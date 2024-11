Un choeur d'enfants français en visite à Wuzhishan, en Chine, pour renforcer les rencontres musicales

WUZHISHAN, Chine, 02 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du 25 au 31 octobre, la célèbre chorale parisienne le Chœur des Polysons a été invitée à Hainan, le premier port franc de Chine, pour une série d’activités d’échange culturel, renouant ainsi leurs liens musicaux avec les chorales d’enfants locales.

Selon le Département de la Publicité du Comité municipal de Wuzhishan, en mai de cette année, la chorale des enfants Li et Miao de Wuzhishan s’est rendue en France pour un échange culturel et a interprété la chanson « Singing Wuzhishan to France » à Paris. Les deux chorales ont partagé la scène, renforçant ainsi l’amitié entre la Chine et la France par la musique. Cinq mois plus tard, le Chœur des Polysons a été convié à Hainan, ce qui témoigne d’une collaboration harmonieuse entre les deux chorales d’enfants.

Pendant leur visite, les deux chorales ont donné plusieurs représentations et participé à diverses activités éducatives d’échange. Ils ont exploré la forêt tropicale de Wuzhishan, découvert des savoir-faire traditionnels de Hainan, tels que le brocart Li et la poterie, et dégusté des spécialités locales, comme la soupe de poisson aigre-douce et les festins de table longue, s’immergeant ainsi dans la culture chinoise.

Cette année marque le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France, ainsi que l’Année du Tourisme Culturel entre les deux pays. Elizabeth, la cheffe de chœur du Chœur des Polysons, a indiqué que ce 60e anniversaire donne une belle occasion aux enfants des deux pays de créer de solides liens d’amitié à travers la musique et de mieux comprendre leurs cultures respectives.

Située dans le centre-sud de l’île de Hainan, Wuzhishan est le centre culturel des groupes ethniques Li et Miao. La ville tire son nom de la montagne qui aurait emprisonné le Roi Singe pendant 500 ans dans le roman chinois classique Voyage en Occident. Réputée pour la pureté de son air, ses magnifiques forêts tropicales et ses cultures uniques Li et Miao, Wuzhishan attire de nombreux touristes toute l’année.

Source : Département de la Publicité du Comité municipal de Wuzhishan

