans l’ajustement de la formule de prix au Kenya. Cet impact négatif est à court terme et les marges devraient rebondir lorsque les prix se stabiliseront ou augmenteront. À moyen et long terme, la sensibilité du Groupe au prix du pétrole est limitée et un prix du marché plus bas est favorable à la demande de produits. Concernant l’activité Support & Services, la région des Caraïbes a délivré une forte performance dans le négoce de GPL et de carburant. La demande pour le négoce de bitume en Amérique du Nord s’amenuisant, Rubis adapte son offre en proposant du négoce dans la partie est de l’Atlantique en vue d’optimiser l’utilisation de sa flotte lorsque l’activité de nos filiales est plus faible. Les effets négatifs à court terme auxquels nous avons été confrontés au cours du troisième trimestre nous ont conduits à réviser nos prévisions pour 2024.”



DISTRIBUTION D’ÉNERGIES

Retail & Marketing

Au troisième trimestre 2024, les volumes ont progressé de 7 % versus un T3 2023 déjà élevé. La marge brute est en légère baisse à - 1 %, atteignant 190 M€ au T3.

VOLUMES ET MARGE BRUTE PAR PRODUIT AU T3

Volumes (en milliers de m3) Marge brute (en M€) T3 2024 T3 2023 T3 2024 vs T3 2023 T3 2024 T3 2023 T3 2024 vs T3 2023 GPL 304 298 2 % 70 69 0 % Carburants 1 095 1 018 8 % 107 107 0 % Bitume 95 80 18 % 14 15 -10 % TOTAL 1 494 1 396 7 % 190 191 -1 %

Les volumes de GPL ont augmenté au cours du trimestre, sous l’effet principalement d’un segment vrac très dynamique au Maroc et de la poursuite de la forte croissance du GPL-carburant en France et en Espagne. Ces hausses ont été partiellement compensées par le ralentissement des marchés en Afrique du Sud et au Kenya. La marge brute est restée stable et la marge unitaire a diminué de 2 % en glissement annuel en raison du mix des différents segments.

Sur le segment carburant :

le réseau (stations-services, représentant 52 % des volumes carburant et 56 % de la marge brute carburant au T3) a connu des tendances variables selon les régions . Dans l’ensemble, les volumes ont augmenté de 2 % en glissement annuel au T3 et la marge brute a grimpé de 6 %. Cette dynamique s’appuie principalement sur les aspects suivants : Caraïbes : l’activité est restée très dynamique, les volumes et les marges progressant nettement, notamment en Jamaïque. Haïti a toutefois freiné la performance régionale avec une baisse des volumes, tandis que la marge unitaire est restée stable, Afrique de l’Est : l’activité réseau a repris le chemin de la croissance au T3 après un premier semestre 2024 difficile. Cependant, la marge brute a été pénalisée par la baisse du cours du brut ;

(stations-services, représentant 52 % des volumes carburant et 56 % de la marge brute carburant au T3) . Dans l’ensemble, les volumes ont augmenté de 2 % en glissement annuel au T3 et la marge brute a grimpé de 6 %. Cette dynamique s’appuie principalement sur les aspects suivants : le segment Commercial et Industriel (C&I, représentant 26 % des volumes carburant et 25 % de la marge brute carburant au T3) est resté stable, avec une progression de 1 % des volumes et un recul de 1 % de la marge brute. Ce résultat s’explique principalement par les bonnes performances habituelles au Guyana et à la Barbade. Madagascar a enregistré une baisse de l’activité C&I suite à une décision de ne pas participer au renouvellement d’un appel d’offres public pour lequel les marges n’étaient pas en ligne avec les standards du Groupe ;

(C&I, représentant 26 % des volumes carburant et 25 % de la marge brute carburant au T3) est resté stable, avec une progression de 1 % des volumes et un recul de 1 % de la marge brute. Ce résultat s’explique principalement par les bonnes performances habituelles au Guyana et à la Barbade. Madagascar a enregistré une baisse de l’activité C&I suite à une décision de ne pas participer au renouvellement d’un appel d’offres public pour lequel les marges n’étaient pas en ligne avec les standards du Groupe ; le segment aviation (représentant 17 % des volumes carburant et 13 % de la marge brute carburant au T3) est resté très dynamique, la croissance des volumes atteignant 32 % sur le T3. La marge brute a diminué de 12 % du fait de la baisse des prix du pétrole sur le trimestre qui a impacté la valeur des stocks.





Les volumes bitume ont augmenté de 18 % en glissement annuel, sur fond de poursuite de la bonne performance de l’Afrique du Sud, du Togo et du Cameroun. Le Nigéria reste à la traîne. La marge brute a diminué de 10 % en glissement annuel, soit 1 M€.

Le tableau ci-dessous présente la répartition des volumes et de la marge brute par région au T3.

VOLUMES ET MARGE BRUTE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE AU T3

Volumes (en milliers de m3) Marge brute (en M€) T3 2024 T3 2023 T3 2024 vs T3 2023 T3 2024 T3 2023 T3 2024 vs T3 2023 Europe 219 198 11 % 47 45 5 % Caraïbes 553 560 -1 % 78 78 0 % Afrique 722 637 13 % 65 68 -5 % TOTAL 1 494 1 396 7 % 190 191 -1 %

Par zone géographique, la dynamique de ce trimestre est la suivante :

le solide positionnement de l’Europe sur le GPL (qui représente 86 % de la marge brute de la région) continue de générer des résultats positifs. Ce segment a maintenu sa dynamique avec une hausse de 7 % des volumes au T3, portée par le vrac et le GPL-carburant en France et en Espagne. La marge est restée globalement stable à + 1 %, avec une plus faible performance du Portugal sur le trimestre ;

sur le GPL (qui représente 86 % de la marge brute de la région) continue de générer des résultats positifs. Ce segment a maintenu sa dynamique avec une hausse de 7 % des volumes au T3, portée par le vrac et le GPL-carburant en France et en Espagne. La marge est restée globalement stable à + 1 %, avec une plus faible performance du Portugal sur le trimestre ; dans la zone Caraïbes , les volumes et les marges se sont stabilisés au T3. Cette situation générale est le résultat de forces contrastées : un dynamisme constant dans la zone, en particulier en Jamaïque et au Guyana, et une situation toujours difficile à Haïti ;

, les volumes et les marges se sont stabilisés au T3. Cette situation générale est le résultat de forces contrastées : un dynamisme constant dans la zone, en particulier en Jamaïque et au Guyana, et une situation toujours difficile à Haïti ; l’Afrique a commencé à se redresser après un premier semestre compliqué. La croissance des volumes a été soutenue dans tous les segments, mais les marges ont été affectées par la baisse des prix du pétrole, en particulier au Kenya.





Support & Services

L’activité Support & Services a enregistré un chiffre d’affaires total de 258 M€ au T3 2024 (+ 2 % en glissement annuel).

Les marges reculent significativement (- 25 % en glissement annuel) à 29 M€ après un très bon T3 2023.

Pour rappel, 2023 était une année record grâce à un niveau élevé d’activité de négoce en bitume, génératrice de marge, dans un contexte de prix du transport maritime particulièrement haut.

En 2024, les opportunités de négoce en bitume en Amérique du Nord ont diminué, réduisant le niveau global des marges et le taux d’utilisation des navires bitumiers. Le Groupe adapte son offre en proposant des activités de négoce dans la partie est de l'Atlantique.

Parallèlement, la forte dynamique observée dans l’activité de négoce de GPL et de carburant dans les Caraïbes au cours du premier semestre s’est poursuivie au T3 avec une progression des volumes de + 43 % et une augmentation de + 39 % de la marge brute sur le trimestre, tirant parti des deux navires acquis en 2023.

La raffinerie SARA et les opérations logistiques, dont les business models sont spécifiques, présentent un profil de marge stable.

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE

Le niveau des actifs en exploitation a augmenté de 22 % en glissement annuel et atteint 513 MWc à fin septembre 2024. Le portefeuille de projets sécurisés a dépassé 1 GWc. S’agissant du pipeline de projets, la construction du projet à Creil (environ 200 MWc) a débuté au cours du trimestre. En outre, le portefeuille de projets early stage a été alimenté par 0,9 GWc de nouveaux projets au cours de la période. Le chiffre d’affaires du T3 2024 s’est élevé à 17 M€, soit une progression de 6 % en glissement annuel.

Données opérationnelles T3 2024 T3 2023 Var % Capacité installée (en MWc) 513 421 22 % Production d’électricité (en GWh) 166 167 - 1 % Chiffre d’affaires (en M€) 17 16 +6 %

PERSPECTIVES

Tel qu’exposé le 31 octobre 2024, suite :

à la récente escalade des conflits au Moyen-Orient et les fortes fluctuations des prix du pétrole qui en découlent qui ont eu un impact à court terme sur les marges de l’activité distribution de carburant ;

au retard de l’ajustement de la formule de prix pour la distribution retail au Kenya ;

au ralentissement de l’activité de négoce de bitume ;

partiellement compensés par l’amélioration du résultat financier et la plus-value de cession de Rubis Terminal ;

Rubis a révisé ses objectifs financiers pour 2024 comme suit :

Résultat brut d’exploitation : [675-725] M€ contre [725-775] M€ ;

: [675-725] M€ contre [725-775] M€ ; Résultat net part du Groupe (dont une plus-value nette de 83 M€ sur la cession de Rubis Terminal) : [340-375] M€ contre « stable » par rapport à 354 M€ pour l’exercice 2023 ;

(dont une plus-value nette de 83 M€ sur la cession de Rubis Terminal) : [340-375] M€ contre « stable » par rapport à 354 M€ pour l’exercice 2023 ; Dividende par action : inchangé, soit en croissance par rapport à 2023, en plus de l’acompte sur dividende de 0,75 € lié à la cession de Rubis Terminal.





NOTATIONS EXTRA-FINANCIÈRES

MSCI : AA (réitérée en décembre 23)

Sustainalytics : 30,7 (vs 29,7 précédemment)

ISS ESG : C (vs C- précédemment)

CDP : B (réitérée en février 24)

