เดวิด บาร์เร็ต และ โฮเซ่ เอเรร่า เผยอินไซต์ข้อมูลด้านตลาดการเงินในภูมิภาคลาตินอเมริกาบนเวที Money Expo Mexico 2025 โฮเร่ เอเรร่า กล่าวประเด็นอินไซต์ของการเทรดในภูมิภาคลาตินอเมริกา ตลอดจนเผยข้อมูลความร่วมมือระหว่าง EBC กับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เดวิด บาร์เร็ต ร่วมเวที Money Expo 2025 ที่เม็กซิโก พร้อมบริษัท EBC ตลอดจนวิสัยทัศน์ด้านการเงินต่อภูมิภาคลาตินอเมริกา

EBC Financial Group ร่วมเวที Money Expo Mexico 2025 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านตลาดการเงินในลาตินอเมริกา

MEXICO, March 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- ท่ามกลางทิศทางของตลาดการเงินในภูมิภาคละตินอเมริกาที่กำลังมีพลวัตรอย่างต่อเนือง ประเด็นดังกล่าวได้ถูกหยิบยกขึ้นมาบนเวทีเสวนาภายในงาน Money Expo Mexico 2025 ซึ่งผู้บริหารของ EBC Financial Group (EBC) ได้เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนมมุมมองกับบรรดาผู้นำในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมชั้นนำ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุน เพื่อหารือถึงอนาคตของการซื้อขายในภูมิภาคนี้ในฐานะที่ EBC เป็นโบรกเกอร์ระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญ เรามุ่งมั่นในการสนับสนุนเทรดเดอร์ในการให้ความรู้ ข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาด และนวัตกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองตลาดในภูมิภาคละตินอเมริกาโดยเฉพาะ

เจาะลึกแนวโน้มตลาดจากผู้บริหารของ EBC

หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงาน Money Expo Mexico 2025 คือการเสวนาพิเศษ นำโดย เดวิด บาร์เร็ต (David Barrett) ซีอีโอของ EBC Financial Group (UK) Ltd และ โฮเซ่ เอเรร่า (Jose Herrera) ผู้จัดการประจำภูมิภาคละตินอเมริกา โดยทั้งสองได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ผันผวนต่อตลาดการเงิน เช่น ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และเม็กซิโก การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงแนวโน้มการลงทุนระดับโลก

เดวิด บาร์เร็ต (David Barrett) เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของเม็กซิโกในฐานะหนึ่งในผู้นำระบบการเงินของภูมิภาคว่า "เม็กซิโกเป็นศูนย์กลางที่มีบทบาทสำคัญในตลาดการเงินของละตินอเมริกา ด้วยสภาพคล่องทางการตลาด ศักยภาพทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าในการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดสนใจของนักลงทุนและสถาบันการเงินทั่วโลก"

ขณะที่ โฮเซ่ เอเรร่า (Jose Herrera) กล่าวถึงผลกระทบต่อความผันผวนของค่าเงินที่มีต่อแนวโน้มการซื้อขาย โดยระบุว่า "การทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคช่วยให้เทรดเดอร์สามารถรับมือกับความผันผวนของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเทรดเดอร์มีข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ ก็จะช่วยเสริมสร้างชุมชนการซื้อขายในละตินอเมริกาให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น"

สัมภาษณ์พิเศษกับ El Economista

นอกจากนี้ภายในงาน Money Expo Mexico 2025 เดวิด บาร์เร็ต (David Barrett) ผู้บริหาร EBC Financial Group ได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับ El Economista สื่อด้านการเงินชั้นนำของเม็กซิโก ในประเด็นบทบาทที่เปลี่ยนแปลงของเม็กซิโกในตลาดโลก แนวโน้มสำคัญของอุตสาหกรรม และผลกระทบที่กว้างขึ้นของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน

เดวิด กล่าวถึงการขยายตัวของบริษัทในภูมิภาคนี้ว่า "ลาตินอเมริกาเป็นตลาดที่เต็มไปด้วยโอกาสสำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการด้านการเงิน เราให้ความสำคัญกับการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรอบรู้ พร้อมมุ่งมั่นรักษามาตรฐานสากล และสร้างสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่โปร่งใสและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ยกระดับการซื้อขายกับ Million Dollar Trading Challenge

อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญจาก EBC คือการกลับมาของการแข่งขัน Million Dollar Trading Challenge (MDTC) ในครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 พฤษภาคมนี้ โดยการแข่งขันนี้ครั้งนี้ยังเป็นการเปิดตัวครั้งแรกเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ทั้งท้าทายและให้ความรู้ และได้กลายเป็นเวทีสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ในการพัฒนากลยุทธ์ ทดสอบทักษะในสภาวะตลาดจริง และเข้าใจแนวโน้มทางการเงินในระดับโลก

การแข่งขั้น MDTC ครอบคลุมเครื่องมือการซื้อขายที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหุ้นสหรัฐฯ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีชั้นนำระดับโลก สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ EBC ในการส่งเสริมแนวคิดวิเคราะห์ตลาดและกลยุทธ์การซื้อขายที่มีวินัย โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมได้ใช้โอกาสนี้เพื่อพัฒนาทักษะในการตัดสินใจ และเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดการเงิน ทำให้เวที MDTC ไม่ใช่แค่การแข่งขัน แต่เป็นเส้นทางการเรียนรู้ที่ทรงคุณค่า

มุ่งมั่นสร้างระบบนิเวศการเงินในลาตินอเมริกา

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของความไว้วางใจในตลาดการเงิน เดวิด บาร์เร็ต ได้เน้นย้ำถึง ความโปร่งใสและการให้ความรู้ว่า "เป็นปัจจัยสำคัญและเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความมั่นใจในอุตสาหกรรมนี้ คือการส่งเสริมความตระหนักรู้และสนับสนุนแนวทางการซื้อขายอย่างมีความรับผิดชอบ"

ด้วยบทบาทที่เติบโตของภูมิภาคลาตินอเมริกา EBC ยังคงมุ่งมั่นนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาด ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเงินของภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ EBC Financial Group ได้ที่ www.ebc.com

###

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในด้านบริการทางการเงินแบบครบวงจร รวมถึงเป็นนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์และจัดการโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม มีการกระจายสำนักงานประจำการในศูนย์กลาง ทางการเงินที่โดดเด่นทั่วทุกภูมิภาค เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาสซอล เป็นต้น EBC ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย รวมถึงระดับสถาบันทั่วโลก EBC ให้ความสำคัญกับนักลงทุนทั้งรายย่อย มืออาชีพ และสถาบัน นอกจากนี้ยังมอบโอกาสการลงทุนในตลาดต่างประเทศและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ฟอเร็กซ์, สินค้าโภคภัณฑ์, หุ้น หรือดัชนีจากทั่วโลก

EBC ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการเงิน เราภูมิใจที่ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมและการกำกับดูแลระหว่าง ประเทศแบบสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited ได้รับการควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับการควบคุมโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ของหมู่เกาะเคย์แมนและ EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ได้รับการควบคุมโดย Australia's Securities and Investments Commission (ASIC) ของออสเตรเลีย

จุดแข็งของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในสถาบันการเงิน โดยผ่านการรับมือกับวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆตั้งแต่ข้อตกลงพลาซ่าจนถึงวิกฤตฟรังก์สวิสในปี 2015 ได้อย่างชำนาญ EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ความซื่อสัตย์ การเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกการมีส่วนร่วมของนักลงทุนจะได้รับการดูแลใส่ใจอย่างสูงสุด

EBC เป็นพันธมิตรในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) ซึ่งนำเสนอบริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชีย, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลางแอฟริกา และโอเชียเนีย เป็นต้น นอกจากนี้ EBC ยังเป็นพันธมิตรในโครงการ United to Beat Malaria แคมเปญของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านสุขภาพของประชากรทั่วโลกเริ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2024 เป็นต้นมา ไม่เพียงเท่านั้น EBC ยังให้การสนับสนุนซีรีส์การมอบความรู้ให้แก่สาธารณะเกี่ยวกับ 'What Economists Really Do' นำโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford เพื่อทำให้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบันได้ เพิ่มความเข้าใจและให้ความสำคัญกับเศรษฐศาสตร์รอบตัวเรามากขึ้น

