پاکستان کی ASi8 ای اسپورٹس 2024 PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) میں فتح کا عزم لئے ہوئے ہیں

PAKISTAN, October 30, 2024 / EINPresswire.com / -- پاکستان کی AS i8 ای اسپورٹس 2024 PUBG MOBILE Global Championship میں مقابلہ کرنے کے لئے تیار 2024 کی PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) ایک بار پھر پاکستان کی ای اسپورٹس صلاحیتوں کو عالمی سطح پر اجاگر کر رہی ہے، جہاں AS i8 ای اسپورٹس فخر سے قوم کی نمائندگی کرے گا۔ دنیا بھر کی ٹاپ ٹیموں کے خلاف مقابلہ کرتے ہوئے، AS i8 ای اسپورٹس PMGC لیگ کے مرحلے میں اپنی مہارت اور عزم کا مظاہرہ کرے گا جو 31 اکتوبر سے 24 نومبر تک کوالالمپور، ملائیشیا میں منعقد ہو گا۔لیگ مرحلہ تین حصوں پر مشتمل ہے: گروپ مرحلہ، سروائیول مرحلہ، اور لاسٹ چانس۔ AS i8 ای اسپورٹس، گروپ ریڈ میں مقابلہ کرے گا، اور ان کے میچ 7 نومبر سے 10 نومبر تک جاری رہیں گے۔ اس مرحلے کے دوران، ٹیمیں ایڈوانسمنٹ کے لئے سخت مقابلہ کریں گی تاکہ اسپورٹس کے سب سے متوقع ٹورنامنٹس میں سے ایک میں آگے بڑھ سکیں، جس کا اختتام لندن، برطانیہ میں 6 سے 8 دسمبر کو ہونے والے گرینڈ فائنلز میں ہوگا۔ اس آخری مرحلے میں 16 ٹیمیں PMGC ٹائٹل اور عالمی سطح پر پہچان کے لئے مقابلہ کریں گی۔دنیا بھر میں ای اسپورٹس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے ساتھ، AS i8 ای اسپورٹس کا 2024 PMGC میں حصہ لینا پاکستان کے مضبوط اور مسابقتی گیمنگ کمیونٹی کی ترقی کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ AS i8 ای اسپورٹس کا سفر پاکستان کی ای اسپورٹس کے میدان میں استقامت اور صلاحیت کی مثال ہے جو ملک بھر کے نوجوان کھلاڑیوں کے لئے ایک ترغیب ہے۔ٹورنامنٹ کے دوران، پاکستانی شائقین سرکاری چینلز پر لائیو نشریات کے ذریے دلچسپ میچز کا مشاہدہ کر سکیں گے، جہاں وہ AS i8 ای اسپورٹس کے بہترین کارکردگی کے سفر کو دیکھیں گے۔ 2024 PMGC میں ان کا سفر پاکستان کی گیمنگ کمیونٹی کے لئے فخر کا لمحہ ہے اور ای اسپورٹس کے عالمی منظر نامے میں پاکستان کی موجودگی کو مضبوطی دیتا ہے۔جیسے جیسے ٹورنامنٹ آگے بڑھے گا، پاکستانی شائقین آفیشل چینلز پر لائیو نشر کیے جانے والے دلچسپ میچز دیکھنے کے منتظر رہیں گے۔ یہ میچز @PUBGMOBILEEsportsPakistan پر فیس بک اور @PUBGMOBILEEsportsPakistan پر یوٹیوب پر دستیاب ہوں گے، جہاں وہ اے AS i8 اسپورٹس کی بہترین کارکردگی کو دیکھ سکیں گے۔ 2024 PMGC میں ان کا سفر پاکستان کی گیمنگ کمیونٹی کے لئے فخر کا لمحہ ہے اور ای اسپورٹس کے عالمی منظر نامے میں ملک کی موجودگی کو مضبوطی دیتا ہے۔(اختتام)ABOUT PUBG MOBILEPUBG MOBILE Battleground پر مبنی ہے، جو 2017 میں انٹرایکٹو انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں ایک سنسنی بن گیا تھا۔ اس میں 100 تک کھلاڑی ایک دور دراز جزیرے پر اترتے ہیں اور فاتح بننے کے لئے سب کو شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کھلاڑیوں کو خود ہتھیار، گاڑیاں، اور ضروری سامان تلاش کرنا ہوتا ہے اور ہر مخالف کھلاڑی کو شکست دے کر اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہوتی ہے۔ یہ کھیل ایک ایسے میدان میں ہوتا ہے جو بصری اور حکمت عملی کے لحاظ سے بھرپور ہے اور جس میں کھلاڑیوں کو مسلسل سکڑتی ہوئی پلے زون میں زندہ رہنا ہوتا ہے۔ پب جی موبائل Tencent Games کے LightSpeed Studios اور KRAFTON Inc نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے۔مزید معلومات کے لئے PUBG Mobile کے آفیشل فیس بک، انسٹاگرام، X اور یوٹیوب اکاؤنٹس پر وزٹ کریں۔MOBILE PUBG ایپ اسٹور اور گوگل پلے پر مفت ڈاؤن لوڈ کے لئے دستیاب ہے۔

