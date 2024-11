OMRON Healthcare lanceert AI-gestuurde AFib-bloeddrukmeters in Europa, september 2024

M7 Intelli IT AFib X7 Smart AFib M6 Comfort AFib

Nieuw Intellisense AFib-algoritme detecteert mogelijke atriumfibrillatie bij elke meting, verbetert vroege detectie en preventie van ernstige complicaties

MUKO-SHI, KYOTO, JAPAN, November 5, 2024 /EINPresswire.com/ -- OMRON Healthcare Co., Ltd. (Hoofdkantoor: Muko, Kyoto, President en CEO: Ayumu Okada, hierna het bedrijf), een wereldleider in gezondheidstechnologie, kondigt met trots de lancering aan in Europa van zijn innovatieve M6 Comfort AFib-, M7 Intelli IT AFib- en X7 smart AFib-bloeddrukmeters voor de bovenarm (nieuwe modellen genoemd) met de baanbrekende Intellisense AFib-technologie. Deze geavanceerde monitors zijn vanaf september 2024 in heel Europa verkrijgbaar. Ze brengen een nieuwe klasse van gezondheidsmanagement voor hypertensiepatiënten om mogelijke atriumfibrillatie (AFib) te detecteren bij elke routinematige controle van de bloeddruk thuis.

Revolutionaire AFib-detectie met Intellisense AFib

De kern van de nieuwe producten is het gepatenteerde Intellisense AFib-algoritme van OMRON. Dit is een geavanceerde technologie die gebruikmaakt van zelflerende systemen en een door AI aangestuurd algoritme. Hiermee wordt een mogelijke AFib - een belangrijke oorzaak van cardiogene cerebrale embolie - gedetecteerd. Anders dan de eerdere modellen die extra stappen vereisten voor AFib-detectie - zoals het uitvoeren van meerdere metingen - integreren de nieuwe modellen deze mogelijkheid rechtstreeks in het standaard meetproces van de bloeddruk. Deze innovatie vereenvoudigt het detectieproces en maakt daardoor het regelmatig zelf monitoren van de gezondheid effectiever en gebruiksvriendelijker.

AFib is een aandoening die wordt gekenmerkt door onregelmatige hartritmes. Als deze niet vroegtijdig worden ontdekt en behandeld, kunnen ze leiden tot ernstige complicaties, zoals een hersenbloeding. Het is verontrustend dat ongeveer veertig percent van de AFib-patiënten asymptomatisch is. Zonder regelmatige screening is het daardoor moeilijk om een diagnose te stellen. De Intellisense AFib-technologie pakt deze uitdaging aan door tijdens het meten van de bloeddruk de golfvorm van de drukpuls te analyseren en hierdoor worden de specifieke polsstoornissen voor AFib met opmerkelijke nauwkeurigheid gesignaleerd.

Klinische validatie en uitzonderlijke nauwkeurigheid

Het Intellisense AFib-algoritme is grondig getest en klinisch gevalideerd met resultaten die een gevoeligheid van 95%*¹ en een specificiteit van 98%*² aantonen. Deze bevindingen werden gepresenteerd op het prestigieuze symposium tijdens de HRS2024 in mei 2024 en later in september 2024 op de ESC2024. Daarmee werd de betrouwbaarheid en de effectiviteit van de technologie in real-worldtoepassingen geconsolideerd.

Patiënten empoweren en complicaties voorkomen

De introductie van nieuwe modellen markeert een aanzienlijke vooruitgang in het thuis monitoren van de gezondheid. Het biedt een krachtig hulpmiddel aan patiënten met hypertensie om mogelijke AFib vroeg te detecteren. Door de vroegtijdige signalering van deze aandoening kan er tijdig medisch worden ingegrepen. Progressie naar ernstigere gezondheidsproblemen wordt daardoor mogelijk voorkomen.

"We zetten ons in om mensen van de tools te voorzien die ze nodig hebben om zelf hun gezondheid te controleren", aldus Lucia Prada, Senior Marketing Director bij OMRON Healthcare Europe. "De nieuwe modellen vereenvoudigen niet alleen de meting van de bloeddruk, maar verbeteren ook de meting met AI-gestuurde technologie. Dit kan een levensreddend verschil maken. Deze lancering is een grote stap vooruit in de preventieve gezondheidszorg."



Beschikbaarheid

De nieuwe modellen zijn vanaf september 2024 in heel Europa verkrijgbaar. Ga voor meer informatie over het product en waar u het kunt kopen naar

M7 Intelli IT Afib:https://www.omron-healthcare.com/products/m7-intelli-it-afib

X7 Smart Afib:https://www.omron-healthcare.com/products/x7-smart-afib

M6 Comfort Afib:https://www.omron-healthcare.com/products/m6-comfort-afib

of neem contact op met pr-ohq@omron.com.

*1. Gevoeligheid verwijst naar het vermogen van een test om een persoon met een ziekte als positief aan te duiden.

*2. De specificiteit van een test is het vermogen om een persoon die geen ziekte heeft als negatief aan te duiden.

Hartziekten zijn wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak, gevolgd door hartkwalen. Het aantal patiënten blijft toenemen naarmate de vergrijzing van de bevolking vordert. AFib is een onregelmatige hartslag die wordt veroorzaakt door elektrische signalen, afkomstig van buiten de sinusknoop die de hartslag regelt. Bij AFib-patiënten wordt het bloed niet normaal door het lichaam gepompt. De bloedstroom stagneert daardoor in de boezem en er kan een bloedstolsel ontstaan. Als het stolsel door de bloedbaan naar de hersenen wordt vervoerd en een bloedvat blokkeert, kan er een hersenbloeding optreden. Gegevens tonen aan dat ongeveer veertig percent van de patiënten asymptomatisch is en dat maakt het lastig om vroeg te ontdekken. Ook is bevestigd dat patiënten met hypertensie drie keer zoveel risico hebben om AFib te ontwikkelen dan mensen zonder hoge bloeddruk.

In een door het bedrijf uitgevoerd onderzoek onder duizend mannen en vrouwen van achttien jaar en ouder, woonachtig in Frankrijk, gaf meer dan tachtig percent van de respondenten aan dat ze wel van AFib hadden gehoord, maar niet wisten wat het was of er geen kennis over hadden.

De resultaten van de in Frankrijk enquête (fragment)

Het bedrijf heeft een visie van 'Going for ZERO' op het cardiovasculaire domein, waarmee ze zich richten op het verwezenlijken van een wereldwijde status met nul cerebrovasculaire en cardiovasculaire aandoeningen. Sinds de eerste digitale bloeddrukmeter in 1973 werd uitgebracht, heeft het bedrijf een scala aan innovatieve hulpmiddelen en diensten geïntroduceerd, zoals een service voor patiëntbewaking op afstand. In 2019 werd een bloeddrukmeter voor de bovenarm met een ingebouwde ECG-technologie geïntroduceerd . In 2023 ging een educatieve ziektecampagne van start met informatie over patiënten met AFib ervaringen.

Met de lancering van de nieuwe modellen schakelt het bedrijf een versnelling hoger om zijn 'Going for ZERO'-visie te verwezenlijken en draagt het wereldwijd bij aan gezondere levens.

Over OMRON Healthcare

OMRON Healthcare wil de gezondheid bevorderen en mensen wereldwijd in staat stellen ten volle te leven. Het bedrijf is wereldwijd marktleider op het gebied van klinisch bewezen, innovatieve medische apparatuur voor gezondheidsbewaking en -behandeling thuis.

Het bedrijf wil zijn visie "Going for Zero, Preventive Care for the Health of Society" realiseren en ontwikkelt producten en diensten voor cardiovasculair conditiebeheer, patiëntbewaking op afstand, ademhalingszorg en pijntherapie. Deze helpen zorgprofessionals en patiënten om cerebro-cardiovasculaire gebeurtenissen, verergering van ademhalingsziekten en beperkingen door chronische pijn te verminderen.

Met meer dan 350 miljoen verkochte eenheden wereldwijd* biedt OMRON de meest aanbevolen bloeddrukmeters aan door zorgprofessionals**. Gedurende zijn hele geschiedenis heeft OMRON Healthcare ernaar gestreefd levens te verbeteren en bij te dragen aan een betere samenleving door innovaties te ontwikkelen die mensen helpen hun medische aandoeningen te voorkomen, te behandelen en te beheren. Het bedrijf levert producten en diensten in meer dan 130 landen***.

Het hoofdkantoor van OMRON Healthcare Group is gevestigd in Kyoto, Japan.

Ga voor meer informatie over de gezondheidszorgactiviteiten van OMRON in Italië naar de website van OMRON op https://www.omron-healthcare.com/.

Contactgegevens

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.

Global Communication Administration

Public Relations Department

53 Kunotsubo, Terado-cho, Muko-shi, Kyoto 617-0002

Tel: 075-925-2004 Fax: 075-925-2005

E-mail: pr-ohq@omron.com

Japan: https://www.healthcare.omron.co.jp/

Internationaal: https://www.omron-healthcare.com/

* Cumulatieve verkoop van digitale bloeddrukmeters voor thuisgebruik wereldwijd. (per mei 2023)

** Kantar Health. Enquête bij cardiologen. (2019)

*** Aantal landen waar OMRON-producten en/of -diensten beschikbaar zijn (vanaf maart 2023)

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.