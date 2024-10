ODA Awards $500,000 in Farm to School Producer Equipment & Infrastructure Grants

The Oregon Department of Agriculture (ODA) is pleased to announce the recipients of the Farm to School Producer Equipment and Infrastructure (F2S EI) Grants. The F2S EI Grant is the first state-funded grant program to help producers and processors overcome financial barriers to entering or expanding into the school marketplace. In addition to considering representation of diverse industries and regions of the state, ODA considered applications from Black, Indigenous, and People of Color (BIPOC), women, federally recognized Tribes, and veterans.

ODA received approximately $1,000,000 in requested funds from 22 qualified applicants. Of the twelve projects selected for funding – most are growers who produce fresh crops or minimally processed products for school meals. One is a food business that makes culturally specific foods. ODA revised the scope of some applications to award as many projects as possible. Collectively, grantees provided more than $145,000 in matching funds towards the state’s investment.

Grant Awardees:

And the Plot Chickens (Burns) $34,213 Danish Honey Farms LLC (Chiloquin) $74,897 Full Cellar Farm (Boring) $29,478 Happy Curry Foods (Salem) $75,000 Little Wings Farm LLC (Eugene) $23,701 Poole Family Farm (Hood River) $74,900 Rusted Gate Farm (Central Point) $10,064 Salsa Garcia (Eugene) $15,000 Sufiya Farm (Portland) $41,018 Terra Sol Organics (Williams) $43,185 Valley Flora (Langlois) $29,910 Whistling Duck Farm LLC (Grants Pass) $47,400

The goal of this competitive grant program is to provide financial resources for Oregon producers (farmers, ranchers, seafood harvesters and processors) with specific equipment and infrastructure needs, and who intend to sell food produced or processed in Oregon toany of the following food sponsors:

A school district participating in the National School Lunch Program (NSLP);

A provider of center-based programs for children in the Child and Adult Care Food Program (CACFP);

An entity that provides meals through the Summer Food Service Program (SFSP); and

Tribal school s, Tribal Early Learning/Childhood Education sites, and other Tribal youth meal programs.

For more information about the Oregon Farm to School Program please visit ODA’s Farm toSchool webpage.

Media Contact

Amy Gilroy

Trade Development Manager

503.709.5360

El Departamento de Agricultura de Oregón se complace en anunciar los beneficiarios de las subvenciones para equipamiento e infraestructura de los productores del programa «De la granja a la escuela» (F2S EI). La subvención F2S EI es el primer programa de subvenciones financiado por el estado para ayudar a los productores y procesadores a superar las barreras financieras para entrar o expandirse en el mercado escolar. Además de considerar la representación de diversas industrias y regiones del estado, la ODA tuvo en cuenta las solicitudes de negros, indígenas y personas de color (BIPOC), mujeres, tribus reconocidas a nivel federal y veteranos.

La ODA recibió aproximadamente 1.000.000 de dólares en fondos solicitados de 22 solicitantes cualificados. De los doce proyectos seleccionados para recibir financiación, la mayoría son agricultores que producen cultivos frescos o productos mínimamente procesados para las comidas escolares. Uno es una empresa alimentaria que elabora alimentos culturalmente específicos. En conjunto, los beneficiarios aportaron más de 145.000 dólares de fondos complementarios a la inversión estatal.

Concesión de subvenciones:

Y los pollos de la parcela (Burns) $34,213 Danish Honey Farms LLC (Chiloquin) $74,897 Granja Full Cellar (Boring) $29,478 Happy Curry Foods (Salem) $75,000 Little Wings Farm LLC (Eugene) $23,701 Poole Family Farm (Hood River) $74,900 Rusted Gate Farm (Central Point) $10,064 Salsa Garcia (Eugene) $15,000 Sufiya Farm (Portland) $41,018 Terra Sol Organics (Williams) $43,185 Valley Flora (Langlois) $29,910 Whistling Duck Farm LLC (Grants Pass) $47,400

El objetivo de este programa competitivo de subvenciones es proporcionar recursos financieros a los productores de Oregón (agricultores, ganaderos, recolectores y procesadores de marisco) con necesidades específicas de equipamiento e infraestructura, y que tengan la intención de vender alimentos producidos o procesados en Oregón a cualquiera de los siguientes patrocinadores de alimentos:

– Un distrito escolar que participe en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP);

– Un proveedor de programas basados en centros para niños en el Programa de Alimentación para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP);

– Una entidad que proporcione comidas a través del Programa de Servicios Alimenticios de Verano (SFSP); y

– Escuelas tribales, centros tribales de aprendizaje temprano/educación infantil y otros programas tribales de comidas para jóvenes.

Para obtener más información sobre el Programa Granja a la Escuela de Oregón, visite la página web oda.direct/f2s.

Amy Gilroy

Directora de Desarrollo Comercial

503.709.5360