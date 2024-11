Eilinio visuotinio AB Akola group akcininkų susirinkimo sprendimai

2024 m. spalio 31 d. įvyko eilinis visuotinis AB Akola group (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).



Susirinkimo sušaukimo dieną bendras Bendrovės akcijų skaičius yra 167 170 481, o balsavimo teisę suteikia – 166 508 509 akcijos. Balsavimo teisės nesuteikia Bendrovės įsigytos 661 972 savos akcijos. Susirinkime dalyvavo 25 Susirinkimo apskaitos dienos (2024 m. spalio 24 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkai, turintys 138 965 128 akcijų balsus, tai sudarė 83,46 procentus visų Bendrovės akcijų balsų. Iki Susirinkimo buvo pateikti 22 tinkamai užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai.

Susirinkime dalyvavo Bendrovės valdybos narys ir finansų direktorius Mažvydas Šileika, kartu pavaduojantis Bendrovės generalinį direktorių.



Susirinkimo kvorumas yra.



Susirinkimo priimti sprendimai:



1. Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymas.



Pristatyta. Balsavimas nevykdomas.



2. Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas.



Pristatyta. Balsavimas nevykdomas.



3. 2023–2024 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas.



Pristatyta. Balsavimas nevykdomas.



4. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai.



Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai.



Balsavimo rezultatai:

UŽ – 138 965 128 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 138 885 287 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.



5. Finansinių metų, pasibaigusių 2024 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.





Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2024 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį.



Balsavimo rezultatai:

UŽ – 138 965 128 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 138 885 287 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.



6. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.





Patvirtinti Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 46 543 950 Eur 2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 75 920 296 Eur 3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 4) pervedimai iš rezervų - 5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) - 6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 122 464 246 Eur 7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 3 796 015 Eur 8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 9) pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti - 10) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 11) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 4 995 255 Eur* 12) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 13) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 113 672 976 Eur

* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2024 m. birželio 30 d., paskiriama 4 995 255 Eur, tai sudaro 0,03 Eur vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių (apskaičiuota neįskaitant Bendrovės įsigytų savų akcijų).



Balsavimo rezultatai:

UŽ – 138 965 128 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 138 885 287 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.



7. Bendrovės Akcijų suteikimo taisyklių naujos redakcijos tvirtinimas.





Patvirtinti Bendrovės Akcijų suteikimo taisyklių naują redakciją.



Balsavimo rezultatai:

UŽ – 138 965 128 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 138 885 287 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.



8. Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.



8.1. Patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją, kad Bendrovės įstatų nuostatos atitiktų pakitusias Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatas, o taip pat Bendrovės valdybos narių skaičių sumažinant nuo 6 iki 5 narių.

8.2. Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir įstatymų nustatyta tvarka ją įregistruoti Juridinių asmenų registre.





Balsavimo rezultatai:

UŽ – 138 965 128 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 138 885 287 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.



9. Bendrovės Audito komiteto narių atlygio nustatymas.



9.1. Už padidintą Audito komiteto darbų krūvį 2023–2024 finansiniais metais skirti papildomą vienkartinį atlygį kiekvienam esamam Audito komiteto nariui lygų 600 Eur (šeši šimtai eurų).

9.2. Nustatyti kiekvienam Audito komiteto nariui metinį atlygį, mokėtiną nuo 2025 m.: 1 600 Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai eurų) – Audito komiteto pirmininkui, 1 200 Eur (vienas tūkstantis du šimtai eurų) – Audito komiteto nariui.

9.3. Nustatyti, kad metinis atlygis Audito komiteto nariui sumokamas per vieną mėnesį nuo įvykusio eilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo.



Balsavimo rezultatai:

UŽ – 138 965 128 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 138 885 287 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.





