Rackspace Technology führt auf NVIDIA Accelerated Computing basierende On-Demand-GPU-as-a-Service ein

SAN ANTONIO, Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für hybride, Multicloud- und KI-Technologiedienstleistungen, hat heute die Erweiterung von Rackspace Spot um einen neuen geografischen Standort und eine On-Demand-GPU-as-a-Service mit NVIDIA-beschleunigter Datenverarbeitung bekanntgegeben. Die Erweiterung erfolgt, da die Nachfrage nach Rechenleistung voraussichtlich weiterhin rasant steigen wird. Laut IDC wird für die Kapazität von KI-Rechenzentren „bis 2027 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, CAGR) von 40,5 % prognostiziert.“[1] Rackspace Spot erfüllt die Nachfrage nach einer erstklassigen Plattform für rechenintensive Anwendungen wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Datenanalyse, indem es vollständig verwaltete Kubernetes-Cluster auf Abruf bereitstellt, die über eine einzigartige Auktion auf dem freien Markt bereitgestellt werden.

„Mit GPUaaS von Rackspace erhalten Kunden On-Demand-Zugriff auf leistungsstarke, beschleunigte Ressourcen, die für KI-, maschinelles Lernen, Datenanalysen und Grafik-Rendering-Workloads optimiert sind“, so Brian Lillie, President of Private Cloud bei Rackspace Technology. „Mit Spot GPUaaS können Sie Hochleistungs-Grafikprozessoren ohne erhebliche Vorabinvestitionen in Hardware nutzen und so sowohl Kosteneffizienz als auch Skalierbarkeit erreichen.“

Die Rackspace Spot GPU-fähige Plattform wird in unserem neuesten Rackspace SJC3-Rechenzentrum der nächsten Generation im Silicon Valley gehostet. Die hochmoderne Einrichtung bietet eine verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit und stellt den Kunden von Grund auf eine fortschrittliche Infrastruktur zur Verfügung.

„Rackspace freut sich, bedeutende Spot-Verbesserungen vorstellen zu können, die einen höheren Kundennutzen und eine höhere Leistung bieten. Die Bereitstellung von Gen-2 ist jetzt verfügbar, was die Bereitstellungszeit erheblich verkürzt und die Zuverlässigkeit erhöht. Darüber hinaus ist Spot jetzt an sieben globalen Standorten verfügbar, mit unserem neuesten Standort in San Jose, CA (SJC3)“, so Lance Weaver, Chief Product and Technology Officer von Rackspace Private Cloud. „Das neue Rechenzentrum, das von Grund auf mit der neuesten OpenStack-Technologie gebaut wurde, verbessert die Leistung und Zuverlässigkeit. Diese strategische Lage im Westen der USA verringert die Latenz und bietet unseren Kunden an der Westküste einen schnelleren Zugang, wodurch sich ihre allgemeine Benutzererfahrung verbessert. Darüber hinaus erfüllt dieses neue Rechenzentrum die Anforderungen an eine Infrastruktur mit höherer Dichte und ermöglicht es unseren Kunden, ihre Ressourcen nahtlos an die sich ändernden Geschäftsanforderungen anzupassen.“

Einführung einer neuen Serverklasse

Rackspace Spot führt eine neue Serverklasse ein, die mit NVIDIA-beschleunigter Datenverarbeitung ausgestattet ist, insbesondere mit der NVIDIA H100 Tensor Core GPU .

GPU H100 Virtual Server v2.Mega Extra-Large bietet eine NVIDIA H100-GPU, einen für Beschleuniger optimierten Intel 8568Y-Prozessor mit 48 Hyperthreading-Kernen, 128 GB Arbeitsspeicher und erweiterte Speicher- und Netzwerkfunktionen.



Dieses fortschrittliche GPU-Angebot ermöglicht es Kunden, die Leistung von NVIDIA-beschleunigtem Computing zu nutzen, um komplexe Arbeitslasten wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Datenanalysen zu beschleunigen. Kunden können mit verbesserten Rechenkapazitäten schnellere Bearbeitungszeiten und eine verbesserte betriebliche Effizienz erzielen. Der Zugang zu modernster Technologie ermöglicht es Unternehmen, schnell Innovationen zu entwickeln und sich auf ihren jeweiligen Märkten einen Wettbewerbsvorteil zu sichern.

Rackspace Spot ist auf Anfrage verfügbar unter spot.rackspace.com . Detaillierte Spezifikationen der Spot-GPU-Instanzen finden Sie hier .

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von hybriden, End-to-End-, Multicloud- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

