COMMISSIONER’S MEMORANDUM 2024-1R: HURRICANE INSURANCE DATA CALL WORKSHEET

你需要其他語言嘅幫助啊? 如果您想請求更多信息或幫助,請致電(808)586-7314.

Ka osupwangen álillis lón pwal eú fós? Ika ke mochen tungor pwan ekkoch porous ika aninis, kokori (808) 586-7314.

Avez-vous besoin d'aide dans une autre langue ? Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou une assistance, appelez le (808) 586-7314.

Benötigen Sie Hilfe in einer anderen Sprache? Wenn Sie weitere Informationen oder Hilfe benötigen, rufen Sie (808) 586-7314 an.

Pono ʻoe i ke kōkua ma ka ʻōlelo ʻē aʻe? Inā makemake ʻoe e noi i ka ʻike hou a i ʻole ke kōkua, e kelepona iā (808) 586-7314.

Kasapulan kadi ti tulong iti sabali a pagsasao? No kayatyo ti agkiddaw iti kanayonan nga impormasion wenno tulong, tawaganyo ti (808) 586-7314.

別の言語でのサポートが必要ですか? さらに詳しい情報やサポートが必要な場合は、(808) 586-7314 までお電話ください。

다른 언어로 도움이 필요하세요? 추가 정보나 지원을 요청하려면 (808) 586-7314로 전화하세요.

您需要其他语言的帮助吗?如果您想请求更多信息或帮助,请致电 (808) 586-7314.

Kwoj aikuj ke jibañ ilo bar juon kajin? Elañe kwoj kōnaan kajitok bar melele ak jibañ, call (808) 586-7314.

E te mana'omia se fesoasoani i se isi gagana? Afai e te mana'o e talosagaina nisi fa'amatalaga po'o se fesoasoani, vala'au (808) 586-7314.

¿Necesita ayuda en otro idioma? Si desea solicitar más información o asistencia, llame al (808) 586-7314.

Kailangan mo ba ng tulong sa ibang wika? Kung gusto mong humiling ng karagdagang impormasyon o tulong, tumawag sa (808) 586-7314.

ʻOkú ke fie maʻu ha tokoni ʻi ha lea kehe? Kapau 'oku ke fie kole ha toe fakamatala pe tokoni, ta ki he (808) 586-7314.

คุณต้องการความช่วยเหลือในภาษาอื่นหรือไม่? หากต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลือ โปรดโทร (808) 586-7314

Bạn có cần trợ giúp bằng ngôn ngữ khác không? Nếu bạn muốn yêu cầu thêm thông tin hoặc hỗ trợ, hãy gọi (808) 586-7314.

Nagkinahanglan ka ba og tabang sa laing pinulongan? Kung gusto nimo mangayo ug dugang nga impormasyon o tabang, tawag sa (808) 586-7314.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.