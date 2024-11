Fairplay recibe $655 millones de pesos de financiamiento de BBVA Spark para impulsar a las pymes mexicanas

CDMX, MEXICO, October 31, 2024 / EINPresswire.com / -- · Fairplay ofrece soluciones flexibles y efectivas que contribuyen de manera significativa al desarrollo económico de México.· Esta nueva línea de crédito representa un hito crucial en la trayectoria de Fairplay.· La tecnología avanzada de Fairplay permite una evaluación de riesgos rápida y flexible, adaptada a las necesidades de cada empresa.Fairplay, la plataforma líder en soluciones de capital de trabajo para pequeñas y medianas empresas (pymes) en México, anuncia con orgullo la obtención de una nueva línea de crédito otorgada por BBVA Spark , la banca para compañías tecnológicas de BBVA, por un monto que asciende a casi 700 millones de pesos equivalente a 35 millones de dólares.Esta nueva línea de crédito representa un hito crucial en la trayectoria de Fairplay que sigue ampliando su misión de impulsar el crecimiento de las pymes en México. Desde su inicio, Fairplay se ha consolidado como un aliado clave para empresas del sector retail, abarcando tanto ventas de mayoreo como de menudeo, en canales físicos y en línea a través de comercio electrónico y marketplaces. Ahora, con este nuevo respaldo, la compañía se encuentra en una posición aún más fuerte para ampliar su impacto en nuevas industrias y continuar proporcionando el mejor producto de capital de trabajo a las pymes, un motor de crecimiento crucial para la economía del país.“Estamos muy agradecidos con BBVA Spark por confiar en nosotros y en nuestra visión. Este respaldo de la institución bancaria más grande del país refuerza nuestro compromiso de seguir ofreciendo soluciones innovadoras que impulsen el crecimiento de las pymes mexicanas, las verdaderas impulsoras de nuestra economía”, comentó Andrew James Devlyn, Co-fundador de Fairplay. “Desde nuestro primer levantamiento con Architect Capital, en 2021, por $20 millones de dólares, hasta la línea de $100 millones de dólares con Community Investment Management (CIM), en 2023, hemos demostrado que Fairplay es una plataforma robusta y capaz de ejecutar con éxito. Esta nueva alianza con BBVA Spark subraya esa confianza.”BBVA Spark ha destacado por ser el aliado estratégico de las empresas tecnológicas y de rápido crecimiento en México y por su foco en impulsar su crecimiento a través de su propuesta de valor que incluye financiamientos adaptados a las necesidades de estas compañías. Rodrigo Velasco, Head de BBVA Spark en Latam, comentó: “Estamos encantados de apoyar a Fairplay en su misión de ofrecer soluciones de crédito innovadoras a las pequeñas y medianas empresas mexicanas con un alto potencial. Profundizar la penetración del crédito es esencial para el tejido empresarial del país.” A través de estas inversiones BBVA se mantiene a la vanguardia en la originación de crédito en México.Fairplay potencia el crecimiento empresarial en México mediante soluciones de capital de trabajo ajustadas a las necesidades de cada negocio. A través de tecnología avanzada y un enfoque flexible, Fairplay facilita el acceso a financiamiento para que las empresas optimicen su flujo de caja y capitalicen oportunidades estratégicas de expansión. Los recursos pueden destinarse a fortalecer inventarios, optimizar logística y potenciar campañas de marketing, consolidando a Fairplay como un impulsor clave de la economía mexicana.Contacto de prensaMaría Yáñez, PR & Events LeadMail: mariaya@getfairplay.comCel: +52 5611254291

