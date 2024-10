MAL VIENTO: Fabricantes de Aerogeneradores y Proveedor de Energía de EE.UU. Vinculados a la Tala Ilegal en la Amazonía

TPI wind turbine blade at a manufacturing plant

MAL VIENTO: China, EE.UU., Principales Fabricantes de Aerogeneradores y Proveedor de Energía de EE.UU. Vinculados a la Tala Ilegal en la Amazonía

WASHINGTON D.C., DC, UNITED STATES, October 25, 2024 / EINPresswire.com / -- Para construir sus palas de aerogeneradores o turbinas de viento, gigantes energéticos de EE.UU., como GE Vernova, y los principales fabricantes en China, como Goldwind (金风科技) y Mingyang (明阳风电), parecen haber dependido durante años de fuentes de madera balsa que incluyen madera robada de bosques protegidos y la explotación de comunidades indígenas en la Amazonía. Durante una investigación de varios años, “ MAL VIENTO: Desde Crímenes en la Selva Amazónicas de Ecuador a las Turbinas Eólicas en EE.UU. y China”, la Agencia de Investigación Ambiental (EIA US) basó su trabajo en años de reportes para conectar los puntos entre la deforestación, las violaciones de derechos humanos y algunos de los principales fabricantes de palas de aerogeneradores del mundo. La transición hacia las energías renovables es clave para abordar la crisis climática, pero la energía es solo tan limpia como su cadena de suministro.La balsa (Ochroma pyramidale) es nativa de las Américas y es conocida por sus cualidades increíblemente ligeras, duraderas y resistentes, lo que la hace muy deseable como material base en las palas de los aerogeneradores. La fabricación del núcleo de una pala de balsa requiere mezclar madera de árboles maduros (de 4 a 6 años) con la de árboles más jóvenes para lograr la mezcla crítica y precisa de densidad media de la madera requerida por los fabricantes de palas.Ecuador produce más del 90% de la balsa en el mundo, con exportaciones anuales promedio de 56,000 toneladas entre 2013 y 2022. Los investigadores de EIA descubrieron que una industria que durante una década pudo depender de madera proveniente de densas plantaciones de balsa establecidas en las tierras bajas costeras de Ecuador, encontró difícil hallar árboles maduros en las plantaciones durante el aumento de demanda de 2019-2020. En esos años, provincias chinas se apresuraron a cumplir con los objetivos establecidos en respuesta al plan nacional de desarrollo quinquenal de China de 2015-2020, que hizo de la expansión de la capacidad de energía eólica una prioridad.Se informó ampliamente que, para satisfacer la repentina demanda impulsada por China de balsa de calidad para las palas, equipos de madereros se apresuraron a ingresar a parques nacionales y territorios indígenas protegidos en la Amazonía ecuatoriana, incluyendo la Reserva de la Biosfera Yasuní de la UNESCO, que abarca 2,7 millones de hectáreas. Los investigadores de EIA también descubrieron que madereros ilegales se adentraron en bosques vecinos de Perú, contrabandearon troncos de balsa hacia Ecuador y los blanquearon como de “origen Ecuador”.La investigación de EIA encontró que la producción de balsa en Ecuador sigue dependiendo de la tala de bosques naturales, con una mezcla de balsa de plantación vs. balsa de bosque natural que supuestamente varía entre un 10% y un 70%, dependiendo del exportador. Hay señales crecientes de que otro auge de la balsa está por empezar para cumplir con el crecimiento exponencial de energía eólica de China definida en los objetivos de su plan quinquenal actual, que culminará en 2025.Los investigadores de EIA se reunieron con los 13 principales productores y exportadores de balsa en Ecuador y descubrieron que los principales fabricantes globales de palas, incluyendo TPI Composites y LM Wind Power, rara vez han cuestionado o controlado el origen de la madera balsa que utilizan. Los investigadores fueron informados de que, mientras la balsa cumpla con los requisitos de calidad y densidad, el origen importa muy poco. El riesgo de usar madera balsa contaminada se extiende aún más a lo largo de la cadena de suministro, vinculando a destacados líderes de energía limpia, como GE Vernova en EE.UU. y Goldwind y Mingyang en China, con la tala ilegal, las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, el contrabando y la corrupción.“Esta necesaria transición energética no puede alcanzarse a costa de los bosques y de las personas que dependen de ellos”, declaró Lisa Handy, Directora de la Campaña Forestal de EIA US. “Se necesita con urgencia de una verdadera diligencia debida, mayor transparencia e implementación de sistemas nacionales de trazabilidad para mejorar la gobernanza forestal y resolver con éxito este conflicto entre la energía y los bosques.”Debido a la naturaleza concentrada de la cadena de suministro de la madera balsa —un país productor principal con un puñado de exportadores bien identificados— y la naturaleza de rápido crecimiento de la especie, existe una oportunidad para que los líderes mundiales de energía limpia, como EE.UU. y China, trabajen juntos para priorizar políticas y medidas que logren una transición hacia la energía limpia sin destruir bosques protegidos ni robar a las comunidades indígenas. Deberían apoyar a Ecuador en la aplicación de sus leyes y la implementación de un sistema de trazabilidad de la madera transparente y efectivo. La industria de la energía eólica debería dejar de abastecerse de balsa de la Amazonía ecuatoriana hasta que las cadenas de suministro sean rastreables y transparentes, para garantizar que no resulten siendo cómplices de la destrucción de los bosques de la Amazonía y de la explotación de las comunidades indígenas que viven en ellos. EIA insta tanto a China como a EE.UU. a incrementar el diálogo y la cooperación mutuamente beneficiosa para lograr una cadena de suministro de balsa legal, sostenible, justa, rastreable y transparente.

