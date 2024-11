Penelope Robin y Lauta Rompen Esquemas con 'Se Vive una Vez': La Nueva Cumbia Moderna que Celebra la Vida y la Conexión

Se Vive Una Vez Penelope Robin LAUTA

Sensación del pop latino Penelope Robin y el artista argentino Lauta estrenan "Se Vive una Vez," una vibrante cumbia que celebra la vida y producida por Tote.

BUENOS AIRES, BUENOS AIRES, ARGENTINA, November 8, 2024 / EINPresswire.com / -- La cantante internacional Penelope Robin, radicada en Colombia, y el artista argentino Lauta lanzan "Se Vive una Vez," un nuevo sencillo de cumbia latina con una combinación de ritmos tradicionales y contemporáneos. Producido por Tote, este tema invita a disfrutar cada momento de la vida y conecta diferentes generaciones y culturas a través de su música.Con una trayectoria de diez años en la escena musical, Penelope Robin ha llegado a una amplia audiencia global. Radicada en Colombia en los últimos años, Penelope ha lanzado éxitos recientes como "Suéltate" y "Off-White Chemistry," destacándose en el género pop latino. Su sencillo "Off-White Chemistry" alcanzó el puesto #10 en el Music Week Commercial Pop Charts del Reino Unido, reflejando su creciente presencia internacional.Lauta, originario de La Plata, Argentina, es conocido por su trabajo junto a MYA, Rombai y Migrantes, y aporta su estilo tropical al nuevo sencillo. "Se Vive una Vez" refleja una fusión de estilos modernos y tradicionales, capturando la esencia de vivir plenamente. La producción de Tote aporta un enfoque distintivo que reúne elementos de la cumbia latina con una perspectiva actual.Durante todo el mes de noviembre, Penelope Robin estará en Buenos Aires promoviendo el lanzamiento de "Se Vive una Vez." Estará disponible para entrevistas y otras oportunidades de prensa."Se Vive una Vez" ya está disponible en todas las plataformas digitales, con el objetivo de conectar con una audiencia que celebra cada instante de la vida.Sobre Penelope RobinPenelope Robin cuenta con una carrera musical de una década, desarrollando un estilo único en el pop latino. Con su reciente sencillo "Suéltate," producido por el nominado al Grammy C-Rod, Penelope continúa explorando su evolución artística. Su sencillo "Off-White Chemistry" alcanzó una posición destacada en el mercado internacional, consolidando su presencia en la música pop.Sobre LautaLauta es un artista argentino en el género tropical y urbano, conocido por sus colaboraciones con artistas como MYA, Rombai y Migrantes. Originario de La Plata, Argentina, Lauta trabaja para crear música que conecta con su audiencia a través de letras y ritmos que reflejan su cultura.

Se Vive Una Vez - Penelope Robin y Lauta (Official Video)

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.