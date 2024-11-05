XS.com宣布成为开罗Smart Vision峰会官方全球赞助商
Business News/ -- 全球金融科技和金融服务领军者XS.com很高兴地宣布，成为2024年埃及Smart Vision投资峰会的官方全球赞助商。此次峰会将于11月9日至10日在开罗尼罗河Ritz-Carlton酒店举行。
作为全球赞助商，XS.com将亮相3号展位，通过直接与交易者沟通并提供无与伦比的支持，展示其致力于金融行业深度互动的承诺。
本次峰会汇聚了来自中东和北非（MENA）地区及全球各地的顶尖金融专家，为讨论投资的未来和探索革新性金融科技提供了一个理想的平台。
与会者将有机会获取关于高级分析、算法交易系统、有效风险管理等方面的宝贵见解，以及在当今快速发展的市场环境中做出明智决策的重要工具。
全球多资产经纪商XS.com还将在为期两天的峰会期间举办多场专题研讨会与圆桌论坛，由研究主管Ahmed Negm、高级业务发展经理Rami Wissa及业务发展经理Yara Ahmed主持，深入剖析市场趋势和投资机遇。
“作为本次重要活动的官方全球赞助商，XS.com期待与交易者们会面，并探索潜在合作机会。我们的研究团队将现场与大家讨论市场趋势，分析市场波动，并重点介绍在当今瞬息万变环境中出现的激动人心的新机遇。我们欢迎大家参与这些互动讨论，共同探讨投资的未来，”XS.com MENA地区总监Shadi Salloum说道。
Smart Vision董事长兼总经理Mohammed Elnozamy博士对此合作表示热烈欢迎：
“我们很高兴XS.com成为今年峰会的官方赞助商。XS.com在金融科技领域的领导地位及其在中东和北非地区的强大影响力使他们成为本次峰会的理想合作伙伴。我们期待他们为开罗的讨论带来宝贵的贡献。”
XS.com的赞助进一步彰显其致力于提供创新交易平台和卓越金融服务的坚定决心。
这家全球多资产经纪商将通过其屡获殊荣的MENA团队以及知名行业专家主持的引人入胜的讨论，展示多种交易策略。
值得一提的是，XS.com因在跟单交易领域表现亮眼，获得“最佳跟单交易平台”的殊荣。
此次峰会为与会者提供了向顶尖专家学习的独特机会，帮助他们优化交易策略，并在不断变化的市场环境中稳步前行。
XS.com 公司概况
XS 集团（以 "XS "或 "XS.com "品牌经营）是一家全球多元资产经纪商，提供多种金融产品交易服务。
XS.com 于 2010 年在澳洲成立，现已发展成为金融科技、金融服务和在线交易行业的全球市场领导者，在多个司法管辖区拥有监管牌照，并在全球各地设有办事处。
XS.com 为全球交易者、机构投资者和经纪商提供深度机构流动性和先进的交易技术，并结合高效的用户体验、高质量的关系管理和卓越的客户支持。
风险警告：我们的产品涉及保证金交易，具有很高的风险，可能会导致亏损金额超过阁下的初始入金。这些产品可能不适合所有投资者，阁下应当确保了解其中的风险。
关于 Smart Vision
Smart Vision 是全球最大的专业机构之一，专注于从事全球和本地资本市场领域的培训、技能开发以及组织国际会议。
在阿拉伯地区的金融行业以及资本市场，Smart Vision在培训以及专业领域名列前茅。
XS Editorial Team
作为全球赞助商，XS.com将亮相3号展位，通过直接与交易者沟通并提供无与伦比的支持，展示其致力于金融行业深度互动的承诺。
本次峰会汇聚了来自中东和北非（MENA）地区及全球各地的顶尖金融专家，为讨论投资的未来和探索革新性金融科技提供了一个理想的平台。
与会者将有机会获取关于高级分析、算法交易系统、有效风险管理等方面的宝贵见解，以及在当今快速发展的市场环境中做出明智决策的重要工具。
全球多资产经纪商XS.com还将在为期两天的峰会期间举办多场专题研讨会与圆桌论坛，由研究主管Ahmed Negm、高级业务发展经理Rami Wissa及业务发展经理Yara Ahmed主持，深入剖析市场趋势和投资机遇。
“作为本次重要活动的官方全球赞助商，XS.com期待与交易者们会面，并探索潜在合作机会。我们的研究团队将现场与大家讨论市场趋势，分析市场波动，并重点介绍在当今瞬息万变环境中出现的激动人心的新机遇。我们欢迎大家参与这些互动讨论，共同探讨投资的未来，”XS.com MENA地区总监Shadi Salloum说道。
Smart Vision董事长兼总经理Mohammed Elnozamy博士对此合作表示热烈欢迎：
“我们很高兴XS.com成为今年峰会的官方赞助商。XS.com在金融科技领域的领导地位及其在中东和北非地区的强大影响力使他们成为本次峰会的理想合作伙伴。我们期待他们为开罗的讨论带来宝贵的贡献。”
XS.com的赞助进一步彰显其致力于提供创新交易平台和卓越金融服务的坚定决心。
这家全球多资产经纪商将通过其屡获殊荣的MENA团队以及知名行业专家主持的引人入胜的讨论，展示多种交易策略。
值得一提的是，XS.com因在跟单交易领域表现亮眼，获得“最佳跟单交易平台”的殊荣。
此次峰会为与会者提供了向顶尖专家学习的独特机会，帮助他们优化交易策略，并在不断变化的市场环境中稳步前行。
XS.com 公司概况
XS 集团（以 "XS "或 "XS.com "品牌经营）是一家全球多元资产经纪商，提供多种金融产品交易服务。
XS.com 于 2010 年在澳洲成立，现已发展成为金融科技、金融服务和在线交易行业的全球市场领导者，在多个司法管辖区拥有监管牌照，并在全球各地设有办事处。
XS.com 为全球交易者、机构投资者和经纪商提供深度机构流动性和先进的交易技术，并结合高效的用户体验、高质量的关系管理和卓越的客户支持。
风险警告：我们的产品涉及保证金交易，具有很高的风险，可能会导致亏损金额超过阁下的初始入金。这些产品可能不适合所有投资者，阁下应当确保了解其中的风险。
关于 Smart Vision
Smart Vision 是全球最大的专业机构之一，专注于从事全球和本地资本市场领域的培训、技能开发以及组织国际会议。
在阿拉伯地区的金融行业以及资本市场，Smart Vision在培训以及专业领域名列前茅。
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