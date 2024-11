ערים הממוקדות בתושבים לחיים טובים יותר בולטות בתערוכת העיר והאדריכלות הבינלאומית של שנגחאי 2024

שנגחאי, Nov. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

תערוכת העיר והארכיטקטורה הבינלאומית של שנחאי 2024 (The Shanghai International City and Architecture Expo 2024 ) התקיימה במרכז התערוכות והכנסים העולמי של שנחאי בין התאריכים 31 באוקטובר עד 2 בנובמבר כאחד האירועים המרכזיים בשנחאי לציון יום הערים העולמי השנה, על פי מרכז התיאום של שנחאי ליום הערים העולמי (Shanghai Coordination Center of World Cities Day).

נקודת המוצא והמטרה הסופית של בנייה ופיתוח עירוני בעיר היא ליצור חיים טובים ומאושרים יותר עבור האנשים. בתערוכה השנה הוקמה תצוגה המוקדשת להצגת ההישגים בבניית עיר ממוקדת תושבים בשנחאי, הבאים לידי ביטוי בהתחדשות עירונית, סביבה ראויה למגורים, פיתוח ירוק ודל פחמן ועיר חכמה.

שנחאי עדיין נמצאת בעיצומה של התפתחות טרנספורמטיבית. עם דגש על פרויקטים גדולים של בנייה, התקדמות משמעותית נעשית בקידום של מעבדות גדולות, כמו גם פרויקטים תעשייתיים היי-טק בפודונג, לינגאנג וז'אנגג'יאנג. מתווה העיר לבניית מרכז חדשנות בינלאומי למדעטק קורם עור וגידים בדרך כלל.

צמחייה מכסה את כל העיר. החגורה האקולוגית התוססת והחיה של עיר המעגל זורחת כמו פנינה מסנוורת, בעוד שהשטחים הירוקים בתוך העיר משובצים כמו שטיח ירוק, ומספקים אפשרויות מגוונות לתושבים ולתיירים לחקור את היופי הטבעי.

שנחאי שיפרה ללא הרף את מערכת הדיור וההשכרה הרב-שכבתית שלה כדי לענות על צרכים שונים של תושבים והגדילה את היצע הדיור בר ההשגה באיכות גבוהה במטרה לשפר את התחרותיות והעוצמה הרכה של העיר באמצעות הפיכתה למקום מגורים נוח.

העיר מתגאה גם בשילוב משובח של תרבות. ההתחדשות העירונית של דרך יויואן הפיחה חיים חדשים ברחוב בן מאה השנים הזה על ידי שדרוגי תשתית המאזנים מראה ומהות, שדרוגים מסחריים המשלבים חיוניות מקומית עם מגמות אופנה, כמו גם שדרוגים תעשייתיים המקדמים פיתוח תעשייתי וטרנספורמציה עירונית.

התחדשות עירונית, פיתוח בר קיימא, שירותים יומיומיים הנגשים לקהילות עירוניות ברדיוס של 15 דקות, שירותים ידידותיים לכל הגילאים וכו', כל הדוגמאות הללו המוצגות בתערוכה מציעות הצצה לשינוי המשתנה ללא הרף של שנחאי.

מקור: מרכז התיאום של שנחאי ליום הערים העולמי / Shanghai Coordination Center of World Cities Day

למידע נוסף: Ms. Liu, Tel: 86-10-63074558

