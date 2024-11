GraniteShares Financial Plc (l'Emittente) Evento di rimborso anticipato di alcune classi di Titoli ETP

LONDRA, Nov. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- GraniteShares annuncia modifiche all’offerta di prodotti

Evento di rimborso anticipato

L'Emittente comunica, ai sensi della Condizione 8 (c) delle Condizioni, che tutti i Titoli ETP delle classi specificate nell'Allegato A saranno rimborsati obbligatoriamente e che l'Emittente ha fissato al 09 dicembre 2024 la Data di Rimborso Anticipato per tutte queste classi. L'Importo di Estinzione Anticipata per una particolare classe sarà determinato alla Data di Rimborso Anticipato.

I Portatori di Titoli di ciascuna classe di Titoli ETP avranno diritto al Valore per Titolo ETP per tale classe, determinato alla Data di Rimborso Anticipato e moltiplicato per il numero di Titoli ETP detenuti nel giorno di riferimento. Il pagamento sarà effettuato tramite Euroclear Bank.

Si prevede che i Titoli ETP soggetti a questo Evento di Rimborso Anticipato cesseranno di essere negoziati su ETFplus di Borsa Italiana dopo la chiusura delle negoziazioni del giorno 06 dicembre 2024. L'Emittente ha presentato all’Exchange un avviso per la cancellazione dei Titoli ETP dalla quotazione. Se desidera vendere i suoi titoli prima del rimborso anticipato, dovrà farlo entro la chiusura delle negoziazioni della suddetta data.

I termini in maiuscolo non definiti nel presente documento avranno il significato loro attribuito nell'Atto di Emissione relativo ai Titoli ETP.

Il presente Avviso viene rilasciato dall'Emittente.

GRANITESHARES FINANCIAL PLC

Da: __ /firma/ Aileen Mannion___________

Nome: Aileen Mannion



Qualifica: Amministratore

Ground Floor, Two Dockland Central

Guild Street

North Dock

Dublino 1

Irlanda

Allegato A - Elenco dei Titoli ETP soggetti all'Evento di Rimborso Anticipato

GraniteShares Financial Plc

LEI: 635400MFOIY6BX1JUC92

ETP Securities Mercato di quotazione Ticker SEDOL ISIN Ultimo giorno di negoziazione Data di Rimborso Anticipato Record date / Data di Registrazione Giorno previsto di pagamento a Euroclear Bank GraniteShares 3x Long Enel Daily ETP Securities Borsa Italiana – ETF Plus 3LNL BP0BGQ5 XS2435552216 06 Dec 2024 09 Dec 2024 10 Dec 2024 13 Dec 2024 GraniteShares 3x Short Enel Daily ETP Securities Borsa Italiana – ETF Plus 3SNL BP0BGJ8 XS2435552729 06 Dec 2024 09 Dec 2024 10 Dec 2024 13 Dec 2024 GraniteShares 3x Long Eni Daily ETP Securities Borsa Italiana – ETF Plus 3LEN BP0BGS7 XS2435551242 06 Dec 2024 09 Dec 2024 10 Dec 2024 13 Dec 2024 GraniteShares 3x Short Eni Daily ETP Securities Borsa Italiana – ETF Plus 3SEN BSY12G4 XS2846983471 06 Dec 2024 09 Dec 2024 10 Dec 2024 13 Dec 2024 GraniteShares 3x Long MIB Daily ETF Securities Borsa Italiana – ETF Plus 3MIB BQKW8K3 XS2531766363 06 Dec 2024 09 Dec 2024 10 Dec 2024 13 Dec 2024 GraniteShares 3x Short MIB Daily ETF Securities Borsa Italiana – ETF Plus 3SIT BQKW8J2 XS2531766447 06 Dec 2024 09 Dec 2024 10 Dec 2024 13 Dec 2024



EuropeanTeam@graniteshares.com

+44 (0)20 3950 1442



