Bitget 调查表明：部分用户的交易决策更青睐参考有影响力的视频，而非白皮书

塞舌尔维多利亚, Nov. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 发起活动庆祝比特币第 16 个白皮书日，并以趣味盎然的“谁还看白皮书？”为主题。 此次活动旨在激发加密货币社区的交流探讨，共叙白皮书当前在区块链项目和投资决策中的作用。 该活动围绕 Satoshi Nakamoto 的基础文件发布展开，并提供契机来重新审视对白皮书的看法，以及白皮书在指导投资策略和项目评估方面的影响力是否依然如旧。

Bitget 收集的调查数据深入揭示了加密社区目前对白皮书的看法。 在接受调查的 5,923 名参与者中，有 92.28% 的人表示在交易代币之前总会查阅项目白皮书，这表明技术文档对大多数用户来说仍然至关重要。 此外，99.43% 的受访者仍然认为有必要参阅白皮书，强调白皮书在确立项目可信度和概览项目基本原则方面的参加价值并未消减。

不过，调查还显示，关键意见领袖 (KOL) 在影响交易决策方面发挥着主导作用。 在不经常阅读白皮书的参与者中，86.51% 的人会依靠 KOL 的推荐，只有少数人会寻求从研究机构或个人关系网中获取信息。 这凸显了一个日益明显的趋势，即有影响力的的见解开始与基于白皮书的评估争胜，反映了加密货币领域信息获取和信任选择的更深层转变。

多年来，白皮书一直被视为了解区块链项目技术和战略意图的重要文件。 然而，随着加密货币领域的快速发展，这些文件是否仍然是投资者的重要工具？或者其他评估方法是否正后来居上并占主导地位？人们在这些方面产生的争论越来越多。

通过调查和咨询业内人士，Bitget 的研究得出了一系列观点。 一些参与者仍将白皮书视作了解项目基础和长期目标的重要参考。 其他人则认为，市场趋势、项目绩效和开发团队等新评估指标的兴起减少了对白皮书的依赖，而现实世界的应用和用例则占据中心位置。

从这些讨论中收集到的见解表明，加密货币社区的项目评估方法发生了转变。 通过创建这个交流平台，Bitget 鼓励用户和专业人士重新思考当今用于评估区块链项目的工具和资源。 此次活动以“比特币白皮书日”为主题，展示了行业正在发生的变化，邀请社区展望未来并考虑新的方法来评估行业最具前景的创新。

要了解有关比特币白皮书日的更多信息，请点击此处查看我们的推文。

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Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 4,500 多万用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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