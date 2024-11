Penguasa Berkuasa Kewangan Singapura Menamakan Aplikasi Hakeem untuk Anugerah Kecemerlangan Fintech Singapura 2024

ISLAMABAD, Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Walee Group dengan bangganya mengumumkan Hakeem, produk pembiayaan Nano Islam utama bahagian perkhidmatan kewangannya “Walee Financial Services” telah dicalonkan untuk Festival FinTech Singapura 2024 - Anugerah Kecemerlangan FinTech. Dianjurkan oleh Penguasa Kewangan Singapura (MAS) dengan kerjasama PwC Singapore, anugerah ini memberi penghormatan kepada penyelesaian inovatif yang memacu rangkuman kewangan dan amalan industri transformatif.

Daripada lebih 200 penyertaan global, Hakeem merupakan salah satu daripada empat finalis dalam kategori Anugerah FinTech Baru Muncul. Pengiktirafan ini menyerlahkan kesan Hakeem sebagai penyelesaian pembiayaan Nano Islam, meningkatkan akses kewangan di Pakistan dengan rancangan pengembangan global masa hadapan. Sejajar dengan tema festival, Hakeem merangkumi pertumbuhan mampan dan daya tahan melalui inovasi teknologi.

Kini dalam tahun ke-9, Festival FinTech Singapura - Anugerah Kecemerlangan FinTech meraikan kemajuan FinTech merentasi 6 kategori, menyerlahkan penyelesaian yang memberikan kesan dunia sebenar dan mematuhi standard kawal selia yang berkembang. Panel yang dihormati memberi penilaian terhadap finalis berdasarkan Kesan, Kemampanan, Kepraktisan, Kebolehoperasian dan Kreativiti.

Sopnendu Mohanty, Ketua Pegawai FinTech MAS, memuji para finalis, berkata:

"Tahniah kepada semua finalis yang diumumkan hari ini. Inovasi anda melangkui batasan dan membentuk masa depan yang lebih inklusif dan dinamik. Sungguh menggembirakan melihat sokongan untuk inisiatif 'FinTech Gives Back', yang terus memacu pertumbuhan dan pembangunan dalam sektor ini."

Majlis anugerah akan diadakan pada 7 November 2024 di Festival FinTech Singapura, di mana pemenang akan diumumkan. Finalis juga akan mengadakan sesi rangkaian eksklusif dengan pemimpin industri, pelabur dan korporat untuk memajukan penyelesaian mereka.

Noshad Minhas, Ketua Pegawai Eksekutif & Pengasas Bersama Walee Financial Services, melahirkan rasa bangga dengan pengiktirafan itu:

"Pencalonan Hakeem menekankan komitmen kami untuk memperkasakan komuniti yang kurang mendapat perkhidmatan di Pakistan dan seterusnya dengan perkhidmatan kewangan yang boleh diakses dan beretika. Pengiktirafan di pentas global ini mengukuhkan visi kami untuk membolehkan komuniti global dari segi kewangan melalui rangkuman yang dipacu teknologi."

Perihal Hakeem oleh Walee Group

Walee Financial Services dan jenamanya Hakeem merupakan anak syarikat Walee Technologies, membolehkan pembayaran pantas dan akses mudah kepada sokongan kewangan untuk komuniti yang kurang mendapat perkhidmatan.

Perihal Anugerah Kecemerlangan Festival FinTech Singapura

Dipersembahkan oleh MAS dengan SFA dan PwC, anugerah itu memberi penghormatan kepada penyelesaian yang memupuk rangkuman kewangan, membuka laluan pertumbuhan baharu, menyesuaikan arah aliran AI, Teknologi Kuantum dan seterusnya.

Untuk pertanyaan akhbar, hubungi:

press@hakeem.tech

Untuk maklumat lanjut tentang Walee Financial Services, sila layari www.hakeem.tech

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/db341a6b-95a3-4db1-90b0-b55098b36333





Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.