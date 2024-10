منصة RedotPay تدمج USDC في المعاملات اليومية

هونج كونج, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- أعلنت اليوم RedotPay‏، شركة دفع بالعملات الرقمية سريعة النمو، عن شراكة مع Circle‏، شركة تكنولوجيا مالية رقمية عالمية وجهة إصدار عملة USDC وEURC، تهدف إلى توسيع نطاق توزيع واستخدام USDC بين قاعدة مستخدمي منصة RedotPay ومجتمعها الواسع.

أصدرت عملة الدولار الرقمي الأمريكي (USDC) وهي عملة دفع مستقرة في عام 2018 ويمكن استبدالها بالدولار الأمريكي بمعدل 1:1، وتجمع بين تأثيرات قوة الدولار الأمريكي وثقته وقبوله بجانب سرعة وكفاءة الإنترنت المفتوح. ومنذ طرحها، استخدمت USDC لتسوية أكثر من 16 تريليون دولار أمريكي1 في معاملات سلسلة الكتل في جميع أنحاء العالم.

إطلاق العنان لإمكانات عملة USDC للمستخدمين النهائيين

تهدف RedotPay إلى تسهيل اعتماد الدفع بعملة USDC على منصتها عبر تعريف المستخدمين بفوائدها والدعوة إلى استخدامها في المعاملات الروتينية. تتضمن الأسواق ذات الأولوية لـ RedotPay بلدانًا في مناطق مختلفة بما فيها أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا حيث الوصول إلى الخدمات المصرفية محدود.

ومنذ إنشائها في أبريل 2023، نجحت منصة RedotPay في ترسيخ مكانتها بسرعة داخل مجتمع Web3 عبر توفير خدمات دفع الأصول الافتراضية القوية، مما يتيح إجراء معاملات وعمليات سحب نقدية سلسة باستخدام العملات الرقمية. وبفضل بنيتها التحتية القوية، تتيح المنصة للمستخدمين استخدام عملاتهم الرقمية لدى أكثر من 44 مليون تاجر في 158 بلدًا. وفي الوقت الحالي، تسهل RedotPay ما يزيد على مليون معاملة كل شهر، مما يعزز إمكانية الوصول والراحة لمجتمع مستخدميها.

من جهته صرّح Michael Gao، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة RedotPay‏ "إن التعاون مع Circle لتعزيز اعتماد العملات الرقمية للاستخدام اليومي هو أمر طبيعي بالنسبة إلى RedotPay. حيث تُعد USDC عاملاً محوريًا في تطور مشهد الدفع بالعملات الرقمية، وتدعم هذه الشراكة الاستخدام الأوسع نطاقًا لعملة USDC داخل مجتمعنا مع تزويد مستخدمينا بمزايا رسوم المعاملات المنخفضة في الوقت ذاته".

قال Yam Ki Chan، نائب رئيس شركة Circle لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ "يمكن لـ RedotPay وUSDC التعاون معًا لسد الفجوة بين العملات الرقمية والتمويل التقليدي. يتسق ذلك مع التزامنا بتقديم تجربة دفع مبتكرة تتيح للشركات والأفراد تبني مستقبل التمويل".

نذة عن Circle‏

Circle‏هي شركة تكنولوجيا مالية عالمية تمكّن الشركات والمطورين من الاستفادة من قوة العملات الرقمية وسلاسل الكتل العامة للمدفوعات والتجارة والتطبيقات المالية في جميع أنحاء العالم. وعبر كياناتها المنظمة، فإن Circle هي الجهة المصدرة لعملتي USDC وEURC - عملتين من أكبر العملات المستقرة المدعومة بأصول مكافئة والمنظمة بالكامل في العالم التي يمكن الوصول إليها كبروتوكولات أموال مفتوحة على الإنترنت. تقدم منصة Circle واجهات برمجة تطبيقات (APIs) وحزم تطوير البرمجيات (SDK) على مستوى المؤسسات لتتيح للمؤسسات إدارة أسرع وأسهل وأكثر أمانًا لأعمالها على نطاق الإنترنت المستندة إلى سلسلة الكتل. تعرف على المزيد على https://circle.com‏.

نبذة عن RedotPay ‏

RedotPay هي شركة دفع بالعملات الرقمية سريعة النمو يقع مقرها الرئيسي في هونج كونج، وهي مؤهلة للعمل في هونج كونج والاتحاد الأوروبي ودول محددة في جنوب شرق آسيا. تتمثل مهمتنا في تمكين مستخدمي العملات الرقمية من استخدام العملات الرقمية في المعاملات اليومية مثل العملات الورقية، وتقليل تكاليف المعاملات الإجمالية عبر تقنية سلسلة الكتل، ومساعدة غير المتعاملين مع البنوك على الوصول إلى الخدمات المالية لتعزيز الشمول المالي والازدهار الاقتصادي. تعرف على المزيد على RedotPay.com‏

هذا المنشور لغرض إعلامي فقط ولا يمثل مشورة قانونية أو مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة المهنية. لا تتحمل RedotPay أي مسؤولية أو التزام عن أي أخطاء أو إغفال وارد في هذا المنشور. يتم توفير جميع المعلومات على "حالتها" ولا تقدم RedotPay أي تعهد أو ضمان، سواء كان صريحًا أو ضمنيًا، فيما يتعلق بها واستخدامها. تقدَّم المعلومات دون أي ضمانات بشأن اكتمال المعلومات أو دقتها أو فائدتها أو توقيتها. يجب على القراء طلب المشورة المهنية قبل اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بالأمور التي يتناولها هذا المنشور.

1 اقتباس من https://www.usdc.com/#about في 21 أكتوبر 2024

