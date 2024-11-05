XS.com宣佈成為開羅Smart Vision高峰會官方全球贊助商
Business News/ -- 全球金融科技和金融服務領軍者XS.com很高興地宣佈，成為2024年埃及Smart Vision投資高峰會的官方全球贊助商。此次高峰會將於11月9日至10日在開羅尼羅河Ritz-Carlton酒店舉行。
作為全球贊助商，XS.com將亮相3號展位，透過直接與交易者溝通並提供無與倫比的支援，展示其致力於金融行業深度互動的承諾。
本次高峰會彙聚了來自中東和北非（MENA）地區及全球各地的頂尖金融專家，為討論投資的未來和探索革新性金融科技提供了一個理想的平台。
與會者將有機會獲取關於高級分析、演算法交易系統、有效風險管理等方面的寶貴見解，以及在當今快速發展的市場環境中做出明智決策的重要工具。
全球多資產經紀商XS.com還將在為期兩天的高峰會期間舉辦多場專題研討會與圓桌論壇，由研究主管Ahmed Negm、高級業務發展經理Rami Wissa及業務發展經理Yara Ahmed主持，深入剖析市場趨勢和投資機遇。
“作為本次重要活動的官方全球贊助商，XS.com期待與交易者們會面，並探索潛在合作機會。我們的研究團隊將現場與大家討論市場趨勢，分析市場波動，並重點介紹在當今瞬息萬變環境中出現的激動人心的新機遇。我們歡迎大家參與這些互動討論，共同探討投資的未來，”XS.com MENA地區總監Shadi Salloum說道。
Smart Vision董事長兼總經理Mohammed Elnozamy博士對此合作表示熱烈歡迎：
“我們很高興XS.com成為今年高峰會的官方贊助商。XS.com在金融科技領域的領導地位及其在中東和北非地區的強大影響力使他們成為本次高峰會的理想合作夥伴。我們期待他們為開羅的討論帶來寶貴的貢獻。”
XS.com的贊助進一步彰顯其致力於提供創新交易平台和卓越金融服務的堅定決心。
這家全球多資產經紀商將透過其屢獲殊榮的MENA團隊以及知名行業專家主持的引人入勝的討論，展示多種交易策略。
值得一提的是，XS.com因在跟單交易領域表現亮眼，獲得“最佳跟單交易平台”的殊榮。
此次高峰會為與會者提供了向頂尖專家學習的獨特機會， 幫助他們優化交易策略，並在不斷變化的市場環境中穩步前行。
XS.com 公司概況
XS 集團（以 "XS "或 "XS.com "品牌經營）是一家全球多元資產經紀商，提供多種金融產品交易服務。
XS.com 於 2010 年在澳洲成立，現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者，在多個司法管轄區擁有監管牌照，並在全球各地設有辦事處。
XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術，並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。
風險警告：我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
關於 Smart Vision
Smart Vision 是全球最大的專業機構之一，專注於從事全球和本地資本市場領域的培訓、技能開發以及組織國際會議。
在阿拉伯地區的金融行業以及資本市場，Smart Vision在培訓以及專業領域名列前茅。
XS Editorial Team
作為全球贊助商，XS.com將亮相3號展位，透過直接與交易者溝通並提供無與倫比的支援，展示其致力於金融行業深度互動的承諾。
本次高峰會彙聚了來自中東和北非（MENA）地區及全球各地的頂尖金融專家，為討論投資的未來和探索革新性金融科技提供了一個理想的平台。
與會者將有機會獲取關於高級分析、演算法交易系統、有效風險管理等方面的寶貴見解，以及在當今快速發展的市場環境中做出明智決策的重要工具。
全球多資產經紀商XS.com還將在為期兩天的高峰會期間舉辦多場專題研討會與圓桌論壇，由研究主管Ahmed Negm、高級業務發展經理Rami Wissa及業務發展經理Yara Ahmed主持，深入剖析市場趨勢和投資機遇。
“作為本次重要活動的官方全球贊助商，XS.com期待與交易者們會面，並探索潛在合作機會。我們的研究團隊將現場與大家討論市場趨勢，分析市場波動，並重點介紹在當今瞬息萬變環境中出現的激動人心的新機遇。我們歡迎大家參與這些互動討論，共同探討投資的未來，”XS.com MENA地區總監Shadi Salloum說道。
Smart Vision董事長兼總經理Mohammed Elnozamy博士對此合作表示熱烈歡迎：
“我們很高興XS.com成為今年高峰會的官方贊助商。XS.com在金融科技領域的領導地位及其在中東和北非地區的強大影響力使他們成為本次高峰會的理想合作夥伴。我們期待他們為開羅的討論帶來寶貴的貢獻。”
XS.com的贊助進一步彰顯其致力於提供創新交易平台和卓越金融服務的堅定決心。
這家全球多資產經紀商將透過其屢獲殊榮的MENA團隊以及知名行業專家主持的引人入勝的討論，展示多種交易策略。
值得一提的是，XS.com因在跟單交易領域表現亮眼，獲得“最佳跟單交易平台”的殊榮。
此次高峰會為與會者提供了向頂尖專家學習的獨特機會， 幫助他們優化交易策略，並在不斷變化的市場環境中穩步前行。
XS.com 公司概況
XS 集團（以 "XS "或 "XS.com "品牌經營）是一家全球多元資產經紀商，提供多種金融產品交易服務。
XS.com 於 2010 年在澳洲成立，現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者，在多個司法管轄區擁有監管牌照，並在全球各地設有辦事處。
XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術，並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。
風險警告：我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
關於 Smart Vision
Smart Vision 是全球最大的專業機構之一，專注於從事全球和本地資本市場領域的培訓、技能開發以及組織國際會議。
在阿拉伯地區的金融行業以及資本市場，Smart Vision在培訓以及專業領域名列前茅。
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