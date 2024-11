eGain anuncia en Solve 24 mejoras revolucionarias en su plataforma de conocimiento de IA

eGain AI Agent™ ofrece una experiencia de autoservicio revolucionaria con razonamiento guiado a través de la base de conocimientos, el sitio web y el contenido empresarial.

CHICAGO, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN), la plataforma de conocimiento de IA orientada al servicio, anunció importantes mejoras de sus productos en su conferencia Solve 24 en Chicago.

En 2025, el 100 % de los proyectos de asistentes virtuales de clientes y agentes virtuales con IA generativa que carezcan de integración con los sistemas modernos de gestión del conocimiento no alcanzarán sus objetivos de experiencia del cliente y reducción de costes operativos, según Gartner.

eGain AI Agent™ conversa con los clientes, aclara sus intenciones, les guía hacia respuestas personalizadas y explica su enfoque, lo que genera confianza y fomenta la adopción por parte de los usuarios. Combina modelos lingüísticos y de razonamiento basado en casos que aprovechan los contenidos de confianza del eGain Knowledge Hub. eGain Knowledge Transformers™, una biblioteca de micro transformadores de tareas, permite a los expertos en conocimiento crear contenido de confianza 10 veces más rápido. La IA y los expertos crean y recopilan contenidos a gran escala a partir de sitios web, repositorios de SharePoint, archivos PDF y sistemas CRM.

Con un precio de 25 cent. por conversación de cliente, el IA Agente estará disponible de forma generalizada en enero de 2025. La empresa ya está ofreciendo pruebas beta.

Acerca de eGain

El eGain Knowledge Hub ayuda a mejorar la experiencia del cliente y a reducir los costes ofreciendo respuestas fiables en la prestación del servicio de atención al cliente. Para obtener más información, acceda a www.eGain.com.

Contacto de prensa:

Press@egain.com

408 636 4514

eGain, el logotipo eGain, y el resto de los nombres de producto y eslóganes de eGain son marcas comerciales y marcas registradas de eGain Corp. en Estados Unidos y/u otros países. El resto de los nombres de empresa y productos mencionados en este comunicado pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.