V 投資者新聞：鼓勵遭受損失的 Visa Inc. 投資者聯絡 Rosen Law，了解正在對該公司進行的調查 – V

紐約, Nov. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球投資者權利律師事務所 Rosen Law Firm 繼續調查 Visa Inc. (紐約證券交易所股票代碼：V) 是否可能違反聯邦證券法。

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Visa 股價為何下跌？

在 2024 年 9 月 24 日市場交易時段，美國司法部發布一份新聞稿，標題為「司法部起訴 Visa 壟斷借記卡市場」。 在此新聞稿，司法部宣布「今日針對 Visa 在借記卡網路市場之壟斷及其他非法行為提起民事反壟斷訴訟」[。] 該新聞稿進一步指出，「投訴指控 Visa 利用其主導地位阻礙現有競爭對手之發展，並阻止其他人開發新穎及創新替代品，進而非法維持其對借記卡網路市場之壟斷。」

新聞稿引述司法部長 Merrick Garland 的談話：「我們指控 Visa 非法積累費用收取權力，其費用遠遠超出其在競爭性市場可能收取之費用[。] 商家與銀行透過提高價格或降低品質或服務將這些成本轉嫁給消費者。 因此，Visa 的非法行為不僅影響單一物品價格，而且影響幾乎所有物品價格。」

受此消息影響，Visa 股價於 2024 年 9 月 24 日下跌 5.4%。

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您能做什麼？

若您已投資 Visa，您可能擁有合法選項，我們鼓勵您向該公司提交您的資訊。 所有代理均採用勝訴酬金制，對您來說沒有費用。 股東不承擔任何法庭費用或訴訟開支。 本事務所將針對任何潛在費用及開支尋求法院批准。

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為什麼選擇 Rosen Law Firm？

我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功業績紀錄的合格律師。 通常，發布通知的法律事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。 許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。 選擇律師還需明智。 Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。 Rosen Law Firm 達成了當時針對中國公司有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。 2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。 自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者索回了數億美元。 僅在 2019 年，公司就為投資者索回超過 4.38 億美元。 2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為原告律師協會的巨人。 事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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