Le nouvel établissement de service de Bombardier à Abu Dhabi témoigne de son engagement continu envers la région, alors que son empreinte de soutien à la clientèle ne cesse de croître partout dans le monde

Situé à l’aéroport d’affaires Al Bateen, l’établissement de service sera une importante plaque tournante pour les avions d’affaires Bombardier au Moyen-Orient

L’établissement d’environ 11 150 m² (120 000 pi²) fournira des services rapides, faciles et pratiques de maintenance, de réparation et de révision à tous les avions d’affaires Bombardier

Abu Dhabi est un pôle financier et commercial dynamique des Émirats arabes unis, et le nouvel établissement offre une facilité d’utilisation à la clientèle croissante de Bombardier





MONTRÉAL, 09 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui le développement de son nouvel établissement de service à l’aéroport d’affaires Al Bateen d’Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, élargissant ainsi ses capacités de maintenance, de réparation et de révision de premier ordre dans le monde. Ce nouvel établissement constitue un solide partenariat avec l’entreprise Abu Dhabi Airports, tirant parti de son expertise et de son engagement en matière d’excellence en aviation. Le nouvel établissement, qui devait initialement être situé à l’aéroport international d’Abu Dhabi au moment de l’annonce en 2022, vient renforcer l’engagement de Bombardier à servir ses clients sur ce marché clé. Le nouvel emplacement au dynamique aéroport d’affaires Al Bateen correspond plus fidèlement aux besoins des clients de Bombardier.

Au maximum de sa capacité, ce nouvel établissement de service d’équipementier d’origine vise à créer quelque 100 emplois dans le secteur aéronautique pour l’émirat d’Abu Dhabi, ancrant plus solidement la présence de Bombardier dans cette importante plaque tournante. La construction du nouvel établissement doit commencer pendant la première moitié de 2025, son achèvement et sa préparation opérationnelle étant prévus pendant la seconde moitié de 2026.

« Nous sommes ravis d’annoncer le nouvel emplacement de notre établissement de service d’Abu Dhabi au dynamique aéroport d’affaires Al Bateen d’Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, a déclaré Paul Sislian, vice-président exécutif, Service après-vente et Stratégie. Cet emplacement correspond stratégiquement à toutes nos priorités de service après-vente et s’harmonise à la perfection avec les besoins de notre clientèle avisée. Nos clients sont habitués à un service exceptionnel peu importe où ils se trouvent dans le monde, et ce nouvel établissement dans ce pôle financier dynamique leur permettra de continuer à recevoir la meilleure expérience de service possible. »

« Nous sommes enchantés d’accueillir le nouvel établissement de service de Bombardier à l’aéroport d’affaires Al Bateen, qui s’appuie sur un partenariat solide et fructueux, a indiqué Elena Sorlini, directrice générale et cheffe de la direction d’Abu Dhabi Airports. Cette initiative constitue un alignement stratégique, compte tenu de la vocation de l’aéroport axée sur l’aviation d’affaires et de sa capacité à fournir une expérience fluide et efficace à la clientèle de Bombardier. Cet établissement réaffirmera la position d’Abu Dhabi comme importante plaque tournante de l’aviation et contribuera grandement à la croissance économique de la région. Nous sommes convaincus que cette collaboration sera mutuellement porteuse de réussite pour Bombardier et Abu Dhabi Airports. »

L’établissement de service d’Abu Dhabi de Bombardier d’environ 11 150 m² (120 000 pi), à son nouvel emplacement, sera doté d’un hangar de 5 110 m² (55 000 pi) et d’un dépôt de pièces, et offrira une série complète de services de maintenance, dont la révision générale programmée ou non programmée, des modifications d’avion et des interventions pour avions immobilisés au sol.

Le nouvel établissement pourra accueillir l’avion Bombardier Global 7500, ainsi que le nouvel avion Bombardier Global 8000, avion phare d’une nouvelle ère, lorsqu’il sera mis en service dans la seconde moitié de 2025(1). Le nouvel établissement offrira la solution de service ultime pour les clients de la région et du monde entier des gammes d’avions Bombardier Learjet, Challenger et Global.

Le nouvel établissement de service d’Abu Dhabi vient étendre l’empreinte de soutien existante de Bombardier aux Émirats arabes unis. L’escale de maintenance en ligne de Bombardier à Dubaï fournit aux clients des avions Learjet, Challenger et Global des capacités d’intervention rapides et efficaces pour avions immobilisés au sol, ainsi que des capacités de maintenance en ligne générales.

