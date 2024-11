El KFSHRC y Lilly colaboran en la detección precoz del alzhéimer

RIAD, Arabia Saudí, Nov. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- El King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) y Eli Lilly Saudi Arabia han firmado hoy un memorando de entendimiento para mejorar la atención a los pacientes de alzhéimer. El memorando allanará el camino para transformar el Centro de Neurociencia del KFSHRC en un referente regional de excelencia para la enfermedad de Alzheimer.

El objetivo de las partes es explorar conjuntamente iniciativas para educar y formar a los profesionales sanitarios saudíes sobre enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer, incluidos los últimos hallazgos de la investigación mundial y las mejores prácticas mundiales en atención.

Esta amplia colaboración prevé que Lilly transfiera sus conocimientos técnicos de producción al KFSHRC, lo que permitirá la futura fabricación en Arabia Saudí de agentes y trazadores para la obtención de imágenes por tomografía por emisión de positrones (PET), con potencial para la exportación.

Las exploraciones con PET son pruebas de imagen avanzadas que utilizan radiofármacos llamados trazadores. Se emplean con frecuencia para detectar signos precoces de cáncer, enfermedades cardiacas y afecciones cerebrales. De este modo, ayudan a diagnosticar y evaluar la propagación del cáncer, problemas cardiacos y trastornos cerebrales como los tumores, la epilepsia, la demencia y la enfermedad de Alzheimer.

El Dr. Najeeb Qadi, director del Centro de Neurociencia del KFSHRC, declaró: «La firma de este memorando de entendimiento entre el KFSHRC y Lilly supone un paso transformador en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Gracias a la tecnología de imagen por PET localizada y de vanguardia, podemos lograr diagnósticos más tempranos y precisos, lo que permite a los pacientes obtener mejores resultados y mejorar su calidad de vida. Un aspecto clave de esta colaboración es la transferencia de conocimientos y tecnología, que podría garantizar que los especialistas saudíes cuenten con los últimos avances. Esta iniciativa capacitaría a nuestros expertos locales para prestar una atención de primera clase, al traer las innovaciones mundiales directamente a nuestros pacientes. Esta colaboración refuerza nuestro compromiso inquebrantable con el bienestar de nuestros pacientes y sus familias. Juntos, estamos haciendo avanzar la atención médica e insuflando nuevo aire a la esperanza».

En Riad, Irina Zaporozhets, presidenta de Lilly Middle East and Turkey, declaró: «Lilly llevará a Arabia Saudí los procesos más avanzados de detección precoz de enfermedades como el alzhéimer. Combinando nuestra experiencia con el KFSHRC, pretendemos lograr avances transformadores en el diagnóstico y el tratamiento del alzhéimer en Arabia Saudí. Esta colaboración estratégica a largo plazo permite la producción de trazadores de PET de amiloide y Tau para la obtención de imágenes por PET del alzhéimer en Arabia Saudí. Puede mejorar los resultados de los pacientes y servir de referencia para la investigación y la innovación regionales continuas en el alzhéimer».

Cabe destacar que el KFSHRC ha sido clasificado en primer lugar en Oriente Próximo y África y en vigésimo lugar a nivel mundial, en la lista de los 250 mejores centros médicos académicos del mundo por segundo año consecutivo; y ha sido reconocido como la marca sanitaria más valiosa del Reino y de Oriente Próximo, según la clasificación 2024 de Brand Finance. Además, la revista «Newsweek» lo incluye este mismo año entre los 250 mejores hospitales del mundo y en la lista de World’s Best Smart Hospitals para 2025. Para obtener más información, visite www.kfshrc.edu.sa o póngase en contacto con nuestro gabinete de prensa escribiendo a mediacoverage@kfshrc.edu.sa.

