Lielākā “Jaungada balle 2025” Rīgā – neaizmirstama pieredze ar “Mint Circus”

Mint Circus NYE 2023 deju grīda bija karstākā Rīgā Mint Circus 2023 NYE ballītes viesi

RIGA, LATVIA, November 1, 2024 / EINPresswire.com / -- Latvijā labi pazīstamais pasākumu un dzīvesstila zīmols “ Mint Circus ” paziņo par biļešu tirdzniecību uz grandiozo gadumijas pasākumu “Mint Circus Jaungada balle 2025”, kas piedāvās apmeklētājiem neierobežotus kokteiļus, greznu kanapē bufeti, un ekskluzīvu VIP pieredzi.Šī gada “Mint Circus Jaungada balle 2025” solās būt notikums, kas radīs lieliskus iespaidus, atmiņas un, iespējams, kļūs par jaunu Rīgas ballīšu standartu. Organizatori ir pacēluši latiņu, piedāvājot vēl nebijušu atmosfēru un rūpīgi veidotu izklaides programmu ar tādiem māksliniekiem kā, piemēram, talantīgais saksofonists Roberts Martini, harismātiskais duets “Patrīcija x Anna”, populārais dziedātājs Aivo Oskis, kā arī Zviedrijas šova “Idol” atklājums Laura Arifa. Vakaru enerģiski pavadīs arī grupa “Prestige Band”, radot īstu deju ballītes sajūtu.Pasākuma viesiem tiks piedāvāti neierobežoti kokteiļi – alus, sidrs, vīns, prosecco un bezalkoholiskie dzērieni, kā arī īpaši izstrādāti 10 kokteiļi, no kuriem divi būs bezalkoholiski. “Mint Circus” rūpīgi atlasītais dzērienu klāsts nodrošinās īpašu Jaungada atmosfēru.VIP biļešu īpašniekiem būs ekskluzīva pieeja otrajam stāvam. Pasākuma viesi varēs baudīt sarkano paklāju ar profesionālu fotogrāfu, divus bārus ar 18 bārmeņiem, 360 grādu fotostūrīti un īpaši greznus galdus, kas būs pieejami gan stāvgaldu, gan rezervētu sēdvietu formātos. Tiem, kuri meklē vēl vairāk, būs pieejamas dažādas ekstras: uzkodu plates (viesiem, kuri neizvēlas kanapē bufeti), iespēja iegādāties dzērienus pudelēs, “Mint Circus Jaungada balle 2025” aksesuāru komplekti, kā arī ekskluzīvais jaunums Rīgā “Skip the Bar Queue Boss Pass”, kas tikai 10 viesiem no 1000 sniegs iespēju saņemt atsevišķu bārmeņa apkalpošanu bez stāvēšanas rindā.Šī gada īpašais “Friends Night Out” biļešu piedāvājums ļauj 8 cilvēku kompānijai piedzīvot “Mint Circus Jaungada balle 2025” svinības ar neierobežotu dzērienu piedāvājumu par cenu, sākot no 62,49 eiro no cilvēka.Biļetes uz “Mint Circus Jaungada balle 2025” jau pārdošanā! Cenas, sākot no 59,99 eiro, pieejamas līdz 1. decembrim. Iepriekšējā “Mint Circus” Jaungada pasākumā biļetes tika izpārdotas vēl pirms Ziemassvētkiem, tāpēc apmeklētāji tiek aicināti rezervēt vietas savlaicīgi. Naudas atmaksa par katru biļeti ir iespējama ne vēlāk kā 24 stundas pirms pasākuma, un katrai biļetei tiek piedāvāta eventsinriga.com biļešu garantija.Lai uzzinātu vairāk par šo ekskluzīvo pasākumu un iegādātos biļetes, apmeklējiet https://mintcircus.net Links uz pasākuma video YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=DpwB9C0JMSo

Mint Circus Jaungada balle 2025

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.