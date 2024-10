Rysunki techniczne i instrukcje montażu oraz inne bezpłatne materiały dostępne teraz za pośrednictwem kodów QR na opakowaniach Monroe, Ferodo, Jurid i MOOG

Użytkownicy mogą skanować kody, aby uzyskać dostęp do szerokiej biblioteki cyfrowej: Rysunki techniczne i instrukcje montażu.

BRUKSELA, Belgia, Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DRiV z dumą informuje o powiększeniu bezpłatnych materiałów cyfrowych dostępnych na żądanie za pośrednictwem kodu QR znajdującego się na opakowaniach naszych produktów. Teraz profesjonaliści z branży motoryzacyjnej mogą uzyskać dostęp do szczegółowych rysunków technicznych produktów i instrukcji montażu, przygotowanych w celu zapewnienia szybszych i łatwych napraw.

Instrukcje montażu klocków hamulcowych Ferodo® i Jurid® do pojazdów osobowych są teraz dostępne online i przetłumaczone na ponad 25 języków. Instrukcje te, wcześniej dołączane jako materiały drukowane do opakowania produktu, są teraz wygodnie dostępne za pośrednictwem kodu QR, wybranie "instrukcje montażu" i zeskanowanie kodu EAN. Zmiana ta nie tylko odzwierciedla zaangażowanie DRiV w zrównoważony rozwój środowiska, ale także centralizuje wszystkie zasoby techniczne na jednej platformie cyfrowej.

Wprowadzenie rysunków technicznych do produktówh Monroe®, Ferodo®, Jurid® i MOOG® jest kolejną kluczową funkcją, która została niedawno dodana. Skanując kod QR znajdujący sie na opakowaniu, użytkownicy mogą natychmiast uzyskać dostęp do rysunku technicznego niezbędnego do montażu lub naprawy. Funkcja ta jest możliwa dzięki współpracy specjalistów technicznych DRiV Garage Gurus z systemem HaynesPro® firmy Infopro Digital Automotive, kompleksową bazą danych motoryzacyjnych. Po zeskanowaniu kodu QR użytkownicy mogą wybrać "rysunek techniczny", wprowadzić odpowiednie dane pojazdu (producent, model, rocznik i silnik), a cyfrowy interfejs poprowadzi ich krok po kroku przez cały proces.

Oprócz tych ulepszonych zasobów, funkcja kodu QR oferuje natychmiastowy dostęp do istotnych informacji takich jak numer części, filmy techniczne, warunki gwarancji, informacje o marce, aktualne promocje i bezpłate webinary techniczne. Funkcja ta umożliwia również klientom łatwą weryfikację autentyczności produktów Monroe®, Ferodo®, Jurid®, MOOG®, Engine Expertise i Walker®, zapewniając pewność każdego zakupu.

"Nasze kody QR odblokowują wiele ważnych informacji, które mogą pomóc użytkownikom szybko znaleźć odpowiednie części; wykonać kompletne, wysokiej jakości naprawy oraz chronić siebie i swoich klientów przed ryzykiem związanym z podrabianymi produktami - a wszystko to bez konieczności pobierania aplikacji na telefon" - powiedział Marijn Staal, Senior Manager Training and Technical Services for Garage Guru, DRiV EMEA. "Dodanie rysunków technicznych i instrukcji montażu do naszej cyfrowej biblioteki daje użytkownikom ważną, oszczędzającą czas wiedzę na temat napraw, zawsze gdy tego najbardziej potrzebują".

Kliknij tutaj i/lub skontaktuj się z dostawcą DRiV, aby dowiedzieć się więcej o kodach QR dostępnym na pudełkach produktów Monroe, Ferodo, Jurid, MOOG, Engine Expertise i Walker.



O Tenneco

Tenneco jest jednym z wiodących na świecie projektantów, producentów i sprzedawców produktów motoryzacyjnych oryginalnego wyposażenia i klientów rynku części zamiennych. Dzięki naszym grupom biznesowym DRiV, Performance Solutions, Clean Air i Powertrain, Tenneco napędza postęp w globalnej mobilności, dostarczając rozwiązania technologiczne dla pojazdów lekkich, użytkowych, terenowych, przemysłowych, sportów motorowych i rynku części zamiennych.

Odwiedź stronę www.tenneco.com, aby dowiedzieć się więcej.

KONTAKT:

Simonetta Esposito

Globalna komunikacja

Sesposito@driv.com

Zdjęcie towarzyszące temu ogłoszeniu znajduje się na stronie https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8e7853c3-cb87-4b95-8ea0-a85cdf9f1ae7/pl

