eXp Realty Memulai Ekspansi Global: Turki, Peru, dan Mesir Akan Bergabung pada Tahun 2025

Dengan penambahan pasar baru ini, eXp Realty akan memperluas kehadiran globalnya ke 27 negara

BELLINGHAM, Washington, Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, broker real estat global independen terbesar di dunia dan anak perusahaan inti dari eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), dengan bangga mengumumkan ekspansinya ke tiga pasar yang dinamis — Turki, Peru, dan Mesir, yang akan dimulai pada tahun 2025. Dalam sebuah langkah berani untuk memperkuat rekam jejaknya secara global, eXp Realty menghadirkan model yang berpusat pada agen dan platform inovatif berbasis cloud ke beberapa pasar real estat yang paling dinamis di dunia.

Setelah ekspansi ini selesai, eXp Realty akan beroperasi di 27 negara, yang memberdayakan ribuan agen di seluruh dunia dengan proposisi nilai yang unik. Model ini dirancang untuk meraih sukses di real estat residensial dan komersial, dan menegaskan komitmen teguh eXp untuk membekali para agennya dengan alat dan platform yang mereka butuhkan untuk tumbuh di lanskap real estat yang terus berkembang.

“Ekspansi kami ke Turki, Peru, dan Mesir merupakan pembuktian atas dorongan tanpa henti kami untuk berinovasi dan komitmen kami untuk memberdayakan para agen di seluruh dunia,” ujar Glenn Sanford, Pendiri dan CEO eXp World Holdings. “Pasar ini kaya akan potensi, dan kami sangat bersemangat untuk memperkenalkan model berbasis cloud dan pendekatan kami yang mengutamakan agen kepada para profesional real estat yang ingin meningkatkan karier mereka dan membuka peluang baru. Masa depan real estat ada di sini, dan kami baru saja memulainya.”

Turki, pusat penting yang menjadi penghubung antara Eropa dan Asia, merupakan rumah bagi pasar real estat yang tangguh dan berkembang pesat, yang didukung oleh permintaan domestik yang kuat dan investasi asing yang terus meningkat, terutama di kota-kota yang ramai seperti Istanbul. Di Peru, pasar properti berkembang berkat ekonomi yang maju pesat dan perluasan kota, yang menarik minat investor global yang mencari peluang di Lima dan daerah berkembang lainnya. Mesir, dengan sejarahnya yang kaya dan lanskap real estat modernnya yang berkembang dengan cepat, menawarkan prospek investasi yang tak tertandingi, terutama di Kairo — salah satu kota dengan pertumbuhan terbesar dan tercepat di Afrika.

Felix Bravo, VP Pertumbuhan Internasional, menekankan, “Pasar-pasar ini menyimpan potensi yang luar biasa. Posisi unik Turki sebagai pintu gerbang antara Eropa dan Asia, pertumbuhan ekonomi Peru yang dinamis, dan perkembangan real estat yang pesat di Mesir menjadikannya ideal untuk model kami yang mengutamakan agen. Kami merasa senang dapat memberdayakan para agen di berbagai wilayah ini agar bisnis mereka dapat berkembang, dengan didukung oleh platform canggih dan dukungan yang tak tertandingi dari eXp.”

Ekspansi global eXp Realty didorong oleh platform berbasis cloudnya yang gesit, yang memberdayakan agen dengan struktur komisi yang tak tertandingi, alat kolaboratif yang canggih, dan peluang unik untuk mendapatkan ekuitas melalui penjualan dan pertumbuhan mereka. Menjelang tahun 2025, eXp tetap berdedikasi untuk mendukung agen di seluruh dunia dengan inovasi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk berkembang di pasar mana pun, sekaligus terus memperluas jangkauan globalnya.

