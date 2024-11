EBC Financial Group ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้าผ่านโครงการ CSR ณ บ้านหทัยรัก กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ทีมงาน EBC จัดกิจกรรมการกุศลที่บ้านพักพิงเด็กกำพร้า บ้านหทัยรัก โดยมอบของของใช้จำเป็น อาหาร และสร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำผ่านประสบการณ์และรอยยิ้ม ทีมงาน EBC จัดโครงการ CSR ที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า บ้านหทัยรัก ในกรุงเทพฯ โดยมอบอาหาร สิ่งของจำเป็น และจัดกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งช่วยสร้างโอกาสและรอยยิ้ม

EBC Financial Group สนับสนุนเด็กกำพร้าไทยบ้านหทัยรัก จำนวน 36 คน มอบสิ่งของจำเป็น,บริจาคเงินช่วยเหลือ คืนความสุขให้ชุมชน.

THAILAND, November 1, 2024 /EINPresswire.com/ -- ยังคงให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด EBC ได้จัดกิจกรรมการกุศลให้กับเด็กกำพร้าที่บ้านหทัยรัก กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมา ทีมงาน EBC ได้ร่วมแบ่งปันสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กกำพร้าจำนวน 36 คน ซึ่งสิ่งย้ำเตือนถึงหน้าที่ของเราในการพัฒนาชุมชนกลุ่มเปราะบางทั่วโลก

ทีมงาน EBC ได้นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นมามอบให้กับน้อง ๆ ที่บ้านหทัยรัก สถานพักพิงเด็กกำพร้า และมอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือสถานสงเคราะห์ใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ทีมงาน EBC ยังได้จัดกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็กๆ เสริมสร้างความผูกพัน เติมเต็มความสุขให้กับเด็กๆทุกคน กิจกรรมวันนั้นสิ้นสุดลงด้วยการร่วมรับประทานอาหารกับน้อง ๆ และเจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ EBC ในการมีส่วนร่วมต่อสวัสดิภาพของชุมชนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นถึงความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อสังคม

เสริมสร้างพลังชุมชน ผ่านวัฒนธรรมองค์กร EBC

โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม EBC ให้ความสำคัญกับชุมชนเด็กกำพร้าที่บ้านหทัยรัก สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม EBC เข้าใจดีว่าการดำเนินธุรกิจ ต้องทำควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคม โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ดังนั้น เราจึงเลือกสนับสนุนกลุ่มเปราะบาง ผ่านโครงการนี้ EBC พร้อมให้การสนับสนุนด้านทรัพยากร ความช่วยเหลือ และให้การดูแลอย่างครอบคลุม เพื่อให้น้อง ๆ สามารถเติบโตสภาพแวดล้อมที่ดีและมีชีวิตที่ดีในอนาคต

บ้านหทัยรัก ก่อตั้งขึ้นโดยมูลนิธิศรัทธาชนในปี 2009 เพื่อเป็นที่พักพิงให้กับเด็กกำพร้าที่ยากไร้และให้การศึกษาอย่างเท่าเทียม มูลนิธิก่อตั้งขึ้นในปี 1998 จุดประสงค์เพื่อรองรับต่อจำนวนเด็กกำพร้าที่เพิ่มขึ้นในกรุงเทพฯและจังหวัดรอบข้าง โดยเฉพาะเด็กนับถือศาสนาอิสลาม สถานสงเคราะห์ได้ให้ที่พักอาศัย การศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อช่วยให้เด็กกำพร้าสามารถพึ่งพาตนเองได้ ปลูกฝั่งศรัทธา พัฒนาคุณภาพชีวิต สอดแทรกไปกับหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม

“การสนับสนุนบ้านพักพิงเด็กกำพร้า บ้านหทัยรักนั้น สอดคล้องกับความเชื่อหลักของเราที่ว่า ทุกคนมีโอกาสในการประสบความสำเร็จอย่างเท่าเทียม” โฆษกของ EBC Financial Group เคยกล่าวว่า “EBC เชื่อว่าความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่ทางธุรกิจ แต่ยังเกี่ยวข้องกับการยกระดับผู้คนรอบตัว สร้างอนาคตที่เท่าเทียมให้กับทุกคน ส่งเสริมการพัฒนาตัวเองและดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาใช้”

พลักดันโครงการ CSR ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน

โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ถือเป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมที่ EBC ได้ดำเนินการเพื่อให้การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย ในช่วงต้นปี 2024 ที่ผ่านมา EBC ได้จัดกิจกรรม CSR ที่สำคัญทั้งหมด 2 งาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเติบโตอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม:

• เดือนมิถุนายน ปี 2024 EBC ได้จัดกิจกรรมการกุศลร่วมกับสำนักงานมูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย สาขากรุงเทพฯ ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา โดยบริจาคสิ่งของจำเป็นและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางอารมณ์และการศึกษาให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น อีกทั้งยังแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสื่อการเรียนรู้และอุปสรรคการมีส่วนร่วมทางสัมคมที่เด็ก ๆ เหล่านี้ต้องเผชิญ

• เดือนมีนาคม ปี 2024 EBC ได้จัดกิจกรรมการกุศลที่โรงเรียนบ้านข้าวคำแพง ในจังหวัดสุพรรณบุรี และได้บริจาคการอุปกรณ์การเรียนรู้ และเครื่องมือกีฬา จำนวน 357 คน โครงการนี้ให้การสนับสนุนแก่เด็ก ๆ ที่ขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษา และเสริมสร้างความรู้อย่างเท่าเทียม

โครงการเหล่านี้ เป็นหนึ่งในหน้าที่หลักของ EBC ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่ม หรือชุมชนที่ขาดแคลน โดยมุ่งเน้นไปที่การศึกษา การเสริมสร้างศักยภาพ และการดูแลความเป็นอยู่ที่ดี EBC แสดงให้เห็นว่า ความสำเร็จในด้านการเงินและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน

วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นหัวใจหลักของ EBC

แนวทางของ EBC ในการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยยึดหลักวัฒนธรรมองค์กร 3 ประการ ได้แก่ ความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ เราเชื่อว่าหน้าที่สำคัญในการยกระดับสังคม คือ การส่งเสริมโครงการที่มุ่งเน้นด้านการศึกษา การเข้าถึง และการเสริมสร้างความรู้ทางการเงิน EBC ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างโอกาสในเติบโตและพัฒนากลุ่มเปราะบาง เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ดีอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นผ่านการจัดการเรียนการสอน เสริมความรู้ทางการเงิน การเข้าถึงชุมชน หรือกิจกรรมการกุศล ภารกิจของ EBC คือ การสร้างโอกาสในการเติบโต การพัฒนา และการสร้างความหวังให้กับชุมชนทั่วทุกภูมิภาค

รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการรับผิดชอบต่อสังคมของ EBC Financial Group ได้ที่ www.ebc.com/ESG.

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ EBC เป็นพัธมิตรอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา และได้เข้าร่วมโครงการ United to Beat Malaria แคมเปญของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพด้านสุขภาพของประชากรทั่วโลก โดยเริ่มกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2024 EBC ยังให้สนับสนุนซีรีส์การมอบความรู้แก่สาธารณะเกี่ยวกับ What Economists Really Do นำโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford เพื่อทำให้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสังคมในปัจจุบัน

