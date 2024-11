Rheidon Tech bringt innovatives tragbares V2V/V2L-EV-Ladegerät für den privaten Gebrauch in Europa auf den Markt

V2V-Laden in Notsituationen mit dem Powersharing-Set von Rheidon V2L-Funktion im Einsatz mit Rheidons Powersharing-Set Rheidon Tech Logo

Portable PowerSharing Set ermöglicht privates V2V- und V2L-Laden für Elektrofahrzeuge und bringt eine neue Dimension der Energieunabhängigkeit nach Europa

SHENZHEN, CHINA, November 1, 2024 / EINPresswire.com / -- Rheidon Tech stellt das PowerSharing Set vor, ein bahnbrechendes tragbares Ladegerät, das die Möglichkeiten der Vehicle-to-Everything (V2X)-Technologie erweitert, indem es sowohl das Laden von Fahrzeug zu Fahrzeug (V2V) als auch von Fahrzeug zu Ladung (V2L) für den Privatgebrauch in Europa ermöglicht, wobei für die Zukunft auch die Vehicle-to-Home (V2H)-Funktionalität geplant ist. Diese innovative Lösung, die im November 2024 auf den Markt kommt, kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da 79 % der deutschen Hausbesitzer, die ein Elektrofahrzeug besitzen, Interesse an einer bidirektionalen Ladetechnologie bekunden.Das tragbare PowerSharing-Set besteht aus zwei Schlüsselkomponenten: dem tragbaren Ladegerät PC280 , das mit 95 % aller E-Fahrzeuge kompatibel ist, und dem bidirektionalen Ladegerät AC800. Mit seinen V2V-Fähigkeiten kann das System bis zu 7,2 kW liefern (die tatsächliche Leistung kann je nach Fahrzeug variieren), was eine Ladung für 10-14 Meilen Reichweite in 30 Minuten ermöglicht. Die V2L-Funktion umfasst eine Steckdosenleiste mit drei Steckdosen und einer Spannung von 230 V, die es dem Nutzer ermöglicht, Haushaltsgeräte überall mit seinem Elektroauto zu betreiben.Diese vielseitige Ladelösung ist mit allen Fahrzeugen mit Typ-2-Stecker kompatibel, die bidirektionales Laden unterstützen, darunter Modelle von BYD, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Nissan und Volvo. Es verfügt über umfassende Sicherheitsfunktionen wie Leckageschutz, Überstromschutz und Temperaturüberwachung.„Unser PowerSharing Set stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Art und Weise dar, wie EV-Besitzer über die gemeinsame Nutzung von Energie denken“, sagt Joe Lin, CEO von Rheidon Tech, einer Tochtergesellschaft des LED-Treiber-Spezialisten Lifud. „Rheidon Tech hat sich zum Ziel gesetzt, die Nutzung von Elektrofahrzeugen zu revolutionieren. Durch die Erweiterung unserer Ladegeräte um die Unterstützung von Vehicle-to-Home (V2H)-Funktionen definieren wir neu, was es bedeutet, ein Elektrofahrzeug zu besitzen - und verwandeln es von einem Transportmittel in eine aufregende Lifestyle-Entscheidung, die außergewöhnliche Möglichkeiten freisetzt.“

