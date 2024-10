2024 年商学院申请在经济不确定性中增长显著

GMAC 年度调查表明,需求增长是疫情期间增长速度的五倍。

雷斯顿,弗吉尼亚州, Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球商学院研究生项目的申请总量从 2023 年到 2024 年激增了 12%,增长势头强劲。 根据 Graduate Management Admission Council ( GMAC )近日发布的 年度 调查,这是继2020-2021年因疫情小幅提振后,连续两年下滑趋势的急剧反转。 在 GMAC 对潜在商学院学生的常年调查中,成本一直被认为是获得高等管理学位的关键阻碍。因此,今年的申请量上升趋势与商学院在 2024 年为更多新生提供财务援助的情况相吻合,这或许并不出人意料。

深入分析数据发现,申请人数的显著增加主要是来自对全日制、面对面授课项目的重新关注所驱动,其中近六成项目报告了申请人数的增长。 例如,全日制的两年制和一年制 MBA 项目在过去十年中报告申请增长的学校比例最高,分别为 80% 和 64%。 近四分之三的会计和管理硕士项目也报告了申请量上的增长。 有趣的是,尽管对线下学习的兴趣有所增加,灵活的学习方式也依然受到青睐:58% 的在线项目和 52% 的混合项目报告了申请人数的增长,大约三分之二的在线和灵活 MBA 项目也出现了申请增长。

“今年申请人数的创纪录增长表明,人们对于研究生商科教育的兴趣正在回升,尤其是全日制 MBA 和会计与管理硕士学位等核心项目。” GMAC 首席执行官 Joy Jones 表示。 “尽管这一现象可能证实了长期以来商学院研究生学习兴趣与经济实力之间的反周期趋势,但我更愿意高度赞扬全球商学院及其在不断创新方面所付出的巨大努力,他们通过采用新技术、新的授课策略和新的运营方式,满足了学生及其未来雇主的最新兴趣和需求。”

本土和国际申请的变化推动了增长。

申请总数的增加也可以归因于本土申请的显著增长,主要来自与项目所在国具有相同国籍的申请者。与国际申请相比,大多数 MBA 项目无论采用何种授课形式,都从本土申请的增长中受益。 同样,所有受访的商科硕士项目的本土申请量都增长了 30%,但对于那些更依赖国际人才的项目(例如商业分析)来说,国际申请量的下降似乎抵消了这一增长。

从地理分布来看,美国依然是国际学生的主要留学目的地。根据 GMAC 最新发布的全球 研究 报告,绝大多数潜在学生表示,即将到来的总统选举不会对他们的学习计划产生负面影响,这与以往选举周期的情况不同。 同时,本土申请也在美国、亚洲和欧洲推高了对商科研究生教育的需求,但英国除外,英国的本土申请下降了 45%,国际申请下降了 12 个百分点。

“毫无疑问,亚洲、非洲和拉丁美洲的主要市场正在增加高质量的教育项目,这为通常倾向于出国深造的学生提供了更多本土的选项和机会。” London Business School 管理实践教授兼执行院长(负责外部关系)、GMAC 董事会成员 François Ortalo-Magné 说道。 “在此背景下,商学院鼓励区域和国际间的流动性,构建校园内多元化、跨文化的团队至关重要,因为这能为我们的课堂、未来董事会乃至更广阔的领域带来巨大的教育益处。”

女性申请者的增加为正面趋势的发展带来了希望。

过去 10 年,女性申请商科研究生项目的比例一直徘徊在 40% 左右。 今年的数据显示出一些亮点,小幅上升至 42%。 此外,55% 的项目报告称女性申请人数有所增长,比去年增长了 10 个百分点,这是过去十年中女性申请增长第二高的比例——仅次于 2020 年疫情带来的增长热潮。 具体来说,MBA 项目最有可能见证女性申请者的激增,其中 70% 的灵活 MBA 项目和大约三分之二的全日制 MBA 项目都经历了这样的增长。

“我很高兴看到女性申请人数的增长。 我坚信商科教育的价值,及其为人们,特别是女性,开启机会之门。 随着越来越多的女性通过商业教育投资自己,商业领导力的人才储备将变得更加健全,我们也更有可能缩小性别差距。” Forté 首席执行官 Elissa Sangster 表示。Forté 作为一个长期与 GMAC 合作的机构,一直以来也致力于商界女性领导力的培养。

关于本调查

《GMAC 申请 趋势报告》是此类调查中规模最大、最常被引用的调查报告,为商学院招生和商科项目领导者提供深入了解管理专业研究生项目需求快速变化的权威资源。 2024 年的调查收集了 2024-2025 学年管理专业研究生项目所接收的申请数据。 6 月至 8 月期间,全球 40 个国家/地区 297 所商学院中的 1,090 个项目提供了反馈。 有关今年参与项目和研究方法的更多信息,可查阅 报告 。

关于 GMAC

Graduate Management Admission Council (GMAC) 是一个以使命为导向的协会,由全球领先的商学院组成。 GMAC 为管理专业研究生教育行业提供世界一流的研究、行业会议、招聘工具与评估服务,并提供资源、活动与服务来帮助指导申请者完成他们的高等教育求学之旅。 GMAC 拥有 Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) 考试的所有权并负责其管理,是使用最为广泛的商学院入学评估方法。

每年有超过 1,300 万的潜在学生通过 GMAC 网站 (包括 mba.com ) 了解 MBA 和商科硕士项目,与世界各地的院校联系,准备和报名考试,并获得成功申请 MBA 和商科硕士项目的建议。 BusinessBecause 和 GMAC Tours 均为 GMAC 的子公司。作为一家全球性机构,GMAC 在中国、印度、英国和美国均设有办事处。

