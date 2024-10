L’interopérabilité : un axe clé pour les éditeurs de solutions de gestion

L’automatisation et la bonne gestion de l’ensemble des processus de l’entreprise constitue aujourd’hui une donnée centrale à prendre en considération pour accroitre ses performances, gagner en fluidité dans la gestion de ses opérations, se conformer à des contraintes réglementaires ou encore repenser sa stratégie de croissance. Dans ce contexte, s’appuyer sur des solutions de gestion ou des ERP est un axe stratégique. Pour autant, comment faire le bon choix ? Les seules fonctionnalités proposées par les éditeurs sont-elles suffisantes ? À bien y regarder, ce n’est pas évident.

Prendre en compte la mouvance de son marché

Si une solution de gestion semble parfaitement répondre à ses attentes à l’instant T, il faut garder à l’esprit que l’environnement économique, sectoriel et réglementaire est en perpétuelle évolution. Sur ce point, les entreprises doivent absolument s’assurer que l’éditeur sélectionné dispose d’une bibliothèque d’API qui lui permettront de se connecter vers l’extérieur et de pouvoir traiter et intégrer des flux de données et d’informations provenant d’environnements tiers. Ce point souvent oublié est pourtant central dans la mesure où mettre en place un ERP est un choix structurant de long terme.

La montée en puissance de l’approche « Best-of-Breed »

Depuis peu, le concept de « Best-of-Breed » semble sortir du simple champ de réflexion pour se positionner comme une réalité opérationnelle concrète. En effet, les professionnels semblent aujourd’hui plus que convaincus que s’appuyer sur des solutions expertes soit un facteur générateur de performance et de productivité. En ce sens, une approche monolithique s’appuyant sur une seule solution ne semble plus aujourd’hui la norme ou une règle incontournable. Il s’agit donc d’une réelle révolution pour nombre d’éditeurs ERP qui ne conçoivent pas de ne pas tout gérer. Attention là encore à prendre en compte ce point, notamment dans des secteurs spécifiques comme celui de la grande distribution qui nécessite de s’ouvrir à différents protocoles comme l’EDI par exemple.

Concilier le meilleur des deux approches

Au regard de ces éléments, les éditeurs ERP doivent repenser leur modèle et leur gouvernance pour intégrer ces deux paramètres. Ainsi, s’ils peuvent dans une certaine mesure mener de bout en bout les projets clients depuis leur propre solution, ils se doivent également d’être ouverts vers l’extérieur pour s’intégrer sans frottement à un existant de manière partielle. En ce sens, les concepteurs de technologies se doivent d’investir régulièrement pour intégrer une bibliothèque de connecteurs qui permettront à leurs clients de donner un vrai visage à l’approche « Best-of-Breed ».

Seuls les éditeurs qui auront compris cette nouvelle tendance pourront répondre aux nouvelles attentes du marché et se développer sur un secteur concurrentiel et exigeant.

Jérôme Suhard, Directeur adjoint et CTO de Pepperbay

