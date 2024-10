Unipart memenangi kontrak e-dagang dengan peruncit bekalan haiwan peliharaan Korea Selatan, Vanchanggo

OXFORD, United Kingdom, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unipart, sebuah syarikat rakan kongsi penyelesaian rantaian bekalan dan teknologi peningkatan prestasi telah memenangi kontrak selama tiga tahun dengan Vanchanggo, yang merupakan peruncit bekalan haiwan peliharaan B2B dan B2C yang berkembang pesat yang berpangkalan di Korea Selatan.

Unipart akan menyediakan perkhidmatan e-dagang yang komprehensif kepada Vanchanggo dari kemudahannya seluas 12,000m² di Wilayah Gyeonggi-do, yang akan mengoptimumkan rantaian bekalannya untuk memastikan operasi logistik yang lancar dan cekap. Kemudahan tersebut dibuka awal bulan ini.

Unipart telah beroperasi di Korea Selatan sejak 2010, bekerjasama dengan pelanggan dalam sektor automotif dan e-dagang untuk menyediakan penyelesaian logistik dan rantaian bekalan.

Carl Williams, Pengarah Urusan Unipart Asia Pasifik berkata: “Kami berbesar hati kerana berjaya memenangi kontrak ini dengan Vanchanggo dan berharap agar dapat memacu kecekapan dan pertumbuhan dalam operasi Vanchanggo.

“Kontrak selama tiga tahun ini mewakili pencapaian penting bagi Unipart, yang menekankan pengaruh dan keupayaan kami yang semakin meningkat di rantau ini.

“Dengan memasuki pasaran e-dagang Korea Selatan yang dinamik, Unipart akan terus mengukuhkan kedudukannya sebagai pemain yang serba boleh dan strategik dalam logistik dan e-dagang global.”

Bongjun Kim, Ketua Pegawai Eksekutif Vanchanggo berkata: “Kami berbesar hati dapat bekerjasama dengan Unipart Korea yang merupakan pakar dalam logistik, untuk memastikan produk kami dihantar kepada pelanggan dengan cepat dan selamat.

“Dengan keupayaan pengurusan logistik Unipart Korea yang luar biasa, kami menjangkakan kecekapan penghantaran produk Vanchanggo dapat ditingkatkan dengan ketara serta mempertingkatkan lagi kepuasan pelanggan.

“Melalui perjanjian ini, kami berhasrat untuk menggalakkan pertumbuhan bersama dan mengekalkan hubungan kerja yang rapat untuk memastikan kejayaan operasi logistik.”

Untuk maklumat lanjut, hubungi Alistair.drummond@unipart.com.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/45a3cb36-e9e3-47fe-bd40-815d44eb0b6e

