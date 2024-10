Se Espera Una Temporada Estelar de Venado Este Otoño

Media Contact: TPWD News Business Hours , 512-389-8030 News Image Share on Facebook Share Release URL AUSTIN — Las lluvias primaverales que ayudaron a mitigar la sequía y los hábitats productivos han llevado a los biólogos a predecir otro año de abundantes oportunidades para que los cazadores llenen sus estómagos y congeladores con sus cosechas. A medida que los cazadores desempolvan sus armas de fuego y planean viajes a sus lugares de caza favoritos, el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD) pide a los cazadores que estén al tanto de las nuevas regulaciones estatales del desecho de restos de venado y que ayuden a los biólogos a monitorear la presencia de la Enfermedad de Desgaste Crónico (CWD) haciendo que su cosecha sea analizada de forma gratuita en una estación de control de TPWD o por un biólogo local. "La expectativa de otro año abundante de oportunidades de caza es una gran noticia para los casi un millón de cazadores de venado de cola blanca que se preparan para ingresar al campo el próximo mes," dijo Blaise Korzekwa, líder del programa de venado de cola blanca de TPWD. "La emoción de una nueva temporada ofrece la oportunidad para que los cazadores también se involucren en ayudar a asegurar la salud de la manada de venado nativo de Texas. Como cazadores, tenemos la responsabilidad de cuidar los recursos naturales de nuestro estado y transmitir nuestras tradiciones de caza a las generaciones futuras." La temporada general de venado comienza el 2 de noviembre y se extenderá hasta el 5 de enero en la zona Norte y el 19 de enero en la zona Sur, lo que le dará a la gente muchas oportunidades de ir del campo a la mesa con su cosecha. Las nuevas regulaciones adicionales de caza de venado de cola blanca para esta temporada incluyen la expansión de los días de caza de venado a una temporada de 23 días para los 43 condados en las ecorregiones de la Savannah de Post Oak y Pineywoods que anteriormente tenían una temporada de venado de 16 días. Esta extensión de los días de venado ahora incluye el fin de semana de Acción de Gracias, que es un momento en el que muchos cazadores ya pasan el fin de semana cazando. La temporada temprana solo para jóvenes ahora incluirá el viernes para aquellos cazadores de 16 años o menos en la fecha de compra de la licencia. Oportunidades de Cosecha Al igual que en la temporada de caza del año pasado, los biólogos de TPWD esperan que los cazadores de venado en la mayor parte del estado tengan amplias oportunidades para llenar sus congeladores. Gran parte del estado recibió lluvias que mitigaron la sequía en la primavera, lo que permitió un excelente crecimiento del hábitat durante la parte inicial de la temporada de crecimiento. La producción de hierbas (malezas y plantas con flores) de primavera, que es un componente crítico de la dieta de el venado al salir del invierno, fue abundante y ofreció nutrientes esenciales para los machos en crecimiento, las hembras lactantes y a los cervatillos recién nacidos. Además, las condiciones mejoradas del hábitat a principios de este año ayudaron a mantener a los cervatillos lo suficientemente sanos como para sobrevivir a sus primeros meses (también conocido como reclutamiento de cervatillos). Aunque esta primavera proporcionó una vegetación exuberante, con las condiciones de sequía actuales que afectan a la mayor parte del estado, los cazadores deben tener muchas oportunidades de encontrar venados mientras buscan fuentes de alimento nativas y complementarias. Las pocas áreas del estado que no tuvieron las lluvias de primavera deben esperar astas de calidad promedio. "Texas tiene una de las mejores manadas de venado en la nación, así que asegúrese de sacar el arco o el rifle y pasar tiempo cazando esta temporada," dijo Korzekwa. "Ya sea que esté buscando llenar el congelador con carne de venado o cosechar el trofeo de su vida, será un tiempo bien aprovechado." Los cazadores que se beneficien de las Tierras Públicas de Caza de Texas (Texas Public Hunting Lands) deben tener un Permiso Público Anual de Caza. También es importante que los cazadores de tierras públicas consulten el Folleto del Mapa de Tierras Públicas de Caza para revisar las regulaciones que pueden aplicarse a áreas específicas. La aplicación My Texas Hunt Harvest se puede usar para completar el registro en el lugar electrónicamente en una área de caza pública. A continuación, se muestra el pronóstico de venado de cola blanca por región ecológica: Región de Cross Timbers La ecorregión de Cross Timbers, en el norte de Texas, tiene la segunda población más alta de venado del estado, detrás de la región de la meseta de Edwards. Con más de 750,000 venados estimados, las oportunidades de captura deberían ser amplias. Las mayores densidades de venado se encuentran en la parte norte de esta región. Recientemente, las tasas de cosecha han aumentado significativamente en esta ecorregión, pero el crecimiento de la población se ha mantenido relativamente estable debido a los cultivos de cervatillos que promediaron el 46 por ciento en los últimos cinco años. Debido a la producción relativamente constante de cervatillos, la estructura de edad de los machos está generalmente bien distribuida en todas las clases de edad. Sin embargo, es probable que los cazadores vean menos machos de dos años y medio este año debido a la escasa contratación de cervatillos en 2022. Los cazadores que se enfoquen en los machos maduros no deberían sentirse decepcionados con la próxima temporada. Las tendencias de cosecha desde el 2023 indican que el 41 por ciento de los machos cosechados tenían cuatro años y medio o más. Las lluvias oportunas de primavera deberían producir tasas de cosecha similares para este año y el reclutamiento histórico de cervatillos debería producir una cosecha de venados maduros superior a la media. Región de Meseta de Edwards/Hill Country La meseta de Edwards, conocida popularmente como el Hill Country, tiene la mayor población de venado en el estado, estimada en 1.5 millones. Los cazadores que busquen oportunidades de ver muchos venados este otoño deben incluir esta zona en su lista de prioridades. El impacto combinado de una sequía severa y una población de venado ya alta en esta ecorregión durante los últimos años ha reducido la población en un 25 por ciento, pero aún mantiene la mayor densidad de venado del estado. La zona que rodea los condados de Llano y Mason tiene la mayor densidad de venado en la región, con un estimado de 413,000 venados solo en esta zona. La caza de hembras es especialmente importante en esta zona para aliviar la presión de explorar sobre los hábitats al reducir la densidad de venados y equilibrar una proporción adecuada entre hembras y machos. Los cazadores deben esperar un aumento en el número de machos en las clases de edad de tres años y medio a cinco años y medio debido a la mejora del reclutamiento de cervatillos en 2019-2021. Las cosechas de cervatillos por debajo del promedio en 2017 y 2018 han mantenido la cantidad de venados maduros por debajo de lo deseado, pero aún debería haber una población sólida de venado de cinco años y medio, lo que ofrece amplias oportunidades para cazar un venado maduro. Los cazadores que buscan venados de mayor edad deben concentrarse en la parte sur de esta región, en el área entre Hondo y Del Río y al norte de la autopista 90. El promedio de tres años indica que el 64.6 por ciento de los machos cosechados tienen cuatro años y medio o más. A pesar de las condiciones de sequía actuales, la meseta de Edwards es una gran región de caza de venado, especialmente para los cazadores que buscan una gran cantidad de animales. Produce constantemente una de las tasas de éxito de cazadores más altas del estado. Bosques de Pineywood Los datos de la encuesta estiman que la población de venado de Pineywoods es de 331,522, cifra que coincide con los tres años anteriores. Las estimaciones de densidad de venado en esta región varían desde un mínimo de 4.6 venados por cada 1,000 acres en el área entre Houston y Beaumont, hasta un máximo de 31.8 venados por cada 1,000 acres alrededor del área de Tyler. La gestión del hábitat es fundamental en los Pineywoods para ayudar a mantener las poblaciones de venado, y los biólogos de TPWD trabajan con numerosos propietarios de tierras y empresas madereras para restaurar y mantener un hábitat de venado de calidad en la región. Sobre la base de la producción de cervatillos del año anterior, los cazadores deben esperar una cohorte decente de machos de cuatro años y medio a cinco años y medio, pero por debajo del promedio de machos de dos años y medio a tres años y medio. Los cazadores deben seguir practicando una gestión de calidad de los venados y permitir que los machos alcancen al menos los cuatro años y medio de edad, especialmente con la menor cantidad de machos jóvenes en el horizonte. Los datos de la cosecha de machos de 2023 indican que el 51 por ciento de los machos cazados tenían tres años y medio o más, y el 24 por ciento están llegando a los cuatro años y medio o más, un resultado positivo de la regulación de la restricción de las astas y de la creciente conciencia de los cazadores sobre el potencial de las astas en los machos mayores. Sabana de Post Oak En la región de Savannah de Post Oak, las poblaciones más altas de venado se pueden encontrar en la parte sur de la región, generalmente en cualquier lugar a lo largo del corredor de la Interestatal 10 de San Antonio a Houston. La densidad de venado disminuye gradualmente a medida que se avanza hacia el norte, y las densidades más bajas se encuentran en áreas que enfrentan desafíos significativos de fragmentación del hábitat. Al igual que muchas áreas del estado, la ecorregión Savannah de Post Oak ha disfrutado de una buena primavera que debería contribuir a una producción de cervatillos promedio o superior al promedio este año. Las encuestas de edad y cornamenta indican que el 39 por ciento de los machos cazados en 2023 estaban representados por machos de cuatro años y medio o más. Los cazadores experimentaron una buena cosecha la temporada pasada, con un éxito de alrededor del 70 por ciento. Con lluvias adecuadas esta primavera, los cazadores deberían tener la oportunidad de cosechar un venado de calidad que tenga al menos cuatro años y medio de edad según las cosechas anteriores de cervatillos. Área de Rolling Plains (Cordilleras) Las ecorregiones de las cordilleras (Rolling Plains) del Este y del Oeste generalmente tienen poblaciones de venado más bajas en comparación con otras ecorregiones, con densidades de venado que van desde 30 a 48 venados por cada 1,000 acres en las cordilleras orientales y 18 a 25 venados por cada 1,000 acres en las cordilleras occidentales. Las tendencias poblacionales a largo plazo indican una población estable de venado de cola blanca, sin embargo, la producción esporádica de cervatillos en los últimos años puede crear brechas de edad en algunas de las clases de edad media y madura. Se pronostica que el número de machos de cinco años y medio se mantenga estable. En 2023, el 61 por ciento de la cosecha de venado en las cordilleras occidentales estuvo representada por venado de cuatro años y medio o más, el segundo más alto del estado. En las cordilleras orientales, los machos de cuatro años y medio o más representaron el 53 por ciento de las cosechas en 2023, que es la más alta registrada para esta ecorregión. Debido al mayor tamaño de las propiedades y a la presión de caza relativamente ligera en ambas ecorregiones de Rolling Plains, así como al mayor interés en la gestión de venado, se espera que las tendencias de captura de venado de mayor edad continúen en 2024. Cordilleras del sur de Texas La ecorregión de las cordilleras del sur de Texas es conocida por el venado macho maduro y su calidad de asta superior a la media en comparación con la mayoría de las otras áreas del estado. Para los cazadores que buscan un trofeo único en la vida, el sur de Texas a menudo se considera el principal destino de grandes cantidades de dinero. En el sur de Texas hay tres unidades de gestión de venado, con densidades de venado que van de 24 a 52 por cada 1,000 acres. Se estima que la población es de casi 605,000 venados de cola blanca y que esa cifra ha ido creciendo lentamente durante los últimos años. Las condiciones de sequía periódica en el sur de Texas han llevado a cultivos erráticos de cervatillos que ralentizan el crecimiento de la población y requieren buenas prácticas de manejo del hábitat y la población para producir la calidad de venado por la que el sur de Texas es conocido. Las clases de edad de tres años y medio a cuatro años y medio serán abundantes y ofrecerán muchos machos maduros en los próximos años. Muchos de los ranchos en la región se manejan específicamente para machos maduros y la clase de cinco años y medio a seis años y medio debería estar bien representada este año. Las propiedades que "acumulan" machos en las clases de edad madura en los últimos años deberían ver un buen grupo de machos maduros disponibles para la cosecha. Los machos de cuatro años y medio o más representaron el 64 por ciento de la cosecha de venado en 2023 y fue el mayor porcentaje de cosecha de venado maduro en el estado la temporada pasada. Se espera que esta tendencia de cosechar machos de la clase de mayor edad continúe esta temporada. La región oriental del sur de Texas ha recibido lluvias primaverales de calidad y debe esperar una temporada superior al promedio, mientras que la región occidental del sur de Texas ha experimentado condiciones de sequía severa y probablemente estará promedio o ligeramente por debajo del promedio. Enfermedad de Desgaste Crónico (CWD) Los propietarios de tierras y los cazadores realizan un papel critico en el manejo de la Enfermedad de Desgaste Crónico (CWD) y la reducción de su impacto mediante en la caza de venado para administrar las poblaciones, la eliminación adecuada de los restos no comestibles, la notificación de ciervos enfermos y el apoyo a los esfuerzos de prueba. "Los datos recopilados de las muestras recolectadas por los cazadores son esenciales para ayudarnos a rastrear la CWD en todo el estado," dijo Ryan Schoeneberg, especialista del Programa de Caza Mayor. "Esto nos ayuda a saber dónde se encuentra y dónde no se encuentra la CWD, ambos son útiles para ayudarnos a comprender cómo manejar mejor esta enfermedad insidiosa." Puede encontrar más información sobre los límites y requisitos de la zona, las regulaciones de eliminación de restos y las fechas y horas de operación de la estación de verificación en la página web de CWD de TPWD.

