Explorando oportunidades na Conferência Pan-Americana da IASP: Promovendo a prevenção do suicídio nas Américas

IASP Pan American Conference 2024

WASHINGTON DC, DC, UNITED STATES, November 4, 2024 / EINPresswire.com / -- Em novembro deste ano, a Conferência Pan-Americana da IASP oferece uma oportunidade única para abordar a questão urgente da prevenção do suicídio nas Américas e visa expandir o escopo e o impacto dos esforços de prevenção do suicídio nas Américas do Norte, Central e do Sul.Com um programa de conferências completo projetado para públicos multissetoriais, o evento oferece uma plataforma para especialistas, pesquisadores, formuladores de políticas e profissionais se reunirem e trocarem ideias, estratégias e soluções adaptadas às diversas necessidades de cada região.A Conferência Pan-Americana da IASP apresentará um programa dinâmico que abrange diversos temas urgentes para a prevenção do suicídio. Alguns dos tópicos principais incluem:• Prevenção do suicídio juvenil: o suicídio entre adolescentes continua sendo um problema em muitos países, particularmente porque os desafios de saúde mental entre os jovens continuam a aumentar. Os trabalhos se concentrarão nas taxas de suicídio e fatores de risco entre os jovens, considerações culturais dentro das estratégias existentes voltadas para a prevenção do suicídio entre os jovens e proteção dos jovens online.• Mídias e redes sociais: plataformas sociais podem atuar tanto como uma comunidade protetora e de apoio quanto como uma fonte de conteúdo suicida. As discussões também cobrirão as complexidades do impacto da tecnologia nos usuários, bem como a forma como as mídias sociais podem ser usadas positivamente e com cuidados apropriados.• Linhas de apoio e redes de suporte: As linhas de apoio são cruciais para aqueles que estão passando por pensamentos suicidas. A conferência mostrará a expansão dos serviços da linha de apoio à crise na região, com foco no número nacional 988 nos EUA e Canadá, incluindo à acessibilidade, dados, avaliação de serviços e coordenação com as equipes de emergência.• Experiência vivida: Um dos principais objetivos é centralizar as vozes daqueles com experiência vivida. Seus insights guiarão à pesquisa, à política e à prática, garantindo que os esforços de prevenção permaneçam acolhedores e levando em consideração experiências da vida real.• Intervenções culturalmente adaptadas: Dada a diversidade cultural da região panamericana, a conferência destacará como desenvolver intervenções de prevenção do suicídio que respeitem e incorporem nuances culturais, linguísticas e sociais.Resultados da conferênciaA Conferência Pan-Americana da IASP visa alcançar vários resultados importantes:1. Aumento da cooperação regional: promover a colaboração entre países e organizações nas Américas para abordar a prevenção do suicídio coletivamente.2. Capacitação: Aumentar a capacidade da região de implementar iniciativas eficazes de prevenção ao suicídio.3. Intercâmbio de conhecimento: Facilitando o compartilhamento de melhores práticas, pesquisas e estratégias inovadoras da região.Um dos destaques da conferência deste ano é a sessão especial, “In Conversation With” com Patrick J. Kennedy e Stephen Fried, moderada pelo Dr. Dan Reidenberg . Esta conversa se aprofundará em seu mais recente livro, Profiles in Mental Health Courage, que compartilha as histórias poderosas de indivíduos que enfrentaram desafios de saúde mental de frente.Profiles in Mental Health Courage destaca a resiliência e a bravura de pessoas que vivem com doenças mentais e vícios, oferecendo narrativas convincentes que ilustram a importância de quebrar o estigma em torno da saúde mental e do suicídio. Esta sessão oferecerá aos participantes a chance de refletir sobre como histórias pessoais podem mudar percepções sobre doenças mentais e inspirar mudanças tanto em políticas quanto em comportamentos da sociedade.Espera-se que a conversa forneça insights valiosos sobre como a narrativa pode ser usada como uma ferramenta para mudar a maneira como pensamos e falamos sobre saúde mental e para criar maior compreensão e empatia em torno de questões de transtornos por uso de substâncias e suicídio.A Conferência Pan-Americana da IASP não é apenas um evento, mas também um catalisador para ações futuras. Ela oferece uma oportunidade única para as partes interessadas em toda a região colaborarem, trocarem conhecimento e defenderem esforços mais fortes de prevenção do suicídio. Ao focar na experiência vivida, compartilhar estratégias inovadoras e alavancar novos dados e tecnologias, a conferência fornece uma plataforma para fortalecer iniciativas de saúde mental nas Américas.Em última análise, o objetivo da Conferência Pan-Americana da IASP é criar uma mudança duradoura ao promover a cooperação, aumentar a capacidade e garantir que os programas de prevenção do suicídio sejam culturalmente responsivos e baseados na compaixão. Este é um passo essencial para reduzir as taxas de suicídio e promover o bem-estar mental em toda a região panamericana.Contatos:Consultas gerais de comunicação:• Globalmente: Communications@iasp.infoNotas para editores:Associação Internacional de Prevenção do SuicídioA International Association for Suicide Prevention (IASP) lidera o esforço global na prevenção do suicídio, tendo desenvolvido um fórum eficaz e que é proativo na criação de fortes parcerias e na promoção de ações baseadas em evidências para reduzir a incidência de suicídio e comportamento suicida ( www.iasp.info ). Estabelecida em 1960, a IASP é a maior associação internacional dedicada à prevenção do suicídio e ao alívio dos efeitos do suicídio e colabora estreitamente com organizações internacionais relevantes.Nota importante: Jornalistas que relatam sobre este assunto são aconselhados a incluir informações sobre linhas de ajuda e sites relevantes. O site a seguir fornece detalhes de Centros de Crise ao redor do mundo: https://www.iasp.info/crisis-centres-helplines/ Jornalistas que cobrem esse assunto também são aconselhados a seguir as seguintes diretrizes.

