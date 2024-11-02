Founder Group Limited 宣布签订一份价值 380 万美元的新太阳能 EPCC 光伏合同

雪兰莪，马来西亚, Nov. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Founder Group Limited（简称“FGL”或“公司”）是马来西亚领先的太阳能光伏系统工程、采购、建设和调试 (EPCC) 解决方案供应商，今日宣布其子公司 Founder Energy Sdn Bhd 已获得一份合同，为马来西亚一家高等教育机构开发太阳能发电系统。 该合同涵盖了现场太阳能光伏 (PV) 系统的全面开发、设计、安装、建设和调试，以满足该机构的发电和用电需求。 该项目价值约为 380 万美元，预计将在九个月内完工。

Founder Group Limited 董事长兼首席执行官 Lee Seng Chi 先生表示：“我们非常高兴地宣布获得这一重要合同，这凸显了市场对我们定制太阳能解决方案的需求。 该项目符合马来西亚的国家能源政策，该政策旨在到 2050 年将可再生能源装机容量从当前的 25% 提升至 70%。 政府致力于扩大可再生能源，这为我们公司带来了显著的发展机遇。 我们已做好准备，为实现这一国家议程贡献力量，随着我们在东南亚业务的不断扩展，预计将在未来几个季度宣布更多 EPCC 太阳能光伏项目。”

这一公告展现了 Founder Group 致力于推动马来西亚太阳能基础设施的决心，并坚定不移地支持国家向可持续能源转型。 该公司将继续致力于提供高质量的定制化太阳能解决方案，以满足该地区日益变化的能源需求。

关于 Founder Group Limited

Founder Group Limited 是一家专注于马来西亚太阳能光伏 (PV) 设施的全流程工程、采购、建设和调试 (EPCC) 解决方案提供商。 公司的主要业务集中在两个关键领域：大型太阳能项目以及商业和工业 (C&I) 太阳能项目。 公司的使命是为客户提供创新的太阳能安装服务，推广生态友好资源，并实现碳中和目标。

如需了解该公司的更多信息，请访问 https://www.founderenergy.com.my/。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述，反映我们的当前预期和对未来事件的看法。 已知和未知的风险、不确定性以及其他因素（包括公司向美国证券交易委员会提交的文件中“风险因素”部分所列内容），可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的情况有实质性差异。 您可以通过“可能”、“将”、“期望”、“预期”、“旨在”、“预估”、“打算”、“计划”、“相信”、“可能”、“潜力”、“继续”等词汇或类似表达来识别这些前瞻性陈述。 作出这些前瞻性陈述时，主要基于我们目前就可能影响我们的财务状况、经营业绩、业务策略和财务需求的未来事件的预期和预测。 这些前瞻性陈述涉及多种风险和不确定性。 除非适用法律要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因而在陈述发布日之后更新或修改，还是为反映意外事件发生而更新或修改。 我们通过这些警示说明对所有前瞻性陈述进行限定。

联系信息：

Founder Group Limited 联系人：

Eric Lee

首席执行官

电话：+03-3358 5638

电子邮件：ericlee@founderenergy.com.my

投资者关系垂询：

Skyline Corporate Communications Group, LLC

Scott Powell，总裁

1177 Avenue of the Americas, 5th Floor

New York, New York 10036

办公室：(646) 893-5835

电子邮件：info@skylineccg.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.