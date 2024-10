Coerver CDMX Soccer Clinic Adidas

Lanzamiento de Coerver Coaching en la Ciudad de México: Programa de Desarrollo de Habilidades de Fútbol Inicia con Clínica para Jugadores de 5 a 15 Años

MEXICO CITY, ESTADO DE MEXICO, MEXICO, October 28, 2024 / EINPresswire.com / -- Lanzamiento de Coerver Coaching en la Ciudad de México: Programa de Desarrollo de Habilidades de Fútbol Inicia con Clínica para Jugadores de 5 a 15 AñosCoerver Coaching, el reconocido programa de desarrollo de habilidades de fútbol a nivel mundial, se complace en anunciar su lanzamiento oficial en la Ciudad de México, con una clínica integral de fútbol juvenil que comenzará en las próximas semanas.Coerver CDMX dará la bienvenida a jugadores de 5 a 15 años para que experimenten el enfoque de entrenamiento revolucionario que ha elevado el fútbol juvenil en más de 50 países durante más de cuatro décadas. La clínica introducirá a los participantes a los métodos únicos de Coerver, enfocados en desarrollar habilidades técnicas, inteligencia de juego y confianza en el campo.¿Qué es Coerver Coaching?Fundado hace más de 40 años, Coerver Coaching se ha convertido en una de las metodologías de entrenamiento de fútbol más prestigiosas a nivel mundial. Inspirado en el legendario entrenador holandés Wiel Coerver, el método Coerver es reconocido por Adidas como un programa de desarrollo de fútbol de primer nivel, conocido por transformar la manera en que los jóvenes jugadores se acercan al juego. Se centra en el desarrollo de habilidades individuales, enfatizando la técnica, la velocidad y la agudeza mental.¿Por qué Coerver Coaching?Los programas de Coerver están diseñados para mejorar las habilidades técnicas de los jugadores, desde el regate y el pase hasta el tiro y la toma de decisiones. Los beneficios son claros: los jugadores ganan confianza, mejoran su control del balón y profundizan su comprensión del juego. A través de ejercicios dinámicos, entrenamientos y juegos reducidos, Coerver Coaching busca crear jugadores técnicamente proficientes y adaptables.Áreas de Enfoque de Coerver CDMXCoerver CDMX está comprometido a impactar el fútbol en la Ciudad de México a través de tres pilares principales:Desarrollo Técnico de Jugadores de Fútbol: Ayudar a los jóvenes jugadores a perfeccionar su técnica y confianza con el balón, preparándolos para un juego avanzado.Educación para Entrenadores: Proporcionar capacitación y recursos en profundidad para los entrenadores locales, capacitándolos para integrar la metodología de Coerver en su práctica.Alianzas con Clubes y Escuelas: Colaborar con clubes y escuelas locales para apoyar el desarrollo de jugadores y entrenadores, fortaleciendo el ecosistema del fútbol en toda la Ciudad de México.Expansión por la Ciudad de MéxicoCoerver CDMX establecerá su presencia en varios barrios clave, como Satélite, Arboledas, Roma Norte, Chapultepec, y más, asegurando la accesibilidad a jugadores y entrenadores juveniles en toda la ciudad.Conozca al Equipo: Israel Gutiérrez y César CoronelLos directores Israel Gutiérrez y César Coronel lideran la expansión de Coerver CDMX. Ambos cuentan con una amplia experiencia en el desarrollo de fútbol juvenil y entrenamiento de rendimiento, y están impulsados por una visión para elevar la calidad del entrenamiento de fútbol juvenil en todo México. “Nos asociamos con Coerver Coaching después de ver la oportunidad de traer un entrenamiento técnico de alto nivel a los jóvenes,” comentó Gutiérrez. “La metodología de Coerver será un cambio de juego para el desarrollo juvenil en la Ciudad de México.”Para obtener más información sobre Coerver CDMX y los próximos programas, visite coervercdmx.com.Contacto: Oficina de Prensa de Coerver CDMXIsrael GutierrezCoerverCDMX@coerver.com

