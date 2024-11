La nouvelle évolution de la marque de Bombardier remporte deux prix Red Dot pour l’excellence de son design

La nouvelle évolution de la marque Bombardier est honorée par le prix Red Dot du « Meilleur d’entre les meilleurs », et son nouveau logo, le Mach de Bombardier, reçoit le label « Red Dot » international très convoité

La nouvelle évolution de la marque Bombardier gagnante sera présentée en Allemagne, au Musée de la communication de Berlin et au Musée du design Red Dot à Essen, permettant de présenter au monde entier tout le travail ayant mené à la création de l’expression de la marque réputée





MONTRÉAL, 04 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est fière d’annoncer que sa nouvelle évolution de sa marque s’est vu décerner le prix Red Dot de réputation internationale du « Meilleur d’entre les meilleurs » pour les marques et le design en communication dans le cadre du concours Red Dot 2024. Cette reconnaissance très convoitée salue le design exceptionnel et la créativité remarquable de la nouvelle évolution de la marque Bombardier. De plus, Bombardier a reçu un prix Red Dot pour l’excellence du nouveau dessin de son logo, lequel vient souligner à nouveau l’engagement de l’entreprise en matière de raffinement du design.

Dévoilée plus tôt cette année, la nouvelle évolution de la marque rend hommage à l’approche unique de l’entreprise à l’égard de ses clients et de ses parties prenantes et reflète la culture et les employés de grand talent de Bombardier. Cette initiative a été déployée pour représenter l’évolution de Bombardier en tant qu’entreprise axée exclusivement sur la conception, la construction et l’entretien des meilleurs avions d’affaires du monde, tout en réaffirmant son esprit d’innovation audacieux, ses racines entrepreneuriales et ses valeurs familiales profondément ancrées. Au cœur de la nouvelle expression visuelle de Bombardier, le logo redessiné présente la silhouette d’un avion qui franchit le mur du son – une évocation de l’ambition soutenue de l’entreprise et un symbole de son engagement inébranlable à démontrer un savoir-faire et un soin sans égal.

« La marque Bombardier est emblématique et réputée pour son héritage et ses activités d’ingénierie qui redéfinissent les normes de l’industrie, et faire évoluer son identité de marque était une opportunité incroyable et un défi à relever avec humilité, a affirmé Ève Laurier, vice-présidente, Communications, Marketing et Affaires publiques de Bombardier. Ces prestigieuses distinctions Red Dot réaffirment combien la marque Bombardier se classe parmi les grandes marques inspirantes du monde. »

Les prix Red Dot comptent parmi les plus prestigieux prix de design dans le monde et récompensent la qualité, la créativité et la vision. Le prix Red Dot du « Meilleur d’entre les meilleurs » place Bombardier parmi les plus grandes marques de notre temps. La reconnaissance du logo redessiné souligne le souci méticuleux du détail et la réflexion stratégique mis en œuvre pour créer une identité visuelle qui trouve écho dans la clientèle diversifiée de Bombardier : les leaders qui façonnent le monde.

Les gagnants des prix Red Dot de cette année ont été honorés lors d’une cérémonie spéciale qui a eu lieu le 1er novembre à Berlin, en Allemagne.

Le travail primé de Bombardier sera présenté de novembre 2024 à janvier 2025 au Musée de la communication de Berlin puis, au printemps 2025, dans le cadre d’une exposition au Musée du design Red Dot à Essen. Le cheminement de redéfinition de l’image de marque de Bombardier sera également présenté dans une entrevue dans le Red Dot Design Yearbook, mettant en lumière la collaboration avec Lippincott, une agence mondiale de conception d’images de marque et d’expériences.

Ces deux prix Red Dot viennent s’ajouter aux autres lauriers remportés en 2024 par Bombardier pour sa nouvelle image de marque, notamment des prix Graphis Design, Brand Impact et Transform North America.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les individus, les entreprises, les gouvernements et les militaires les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour prévenir leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers pour l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus écoresponsable. Et nous tenons absolument à livrer un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur procurant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables de s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte d’environ 5 000 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur d’entre les meilleurs » pour les marques et le design en communication.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur X @Bombardier.

Bombardier est une marque déposée de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fef8bede-beac-48cb-be88-339f601bccb7/fr

Bombardier gagne le prix Red Dot: Meilleur d'entre les meilleurs La nouvelle évolution de la marque de Bombardier remporte deux prix Red Dot pour l’excellence de son design

