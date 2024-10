マベニア (Mavenir)、マルチベンダー展開におけるスペクトル集約に関するO-RANアライアンス (O-RAN ALLIANCE) レポートを歓迎

マベニアが開始し主導する新しい技術レポートでは、マルチベンダー展開におけるキャリア集約のための、DU間オープンインターフェイス仕様サポートを評価

テキサス州リチャードソン発, Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ネットワークの未来を築くクラウドネイティブネットワークインフラストラクチャプロバイダーであるマベニアは本日、O-RANアライアンスによる新しい技術レポート「マルチベンダー展開のためのスペクトル集約 (Spectrum Aggregation for Multi-Vendor Deployments)」の公開を歓迎した。このレポートでは、複数のスペクトル集約技術を評価し、マルチベンダー展開におけるキャリア集約のためのDU間のオープンインターフェース仕様サポートを提案している。

マベニアが開始し主導したO-RANアライアンスレポートでは、複数のネットワーク機器ベンダーの機器間でのスペクトル集約の実際的なシナリオを提示しており、さまざまなアプローチを比較し、マルチベンダーRAN展開におけるキャリア集約の仕様開発に関する推奨事項が含まれている。 DU間のオープンインターフェイスを使用するキャリア集約ソリューションは、O-RANアライアンス内で仕様開発を進めるために、通信事業者やベンダーから多大な支持を集めている。

同レポートについて、マベニアのアクセステクノロジー担当シニア バイスプレジデントであり、技術レポートの報告者であるシュリダル・ラジャゴパル博士 (Dr. Sridhar Rajagopal) は以下のように述べている。「マルチベンダーキャリア集約に関する一連の歓迎すべき推奨事項を含むO-RANアライアンスからのこのレポートは、5G展開の拡大に向けたスペクトルの議論が継続し、6Gが間近に迫る中、Open RANにとって極めて重要な時期に発表されました。 マルチベンダーキャリア集約用のDU間のインターフェースを標準化することで、単一ベンダーへの固執がなくなり、Open RANにとってゲームチェンジャーとなるでしょう」。

利用可能なスペクトル全体にわたるキャリア集約は、帯域幅を最大化し、スループットを高め、ネットワークパフォーマンスを向上させるために通信事業者が考慮すべき重要な事項の1つである。 通信事業者は、規制スペクトルの販売中に新しいスペクトルを長期にわたって取得する。 このような状況において、通信事業者は、キャリア集約を使用して新しいスペクトルを既存のスペクトルと組み合わせることを強く望んでいる。

しかし、現在は、2つのベンダー間のキャリア集約用のオープンな標準化されたインターフェースが存在しないため、将来のすべてのスペクトル拡張において通信事業者に対するベンダーの固執が生じている。 そのため、通信事業者はスペクトル拡張を既存ベンダーに頼らざるを得ず、交渉力とネットワークの進化に対する制御力を失い、既存ベンダーが指示する機能、パフォーマンス、タイムラインに依存することになる。 キャリア集約用の独自のインターフェースは、LTEの時代からキャリア集約の展開に存在しており、実装については十分に理解されている。 キャリア集約のオープンインターフェイスは、3GPPなどの標準化団体で多くの通信事業者によって何度も提案されてきたが、従来のベンダーの抵抗により成功に至っていない。 マルチベンダーキャリア集約サポートのオープン仕様は、5Gエコシステムをさらに開放し、現在は存在しないDU間のリアルタイム通信を可能にすることで、6G向けの新しい低遅延機能とサービスへの道筋を提供する。

