L’édition 2024 du World Cities Day China Observance (Shanghai) s’ouvre, dévoilant des pratiques et des indicateurs pour un développement urbain durable

SHANGHAI, 01 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion du World Cities Day, l’édition 2024 du World Cities Day China Observance (Shanghai) et de la SDG Cities Global Conference, placées sous le thème « Building People-centered Cities for Better Life », se sont tenues jeudi au Centre d’Exposition et de Convention de l’Exposition Universelle de Shanghai.

L’édition 2024 du World Cities Day China Observance (Shanghai) s’ouvre au Centre d’Exposition et de Convention de l’Exposition Universelle de Shanghai.

Environ 350 invités, dont des responsables gouvernementaux nationaux et internationaux, des maires, des délégués de villes concernées, des experts, des universitaires, des professionnels du secteur et des représentants d’organisations internationales, ont assisté à la cérémonie d’ouverture. À cette occasion, la version chinoise du « Shanghai Manual · 2024 Annual Report » et du « UMF-Shanghai Adapted Index: Integrated Indicators and User Guide 2024 » ont été publiés, selon le Shanghai Coordination Center of World Cities Day.

L’année 2024 marque le cinquième anniversaire de l’introduction du concept de « People-centered Cities » et le dixième anniversaire du World Cities Day. Cette année, China Observance (Shanghai) s’intègre aux événements du cinquième anniversaire pour promouvoir ce concept, soulignant l’importance de placer les personnes au cœur de la planification et du développement urbains.

Profitant de l’influence mondiale du World Cities Day, l'édition de China Observance (Shanghai) de cette année 2024 a lancé une série d’activités thématiques en octobre, créant une ambiance festive à travers la ville et renforçant chez les citoyens un sentiment de participation et d’accomplissement.

Cinq activités publiques, favorisant la participation et l’engagement de masse, ont été officiellement lancées lors de la cérémonie d’ouverture. Ces activités incluent le Concours Shanghai Social Organization Innovation and Entrepreneurship, le Concours de Micro-renouvellement Urbain « Lively Street, Youthful City » Huangpu District Youth Development-Oriented, le College Student Case Study Competition of City Governance, Shanghai Child-Friendly City, le « Future City Through Children’s Eyes », et l’exposition de citywalk « People-centered City Beauty Streets ».

Lors du forum de discussion, des représentants de communautés locales, d’entreprises et de jeunes associés au « Shanghai Manual 2024 Annual Report » ont échangé en profondeur sur des thèmes tels que la co-construction, la co-gouvernance et le développement partagé des villes centrées sur les personnes.

