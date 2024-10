USDA and Oregon Award $1 Million to Projects that Strengthen Food Supply Chain Infrastructure

The U.S. Department of Agriculture’s (USDA) Agricultural Marketing Service (AMS) today announced it has partnered with Oregon to award $1 million for 17 equipment projects through the Resilient Food Systems Infrastructure Program (RFSI) which aims to build resilience across the middle of the supply chain and strengthen local and regional food systems.

“Projects funded through the Resilient Food Systems Infrastructure program are building strength and resilience in Oregon’s food system, diversifying agricultural markets, creating new revenue streams for small and mid-sized producers, and providing economic opportunities for local communities,” said USDA Marketing and Regulatory Programs Under Secretary Jenny Lester Moffitt. “USDA is grateful for Oregon’s support strengthening local and regional agricultural supply chains.”

Through this program, the Oregon Department of Agriculture will fund 17 projects with Equipment Grants to support middle-of-the-supply chain infrastructure. Oregon is still reviewing additional projects, which will be awarded in the coming months.

Examples of Funded Projects:

Groundswell Farm in Langlois, Ore., will purchase equipment to increase its aggregation and distribution capacity for the rural food hub it manages on Oregon’s southern coast. The equipment will help them achieve improved economies of scale, directly benefiting the seven producers who currently provide products for distribution.

Clatskanie Farmer Collective in Clatskanie, Ore., will purchase food processing equipment for its food hub. This will create additional economic opportunities for specialty crop and egg producers, capture and transform food waste into value-added products, and increase the number of licensed local egg handlers in Columbia County.

Eleni’s Kitchen is a women-owned Ethiopian packaged food business located in Washington County, Ore. With RFSI funding, the business will purchase equipment to increase its Injera production, meet the growing demands of its wholesale partners and explore new regional markets.

“Agriculture is the backbone of Oregon’s economy, and the collaboration with USDA signifies a strong partnership that will bring positive change to the state’s small farms and food businesses through the RFSI grant,” said Oregon Department of Agriculture Director Lisa Charpilloz Hanson. “We will ensure RSFI funding will help our state establish a more resilient food supply chain for all Oregonians.”

This awarded funding is part of the $420 million available through the Resilient Food Systems Infrastructure grant program to build capacity within the middle of the supply chain and support local and regional producers. It is funded by President Biden’s American Rescue Plan. Through this program, AMS has entered into cooperative agreements with state agencies, commissions, or departments responsible for agriculture, commercial food processing, seafood, or food system and distribution activities or commerce activities in states or U.S. territories.

For more information, visit the AMS Resilient Food Systems Infrastructure webpage. The status of each state and territory’s RFSI program is available on the program’s State Grant Webpage.

El USDA y Oregón conceden un millón de dólares a proyectos que refuerzan la infraestructura de la cadena alimentaria

El Servicio de Comercialización Agrícola (AMS) del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) ha anunciado hoy que se ha asociado con el Departamento de Agricultura de Oregón (ODA) para conceder 5,9 millones de dólares para 26 proyectos a través del Programa de Infraestructura de Sistemas Alimentarios Resilientes (RFSI) a proyectos que crean resiliencia en toda la cadena de suministro y fortalecen los sistemas alimentarios locales y regionales.

“Los proyectos financiados a través del programa de Infraestructura de Sistemas Alimentarios Resilientes están construyendo la fuerza y la capacidad de recuperación en el sistema alimentario de Oregon, la diversificación de los mercados agrícolas, la creación de nuevas fuentes de ingresos para los pequeños y medianos productores, y proporcionar oportunidades económicas para las comunidades locales”, dijo el USDA Comercialización y Programas Reguladores Subsecretario Jenny Lester Moffitt. “USDA agradece el apoyo de la ODA para fortalecer las cadenas de suministro agrícola locales y regionales”.

“La agricultura es la columna vertebral de la economía de Oregón, y la colaboración con el USDA significa una fuerte asociación que traerá un cambio positivo a las pequeñas granjas y empresas de alimentos del estado a través de la subvención RFSI”, dijo la Directora del Departamento de Agricultura de Oregón, Lisa Charpilloz Hanson. “Nos aseguraremos de que la financiación RSFI ayude a nuestro estado a establecer una cadena de suministro de alimentos más resistente para todos los oregonianos”.

A través de este programa, ODA financiará 26 proyectos, incluyendo 9 subvenciones de infraestructura y 17 subvenciones de equipos, para apoyar la infraestructura de la cadena media de suministro.

Ejemplos de proyectos financiados en Oregón:

Kevin Morse, director general y cofundador de Cairnspring Mills, Pendleton:

Molino harinero regenerativo que elabora productos frescos molidos a partir de cereales cultivados en la región. El proyecto incluye la construcción de una instalación crítica de almacenamiento y molienda de grano, dos silos de grano y una báscula para camiones.

“Nuestro objetivo en Cairnspring Mills es crear nuevos mercados locales de valor añadido que no existen. Reforzar la parte intermedia de la cadena de suministro es esencial para esta labor, y la financiación del USDA lo hace posible.Oregón es un gran lugar para hacer negocios, lleno de agricultores comprometidos con la salud del suelo y socios que nos apoyan, como el Departamento de Agricultura de Oregón y las Tribus Confederadas de la Reserva de Umatilla (CTUIR). Esperamos construir una comunidad con estos grupos en los próximos años» -Kevin Morse.

Zoe Bradbury DeSurra, propietaria/operadora de Groundswell Farm, Langlois

Granja familiar muy diversificada especializada en la producción ecológica durante todo el año de verduras frescas, bayas, hierbas y frutas de huerto en la costa sur de Oregón. La compra de equipos consiste en un tractor y horquillas para palés con el fin de aumentar la capacidad de agregación y distribución del centro rural de alimentos.

“La subvención del RFSI nos permitirá invertir en equipos de manipulación de materiales para nuestro centro alimentario regional que, de otro modo, nunca podríamos permitirnos. Nos permitirá levantar palés de una tonelada, después de quince años descargándolo todo a mano. Y descargar las entregas paletizadas o voluminosas de los camiones de mercancías. Se trata de un avance asombroso en nuestra empresa a escala humana que nos permitirá seguir cultivando durante más tiempo y con más fuerza. Estos fondos de subvención nos ayudarán a llevarlo al siguiente nivel para hacer que nuestro sistema alimentario local sea aún más vibrante y resistente a largo plazo. – Zoe Bradbury DeSurra

Jasmine Lillich, Directora Ejecutiva, Clatskanie Farmers Collective, Clatskanie

Farmer Collective/Food Hub prestará servicio a las pequeñas empresas agrícolas locales y a los miembros de la comunidad regional de la región de la Costa Norte de Oregón. El proyecto implica la compra de equipos de procesamiento de alimentos que proporcionarán oportunidades económicas adicionales a los productores de cultivos especializados y huevos. El equipamiento consiste en nuevas cámaras frigoríficas, estaciones de lavado, procesadores de alimentos y almacenamiento.

“Esta financiación proporcionará el equipo necesario para que nuestra cocina de procesamiento de alimentos sin ánimo de lucro disminuya el desperdicio de alimentos de nuestros mercados locales, aumente el acceso a los alimentos locales durante todo el año y duplique con creces los productores de huevos con licencia en nuestro condado. Es un gran paso adelante para que nuestra pequeña comunidad rural adquiera la infraestructura necesaria para ser más resistente.” – Jasmine Lillich.

Esta financiación concedida forma parte de los 420 millones de dólares disponibles a través del programa de subvenciones Resilient Food Systems Infrastructure para crear capacidad en el centro de la cadena de suministro y apoyar a los productores locales y regionales, financiado por el American Rescue Plan del Presidente Biden. A través de este programa, la AMS ha cooperado con agencias estatales, comisiones o departamentos responsables de la agricultura, el procesado comercial de alimentos, el marisco, los sistemas alimentarios, la distribución o las actividades comerciales en estados o territorios estadounidenses.

Para obtener más información y una lista completa de los proyectos adjudicados, visite la página web AMS Resilient Food Systems Infrastructure . El estado del programa RFSI de cada estado y territorio está disponible en la página de Subvenciones Estatales del programa .

La AMS administra programas que crean oportunidades de comercialización nacionales e internacionales para los productores estadounidenses de alimentos, fibras y cultivos especializados. La AMS también proporciona a la industria agrícola valiosos servicios para garantizar la calidad y disponibilidad de alimentos sanos para los consumidores de todo el país y del mundo. Los servicios de la AMS y sus importantes inversiones en subvenciones crean oportunidades al apoyar a los agricultores, ganaderos y empresas estadounidenses en toda la cadena de suministro, e impulsan el desarrollo económico de las pequeñas ciudades y comunidades rurales.

El USDA influye en la vida de todos los estadounidenses cada día de muchas maneras positivas. En la Administración Biden-Harris, el USDA está transformando el sistema alimentario de Estados Unidos centrándose más en una producción alimentaria local y regional más resistente, mercados más justos para todos los productores, garantizando el acceso a alimentos seguros, sanos y nutritivos en todas las comunidades, creando nuevos mercados y fuentes de ingresos para los agricultores y productores que utilizan prácticas alimentarias y forestales climáticamente inteligentes, realizando inversiones históricas en infraestructuras y capacidades de energía limpia en las zonas rurales de Estados Unidos, y comprometiéndose con la equidad en todo el Departamento mediante la eliminación de las barreras sistémicas y la creación de una fuerza de trabajo más representativa de Estados Unidos. Para más información, visite www.usda.gov .

Obtenga las últimas noticias del Servicio de Comercialización Agrícola en www.ams.usda.gov/news .

