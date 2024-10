クオンテクサ (Quantexa) がケンタウロス (Centaur) ステータスに到達し、ARRが1億米ドル (約153億2,490万円) を突破

クオンテクサの強力なイノベーションパイプライン、グローバルなプレゼンス、市場開拓戦略は、継続的な成長の基盤を築き、AI向けの信頼できるデータ基盤の構築において拡大する顧客基盤をサポート

ロンドン発, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 民間および公共部門向け意思決定インテリジェンス (DI: Decision Intelligence) ソリューションのグローバルリーダーであるクオンテクサは本日、年間経常収益 (ARR) が1億米ドル (約153億2,490万円) を超えたことを発表した。 この成果により、クオンテクサはケンタウロスステータスを達成し、ベッセマー・ベンチャーパートナーズ (Bessemer Ventures Partners) よって初めて導入された、このカテゴリで認められたSaaSビジネスのエリートグループに加わった。

ケンタウロスステータスを達成することは、ユニコーン (Unicorn) になることよりも7倍稀である。 2023年4月、クオンテクサは、1億2,900万米ドル (約197億6,451万円) のシリーズE資金調達ラウンドを完了し、ユニコーンステータスを達成したことを発表した。 同ラウンドで、資金調達後の同社の評価額は18億米ドル (約2,758億289万円) となった。 ケンタウロスステータスを獲得した最新の組織として、英国で設立された同社は、毎年この認定を獲得している世界中のエリート企業グループに加わった。



クオンテクサの創設者兼最高経営責任者 (CEO) であるヴィシャル・マリア (Vishal Marria) は以下のように述べている。「英国で設立された企業として、当社は技術革新の最前線に立ち、新しい市場や業界への参入を目指しています。 クオンテクサでは、前例のない規模の成長を経験してきました。 当社の優秀なチームのサポート、拡大する顧客ベースの信頼、拡大するパートナーエコシステムの熱意、投資家の共通のビジョンのおかげで、当社はプラットフォーム機能とグローバルプレゼンスを拡大するための投資を行うことができ、これが今回の成果につながる当社の強力な勢いの基盤となっています」。

同氏はさらに以下のように付け加えた。「強力なプラットフォーム基盤とイノベーションパイプライン、グローバルな展開、スケーラブルな市場開拓戦略により、当社は顧客基盤の拡大と成長を継続し、最先端のデータ統合と生成AIソリューションの需要に応える態勢が整っています。 組織がAIを利用して複数のユースケースを実現しているのを目にしていますが、企業全体のデータ基盤がなければ、大規模なデータの運用化は不可能だということが分かってきました。 クライアントはクオンテクサと提携して、データを迅速にクリーンアップ、キュレート、コンテキスト化し、さまざまなAIイニシアチブに備えようとしています」。

2024年度開始以降の最近の重要なビジネスマイルストーン:

クオンテクサは、米国特殊作戦司令部やノヴォバンコ (Novobanco) などの トップクラスのグローバルクライアント30社に加え、北米、EMEA、APACの金融サービスおよびさまざまな政府機関のリーダーを獲得し、意思決定インテリジェンスARR (Decision Intelligence ARR) は 20% 増となった。既存の顧客関係の拡大が、新しい意思決定インテリジェンスARRの 50% 以上に貢献

に加え、北米、EMEA、APACの金融サービスおよびさまざまな政府機関のリーダーを獲得し、意思決定インテリジェンスARR (Decision Intelligence ARR) は 増となった。 既存の顧客関係の拡大が、新しい意思決定インテリジェンスARRの 50% 以上に貢献

現在、同社の意思決定インテリジェンス収益の 30% は金融サービス業界以外から生まれている。

は金融サービス業界以外から生まれている。 クオンテクサは、最近では日本の東京とマレーシアのクアラルンプールにオフィスを開設してグローバル拠点を 16 ヵ所に拡大し、現在 800人以上 チームメンバーを雇用し、顧客ベースの 50% 以上をEMEA外で維持している。

ヵ所に拡大し、現在 チームメンバーを雇用し、顧客ベースの 以上をEMEA外で維持している。 同社はここ数か月、マイクロソフト (Microsoft) およびデータブリックス (Databricks) と重要なパートナーシップ契約を締結し、顧客がデータとAIイニシアチブを拡大できるよう支援している。 クオンテクサの成長を続けるパートナーエコシステムは、市場を準備し、意思決定に影響を与え、チャネルを通じて売上を伸ばすことで、顧客獲得の50%以上で重要な役割を果たしてきた。



意思決定インテリジェンスは数十億ドル規模の市場機会を創出

クオンテクサの成長は、接続された正確なデータとAIの力を効果的に活用して意思決定と運用効率を高めたいと考えている企業や政府機関からの意思決定インテリジェンス (DI) ソリューションの需要が高まっている時期に起こっている。

クオンテクサのソリューションは、100ヵ国以上で利用され、世界中のデータを活用し、銀行、保険、TMTE、公共部門の何万人ものユーザーが最大の課題を解決し、成長の新たな機会を見つけるのに役立つ。 クオンテクサは、部門や機能を超えてデータを接続して運用化し、企業全体のデータエステートを作成して、より迅速で優れたビジネス成果を実現できるよう、顧客を支援する十分な設備を備えている。 クオンテクサの意思決定インテリジェンスプラットフォームにより、組織は、データがどこにあり、どのシステムにあるかに関係なく、一貫してデータを収集して統合し、ナレッジグラフを使用してプライベートAIモデルを安全にトレーニングし、生成AIを展開して意思決定を強化および自動化することができる。



同社は最近、IDCのワールドワイド意思決定インテリジェンスプラットフォームベンダー評価 (Worldwide Decision Intelligence Platform Vendor Assessment) でリーダーとして認められ、意思決定インテリジェンスカテゴリをリードする組織の概要が示された。



強力な製品イノベーションパイプラインは、次の成長の波に向けた戦略

次の成長の波を加速させるために、クオンテクサは、2025年上半期に一連の新しいプラットフォーム機能、製品、ソリューションのリリースを開始する予定であることを確認した。 主なハイライトは以下のとおり:

コンテキスト認識型生成AIテクノロジースイートである Q Assist の商用展開は今年6月に開始され、HSBCやBNYメロン (BNY Mellon) などの早期導入企業で使用されている。このスイートは、信頼できる意思決定を強化し、最前線および情報ワーカーのチーム全体でタスクを自動化するのに役立つ。

意思決定インテリジェンスプラットフォームのアップデートにより、顧客は、業務を効率化し、ビジネスの俊敏性を向上させるエンタープライズグレードのワークフローでビジネスおよび意思決定プロセスを自動化するローコードアプローチや、機械学習と自然言語処理を使用して非構造化テキストの分析 (テキスト分析) から洞察を得て、データ内のパターン、感情、および主要な特性を識別する新しい機能など、主要な機能を使用して意思決定を継続的に改善できるようになる。 これにより、組織は顧客の洞察をより深く理解し、顧客サポートを強化し、不正検出とリスク管理、コンプライアンスと規制監視を改善することができる。

により、顧客は、業務を効率化し、ビジネスの俊敏性を向上させるエンタープライズグレードのワークフローでビジネスおよび意思決定プロセスを自動化するローコードアプローチや、機械学習と自然言語処理を使用して非構造化テキストの分析 (テキスト分析) から洞察を得て、データ内のパターン、感情、および主要な特性を識別する新しい機能など、主要な機能を使用して意思決定を継続的に改善できるようになる。 これにより、組織は顧客の洞察をより深く理解し、顧客サポートを強化し、不正検出とリスク管理、コンプライアンスと規制監視を改善することができる。 Microsoft Azure上に構築された初のネイティブSaaS ソリューションを通じて、中規模銀行向けのクラス最高のマネーロンダリング対策 (AML) 機能を提供。これにより、顧客はIT(情報技術)予算の制約内でリスクを監視、検出、調査し、高まるコンプライアンス要件を満たすことができる。



組織が意思決定インテリジェンスを活用する方法の詳細、またはフォレスター (Forrester) によるクオンテクサ意思決定インテリジェンスプラットフォームのTotal Economic Impact™を読むにはこちらを参照されたい。

クオンテクサについて

クオンテクサは、AI、データ、分析ソフトウェアのグローバル企業であり、意思決定インテリジェンスのパイオニアとして、組織がコンテキストに沿ったデータを用いて信頼できる業務上の意思決定を行えるよう支援している。 AIにおける最新の進歩を利用し、クオンテクサの意思決定インテリジェンスプラットフォームは、サイロ化されたデータを統合し、最も信頼できる再利用可能なリソースに変えることにより、組織が隠れたリスクや新たな機会を発見できるよう支援する。 顧客ライフサイクル全体にわたり、データ管理、顧客インテリジェンス、KYC、金融犯罪、リスク、詐欺、セキュリティなど、主要な課題を解決する。

クオンテクサ意思決定インテリジェンスプラットフォームは、従来のアプローチよりも精度が90%以上向上して、分析モデルの解決が60倍高速になり、運用パフォーマンス向上が可能となる。 独立委託されたフォレスターTEIによるクオンテクサの意思決定インテリジェンスプラットフォームに関する調査によると、顧客は3年間で228%のROIを達成した。 2016年に設立されたクオンテクサは、現在800人以上の従業員と数千人のプラットフォームユーザーを擁し、世界中の何十億件もの取引とデータポイントを扱っている。



