North Bund International Aviation Forum 2024 : China Eastern lance le développement du système d’exploitation commerciale à grande échelle du C919

SHANGHAI, 25 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le North Bund International Aviation Forum 2024, organisé conjointement par China Eastern Air Holding Company Limited et l’autorité aéroportuaire de Shanghai, s’est tenu dans les Grand Halls de Shanghai le 22 octobre.

C’est sous le thème « Vol numérique, ciel intelligent – Créer un nouvel avenir pour l’aviation » que le forum a réuni plus de 250 professionnels de l’aviation du monde entier, dont des représentants d’organisations aéronautiques internationales, des dirigeants de compagnies aériennes renommées, des responsables du gouvernement chinois ainsi que des experts du secteur. Les participants ont engagé des discussions approfondies sur des sujets cruciaux tels que « Les nouvelles forces productives de qualité de l’aviation civile » et « La transformation numérique » tout en explorant des stratégies de stimulation de l’innovation grâce au progrès numérique.

En cohérence avec le thème choisi, le forum a présenté des technologies de pointe tout au long de l’événement. Les points forts de ces présentations comprenaient la traduction en temps réel alimentée par l’IA affichée sur grands écrans et des présentations vidéo améliorées par AIGC. Une reconstitution numérique de Marco Polo, en voyage sur le vol MU786 récemment lancé de Venise à Shanghai, démontrant l’efficacité des liaisons aériennes et des options de transport multimodal. Un produit culturel sur le thème de l’aviation, lancé conjointement par China Eastern et l’autorité aéroportuaire de Shanghai, qui permet aux participants d’interagir avec des conceptions personnalisées compatibles avec la réalité augmentée via WeChat ou des caméras de smartphones. Ces présentations illustrent l’intégration harmonieuse de la technologie numérique à la culture traditionnelle chinoise.

La signature de l’Accord de coopération stratégique sur le développement de Shanghai en tant que passerelle multifonctionnelle et hub aéronautique international complet a constitué l’un des moments forts du forum. Cet accord vise en effet à améliorer considérablement la commodité des flux de passagers et de fret sur le hub aéronautique de Shanghai. En tant que client de lancement de l’avion C919 produit en Chine, la compagnie China Eastern Airlines a présenté son plan innovant de Développement de systèmes d’exploitation commerciale à grande échelle du C919, qui établit des normes, des procédures et des directives opérationnelles inédites dans le secteur.

China Eastern Airlines a récemment lancé le « Eastern E-Pass ». Grâce à cette innovation, les passagers peuvent payer et obtenir des cartes d’embarquement électroniques via son application ou des mini-programmes sur mobile. Ce service offre une expérience de voyage entièrement dématérialisée, tout en proposant des options en libre-service comme les déclarations douanières en ligne, et en permettant aux passagers de remplir des cartes de débarquement pendant le vol.

Surtout, les voyageurs étrangers éligibles aux politiques de transit sans visa de 24 heures ou de 144 heures peuvent désormais réduire considérablement les délais de traitement des cartes de débarquement en remplissant des déclarations d’informations de transit en ligne, rendant ainsi les « voyages en Chine » encore plus fluides. En outre, afin de saisir de nouvelles opportunités de développement de hubs aériens dans le delta du fleuve Yangtze et dans le réseau de transport mondial, China Eastern s’emploie activement à renforcer ses services « Air + Cruise » en étudiant des options de transport multimodal qui intègrent l’aviation, l’hélicoptère, le réseau ferroviaire urbain et les ferries.

