Founder Group Limited 宣佈獲得價值 380 萬美元的太陽能光伏工程、採購、建設及調試（EPCC）新合約

雪蘭莪，馬來西亞, Nov. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 馬來西亞領先的太陽能光伏系統工程、採購、建設及調試（EPCC）解決方案提供商 Founder Group Limited（「FGL」或「公司」），今天宣佈其附屬公司 Founder Energy Sdn Bhd 已獲得為一所馬來西亞高等教育院校開發太陽能系統的合約。 該合約包括為該院校發電和耗用的現場太陽能光伏系統作全面開發、設計、安裝、建設和調試。 該合約價值約 380 萬美元，項目預計在九個月內完成。

Founder Group Limited 主席暨行政總裁 Lee Seng Chi 先生評論時說道：「我們欣然宣佈獲得這份重大的合約，這突顯了對本公司客戶專屬太陽能解決方案的需求。 此項目符合馬來西亞的國家能源政策（National Energy Policy），該政策致力於 2050 年前，將可再生能源容量從目前的 25% 提高至 70%。 政府對擴大可再生能源所作出的承諾，為本公司提供了重大的增長機遇。 我們準備好為這項國家議程作出貢獻，隨著我們擴大在東南亞的業務，預計在未來季度裡會公佈更多太陽能光伏的 EPCC 項目。」

這項公告反映出 Founder Group 致力於在馬來西亞推進太陽能基建設施的決心，並支持該國向可持續的能源轉型。 該公司仍致力於提供優質、客戶專屬的太陽能解決方案，以滿足區內不斷進展的能源需要。

關於 Founder Group Limited

Founder Group Limited 是馬來西亞一間專注於太陽能光伏設施的全方位工程、採購、建設及調試 (EPCC) 解決方案提供商。 公司主要專注於兩個關鍵領域：大型太陽能項目以及商業和工業 (C&I) 太陽能項目。 公司的使命是為客戶提供創新的太陽能安裝服務，推廣環保資源，並實現碳中和。

如欲了解更多有關公司的資訊，請登錄 https://www.founderenergy.com.my/。

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聯絡資訊：

Founder Group Limited 聯絡人：

Eric Lee

行政總裁

電話：+03-3358 5638

電子郵件：ericlee@founderenergy.com.my

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1177 Avenue of the Americas, 5th Floor

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辦公室：(646) 893-5835

電子郵件：info@skylineccg.com

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