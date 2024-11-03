Bitget 調查顯示部分用戶作出交易選擇時，傾向網紅影片多於白皮書

維多利亞，塞舌爾, Nov. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 以妙趣橫生的「誰仍在閱讀白皮書？」為題，推出一項宣傳活動，慶祝比特幣白皮書發表 16 週年 (Bitcoin's 16th Whitepaper Day)。 這項舉措旨在引發加密貨幣社群討論，探討白皮書目前在區塊鏈項目和投資決策中的作用。 該項活動於 Satoshi Nakamoto (中本聰) 即將發表其奠基文件時登場，讓人們有機會重新思考如何看待白皮書的作用，以及白皮書在指引投資策略和項目評估時是否仍一如既往般具有影響力。

由 Bitget 收集的調查數據，透視了加密貨幣社群目前對白皮書的看法。 於 5,923 位參與調查的受訪者中，佔壓倒性的 92.28% 表示在進行比特幣交易前必定會閱讀項目的白皮書，顯示出該技術性文件對大部分用戶而言仍不可或缺。 此外，99.43% 的受訪者仍然認為白皮書屬於必不可少，突顯它們在建立項目信譽及概述其基礎原則方面仍持續重要。

然而，調查亦揭示關鍵意見領袖 (KOL 或網紅) 在影響交易決策方面發揮舉足輕重的作用。 在並非經常閱讀白皮書的參與調查者當中，有 86.51% 會依賴網絡紅人的建議，而只有小部分會轉向研究機構或自己的人脈網絡尋求意見。 此舉突顯出一股逐漸形成的趨勢，網絡紅人主導的見解與建基於白皮書的評估開始相互競爭。

多年來，白皮書一直被視為了解區塊鏈項目技術和策略意向的關鍵文件。 然而，隨著加密貨幣領域急速發展，到底這些文件對投資者而言是否仍屬關鍵的工具，抑或一些替代的評估方式更受重視，引來了越來越廣泛的討論。

Bitget 的研究獲得業內人士調查及諮詢的支持，揭示了各方面的觀點。 部分參與者仍將白皮書視作了解項目基礎及長期目標的必要工具。 其他人則認為，市場趨勢、項目表現及開發團隊等嶄新評估指標興起，減少了他們對白皮書的依賴，而現實世界的應用與使用情況更加重要。

通過這些討論中獲得見解，我們看到加密貨幣社群對項目作出評估的方式發生了轉變。 Bitget 藉著為這方面的交流建立平台，鼓勵用戶及專業人士等各方重新思考當前用於評估區塊鏈項目的工具和資源。 這項活動以比特幣白皮書發表日 (Bitcoin Whitepaper Day) 為主題，展示行業正在發生的變遷，並邀請加密貨幣社群放眼未來，思考哪些新方式可以用於評估行業最具潛力的創新項目。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 4,500 萬名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣、以太坊及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔角世界冠軍) 、Samet Gümüş (拳擊金牌得主) 及 İlkin Aydın (國家排球隊成員) 的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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