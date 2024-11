Rodolfo Ornelas se une al Elenco a la Obra de Teatro Multicultural “I Want A Country” en Nueva York

Rodolfo Ornelas (Photo Credit: Bianca Victoria) Rodolfo Ornelas (Photo Credit: Bianca Victoria) Rodolfo Ornelas (Photo Credit: Bianca Victoria)

NUEVA YORK, NY, UNITED STATES, November 4, 2024 / EINPresswire.com / -- El actor Mexicano Rodolfo Ornelas se ha unido al elenco de “ I Want A Country ” (Quiero Un País), la conmovedora obra de teatro multicultural de Andreas Flourakis, uno de los dramaturgos contemporáneos más célebres de Grecia, y traducida por Eleni Drivas. La narrativa cobra vida gracias a un talentoso ensamble teatral, que presenta voces personales y colectivas que resuenan con autenticidad y emoción.“I Want A Country” es una exploración evocadora de la búsqueda de un lugar al cual llamar hogar. Este poderoso montaje teatral da vida a las historias reales de personas de diversos orígenes, cada una en un viaje único impulsado por la guerra, la pobreza, la persecución y el deseo de encontrar un lugar seguro y acogedor al cual pertenecer.La producción va más allá del guion, incorporando elementos originales en los que los miembros del elenco interpretarán monólogos inspirados en sus propias experiencias de vida, y canciones originales en estrecha colaboración con el compositor del espectáculo, el músico greco-estadounidense Peter Douskalis.El espectáculo está dirigido por Ioanna Katsarou, codirectora artística de Eclipses Group Theater NY, cuyo enfoque visionario garantiza una experiencia profundamente inmersiva y que invita a la reflexión.Dorothea Gloria, una de las productoras del espectáculo, habla sobre trabajar con Rodolfo: “Tener a Rodolfo como uno de nuestros actores principales ha sido realmente una bendición. Animamos a nuestros intérpretes a que infundan sus propias experiencias de vida en el guion, y Rodolfo enriquece nuestra narrativa con la profundidad de su herencia y estilo de vida mexicanos. Es una potencia a la hora de representar escenas emotivas, y su arte eleva nuestro espectáculo a nuevas alturas. Estamos emocionados de que el público de Nueva York experimente su increíble trabajo”.Otros miembros del elenco, cada uno proveniente de distintos países, incluyen a Genevieve Daniels (Guyana), Thea Gloria (Filipinas), Goran Scott (Croacia), Xrysi Syl (Grecia) y Rebeca Wood (Reino Unido). Demetri Bonaros se desempeña como director musical, con Willem Hinternhoff en el diseño de iluminación, Vasiliki Ioannu como stage manager y Adam Martin como asistente de dirección.La obra de teatro “I Want A Country” recibió la beca Queens Community Arts Grant del Flushing Town Hall. Queens Community Arts Grant cuenta con el apoyo del New York State Council on the Arts, Statewide Community Regrants Program (anteriormente el programa de descentralización) con el apoyo de la gobernadora Kathy Hochul y la legislatura del estado de Nueva York.Rodolfo Ornelas es un actor de teatro y cine cuyo trabajo puede verse en la versión unipersonal de “Romeo y Julieta”, disponible a través de Teatrix.com, por la que ganó el premio al mejor monólogo en una plataforma de streaming, otorgado por la Asociación Mexicana de Periodistas Teatrales (APT). Recientemente interpretó a Lance en “The Altruists” de Nicky Silver (The Other Space, LA) y estrenó el espectáculo unipersonal/familiar “What’s Up, Don Quixote?” en el Morgan-Wixson Theatre en Santa Monica, California. Egresado de The American Academy of Dramatic Arts, recibió el prestigioso premio Charles Jehlinger a la excelencia en actuación. También asistió a la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT) en la Ciudad de México. A los 15 años, se convirtió en pupilo del reconocido actor mexicano Mario Iván Martínez (Como agua para chocolate, de Alfonso Arau, Cronos, de Guillermo del Toro).“I Want A Country” comenzará su temporada en el Hellenic Cultural Center en Nueva York el 9 de noviembre, con funciones los viernes y sábados a las 8 pm, y los domingos a las 7 pm.Las entradas se pueden encontrar aquí: Tickets HERE

