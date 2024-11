Fondos estatales ayudan a combatir el robo organizado en tiendas minoristas con el arresto de más de 10,000 sospechosos

La Junta de Correcciones Estatales y Comunitarias (BSCC) publicó recientemente los resultados del tercer trimestre que finalizó el 30 de junio de 2024 de la Subvención para la Prevención del Robo Organizado en Minoristas y el Programa de Subvenciones para el Procesamiento Vertical del Robo Organizado en Minoristas. Las subvenciones otorgadas a las agencias policiales y a los fiscales de toda California financian los esfuerzos para responsabilizar a los ladrones. Resultados reales para combatir el robo La Subvención para la Prevención del Robo Organizado en Minoristas (ORT) es una iniciativa de financiación competitiva para la policía de la ciudad, los alguaciles del condado y los departamentos de libertad condicional para combatir el robo en tiendas minoristas, de vehículos motorizados y de propiedades. Gracias a una inversión estatal de $242 millones, 31 departamentos de policía de la ciudad y siete oficinas del sheriff han aumentado los arrestos en un 46% en el último trimestre, lo que eleva el total de arrestos a 10,138 sospechosos, incluidos casi 8,000 por robo organizado en tiendas minoristas. Además, se remitieron 8,736 casos para su procesamiento, mientras que las agencias contrataron nuevo personal, implementaron herramientas de recopilación de datos y revisaron las políticas de sesgo racial para las prácticas de vigilancia. La subvención de procesamiento vertical de ORT, que proporciona 24.8 millones de dólares a 13 oficinas de fiscales de distrito, ha dado lugar a cargos en contra de 1,643 sospechosos de crimen organizado, con 467 personas condenadas hasta el momento. Aplicación más estricta. Sanciones graves. Consecuencias reales. Esto sigue a la reciente firma por parte del gobernador Newsom de la legislación bipartidista más importante para acabar con los delitos contra la propiedad en la historia moderna de California. Basándose en las sólidas leyes del estado y en la financiación récord de la seguridad pública, estos proyectos de ley bipartidistas establecen sanciones nuevas y duras para los reincidentes, proporcionan herramientas adicionales para el procesamiento de delitos graves y toman medidas enérgicas contra los ladrones de tiendas en serie, los ladrones de tiendas minoristas y los ladrones de automóviles. Apoyo local para luchar contra el crimen organizado minorista El gobernador Newsom ha invertido $1,100 millones desde 2019 para luchar contra el crimen, contratar más policías y mejorar la seguridad pública. La acción de hoy se basa en el Plan de Seguridad Pública Real del Gobernador, que se centra en fortalecer la respuesta de las fuerzas del orden locales, garantizar que los perpetradores rindan cuentas y sacar las armas y las drogas de nuestras calles, incluso mediante el despliegue de la Patrulla de Carreteras de California en puntos críticos como Oakland, Bakersfield, San Francisco y la asociación recientemente anunciada en San Bernardino. Más agentes. Más aplicación de la ley. Como parte de la estrategia del gobernador Newsom para mejorar la seguridad pública, en 2022, la CHP lanzó una campaña de reclutamiento plurianual para cubrir 1,000 puestos de agentes contratando a personas cualificadas de las diversas comunidades de California. La CHP está en camino de cumplir su objetivo. En los primeros seis meses de 2024, la CHP recibió más de 11,700 solicitudes de cadetes, un aumento del 58% con respecto al mismo período en 2022. La próxima graduación de la CHP será en noviembre. Las inversiones del Gobernador en seguridad pública están produciendo resultados sólidos. El año pasado, la Patrulla de Carreteras de California informó un aumento anual del 310% en las operaciones proactivas dirigidas al crimen organizado minorista y en las operaciones especiales en todo el estado para combatir el crimen y mejorar la seguridad pública. Y desde enero de 2024, el grupo de trabajo contra el Crimen Organizado Minorista de la CHP está en camino de superar el trabajo en 2023, realizando 1,123 arrestos y recuperando más de $8 millones en bienes robados. Aunque el año aún está en curso, la CHP ya superó el total de investigaciones de cualquier año anterior y realizó más arrestos que cualquier año anterior a 2023. Desde la creación del grupo de trabajo en 2019, la CHP arrestó a más de 3,200 sospechosos, recuperó más de 880,276 artículos robados por un valor de más de $46 millones y realizó 3,045 investigaciones. Agencias que combaten el crimen en todo el estado Los siguientes son algunos ejemplos de operaciones y esfuerzos realizados por agencias beneficiarias de la lucha contra el crimen organizado en el comercio minorista durante el tercer trimestre del ciclo de subvenciones: El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles recuperó aproximadamente $4 millones en bienes robados en investigaciones separadas dirigidas a múltiples operaciones de robo organizado en comercios minoristas, incluida una compleja investigación multiestatal de ocho sospechosos que, presuntamente, robaron artículos por un valor de más de $2.5 millones, una redada de robo de carga en el Condado de Orange que recuperó carga robada por un valor de hasta $1.2 millones y una empresa criminal en North Hollywood, donde se recuperaron más de 40 palés de mercancía robada.

El Departamento del Sheriff del Condado de Ventura arrestó a docenas de sospechosos en operaciones relámpago que resultaron en la recuperación de mercancía robada y vehículos robados, y la incautación de drogas ilícitas.

El Departamento de Policía de Costa Mesa colaboró con varios socios regionales para arrestar a tres sospechosos involucrados en grandes robos de más de $800,000.

El Departamento de Policía de Los Ángeles desmanteló un grupo organizado que llevó a cabo robos relámpago en el centro comercial Topanga.

El Departamento de Policía de San Francisco llevó a cabo múltiples operaciones en toda la ciudad y se coordinó con otros beneficiarios de la subvención, incluido el Departamento de Policía de Daly City, para desmantelar grupos organizados de robos minoristas y promotores.

Varias agencias de aplicación de la ley del Área de la Bahía, incluido el Departamento de Policía de San José y el Departamento de Policía de Campbell, trabajaron con Home Depot para desmantelar una operación minorista organizada y arrestar a 13 sospechosos.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Placer trabajó con el Departamento de Policía de Roseville y la Patrulla de Carreteras de California para localizar y acusar a un sospechoso que presuntamente había robado más de $17,000 de la tienda Apple de Roseville Galleria. La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Santa Clara presentó múltiples casos durante el período de la subvención, incluido el procesamiento de 16 personas luego de una investigación realizada por el Departamento de Policía de San José y la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Clara. Los cargos incluían conspiración para cometer delitos organizados de venta minorista, robo y hurto mayor, además de conspiración para cometer delitos violentos como asalto, secuestro, tortura, robo, robo de vehículos, amenazas criminales, tráfico de drogas, posesión y tenencia de máquinas de juego.

