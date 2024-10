नेपालले सन् २०२४ को PUBG MOBILE Global Championship विश्वलाई चुनौती दिंदै

NEPAL, October 30, 2024 / EINPresswire.com / -- सन् २०२४ मा हुन गइरहेको PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) मा नेपालको ई-स्पोर्ट्सलाई फेरि विश्व मञ्चमा लेराउनकालागी दुई प्रमुख टोलीहरू, होरा ई-स्पोर्ट्स र DRS गेमिङ, राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दैछन्। विश्वका उत्कृष्ट टिमहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै, यी टोलीहरूले कार्तिक १५ (अक्टोबर ३१) देखि मंसिर ९ (नोभेम्बर २४) सम्म मलेसियाको क्वालालम्पुरमा आयोजना हुने PMGC लिग स्टेजका गेमहरुमा आफ्नो प्रतिभा र क्षमता प्रदर्शन गर्दैछन्।यसपटकको लिग स्टेज संरचना तीन राउन्डमा विभाजन गरिएको छ: समूह चरण (Group Stage), सर्भाइबल चरण (Survival Stage), र अन्तिम मौका (Last chance)। होरा ई-स्पोर्ट्सले PMSL CSA Fall को माध्यमबाट आफ्नो स्थान पक्का गर्दै समूह पहेंलो (Group Yellow) मा कार्तिक १५ (अक्टोबर ३१) देखि कार्तिक १८ (नोभेम्बर ३) सम्म प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। PMGC अंकहरू मार्फत छनोट भएको DRS गेमिङले भने कार्तिक २९ (नोभेम्बर १४) देखि मंसिर २ (नोभेम्बर १७) सम्म समूह हरियो (Group Green) मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। प्रत्येक चरणका शीर्ष टोलीहरू अर्को चरणकालागी अगाडि बढ्नेछन्। होरा ई-स्पोर्ट्स र DRS गेमिङको अन्तिम लक्ष्य भनेकै मंसिर २१ (डिसेम्बर ६) देखि मंसिर २३ (डिसेम्बर ८) सम्म बेलायतको लन्डनमा हुने ग्रान्ड फाइनलसम्म पुग्नु हो। यो अन्तिम चरणमा १६ टोलीहरूले २०२४ PMGC उपाधि जित्नकालागी र विश्वको उत्कृष्ट PUBG MOBILE ई-स्पोर्ट्स टिम बन्नका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।विश्वव्यापी रूपमा ई-स्पोर्ट्सले गति लिँदै गर्दा, होरा ई-स्पोर्ट्स र DRS गेमिङका उपलब्धिहरूले उनीहरूको सीप मात्र होइन, नेपालले बलियो, प्रतिस्पर्धात्मक गेमिङ समुदाय निर्माण गर्न गरेको प्रतिबद्धतालाई पनि पुरा गरेको देखिन्छ। PMGC जस्तो प्रतिस्पर्धामा नेपाली टोलिहरुको सहभागिताले विश्व ई-स्पोर्ट्स परिदृश्यमा नेपालको प्रगतिको उदाहरण प्रस्तुत भएको देखिन्छ र देशभरका उदयमान गेमरहरूका लागि पनि एक प्रेरणाको स्रोत बन्न जानेछ।प्रतियोगिता अगाडि बढ्दै गर्दा, नेपालका समर्थकहरूले PUBG Mobile को आधिकारिक च्यानलहरूमा प्रत्यक्ष प्रसारण भएका रोमाञ्चक खेलहरू हेर्न सक्नेछन्, जहाँ उनीहरूले नेपाली टोलीहरूको खेलमा देखिएको मेहनत र समर्पणलाई अनुभव गर्न सक्नेछन्। २०२४ PMGC मा होरा ई-स्पोर्ट्स र DRS गेमिङको यस यात्रालाई हेर्दा नेपालले ई-स्पोर्ट्समा गरेको निरन्तर प्रगतिको झलक प्रस्तुत गर्दछ र विश्व मञ्चमा नेपालको स्थानलाई अझै सुदृढ बनाउँदछ।ABOUT PUBG MOBILEपब्जी मोबाइल पब्जी: ब्याटलग्राउन्ड्समा आधारित छ जसले सन् २०१७ मा इन्टरएक्टिभ मनोरञ्जनको दुनियाँमा तहल्का मच्चाएको थियो।यस खेलमा १०० जना खेलाडीहरू एकैसाथ प्रतिस्पर्धा गर्न एक टापुमा प्यारा–सुट प्रयोग गरी हाम्फाल्छन् र खेल सुरु हुन्छ। खेलाडीहरूले आफ्नै हतियार, सवारीसाधन, र सामग्रीहरू खोज्न र जम्मा गर्नुपर्छ, र खेलको बिस्तारै घट्दै जाने खेल क्षेत्रभित्र अन्य सबै खेलाडीहरूलाई पराजित गर्नुपर्छ। र अन्तिमसम्म जो जीवित रहन्छ, उसैले खेल जित्ने गर्दछ।पब्जी मोबाइललाई टेन्सेन्ट गेम्सको लाइटस्पीड स्टुडियो र क्राफ्टन इंक. द्वारा संयुक्त रूपमा विकसित गरिएको हो।थप जानकारीको लागि, पब्जी मोबाइलका आधिकारिक फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, र युट्युब अकाउन्टहरूमा हेर्न सक्नुहुनेछ।पब्जी मोबाइल App Store र Google Play Store मा निःशुल्क डाउनलोड गर्न उपलब्ध रहेको छ।

