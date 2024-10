iTeos Therapeutics présentera les données précliniques et translationnelles portant sur l’inupadénant, ainsi que les résultats de l’essai clinique de Phase 2 A2A-005 portant sur le traitement en deuxième ligne du CPNPC lors du Congrès…

WATERTOWN, Massachusetts, et GOSSELIES, Belgique, 25 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq : ITOS) (« iTeos »), une société biopharmaceutique au stade clinique, pionnière dans la découverte et le développement d’une nouvelle génération de thérapies immuno-oncologiques pour les patients, a annoncé ce jour que les données précliniques, translationnelles, et cliniques portant sur l’inupadénant seront présentées lors du Congrès d’immuno-oncologie 2024 de l’European Society for Medical Oncology (ESMO-IO), qui se tiendra du 11 au 13 décembre 2024 à Genève, en Suisse. Les données cliniques et translationnelles de la partie d’escalade de dose de l’essai A2A-005 de Phase 2 visant à évaluer le doublet inupadénant et chimiothérapie à base de platine chez des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) métastatique suite à une immunothérapie seront présentées sous forme de mini-présentations orales. Les données précliniques portant sur l’inupadénant seront présentées lors de la communication sous forme de posters.

Informations relatives à la mini-présentation orale

Intitulé : L’inupadénant, antagoniste du récepteur A2A, contribue à l’amélioration de la réponse immunitaire humorale chez les patients

Numéro de résumé : 174MO

Intitulé de la session : Mini-présentation orale 1

Date/Heure : 12 décembre 2024 à 9 h 24 Heure d’été d’Europe centrale

Intitulé : L’inupadénant associé à une chimiothérapie chez les patients atteints d’un CPNPC non épidermoïde en progression sous ou après un traitement par inhibiteur de point de contrôle immunitaire : résultats de la phase d’établissement de la posologie de l’essai A2A-005

Numéro de résumé : 120MO

Intitulé de la session : Mini-présentation orale 2

Date/Heure : 12 décembre 2024 à 14 h 55 Heure d’été d’Europe centrale

Informations relatives à la présentation sous forme de poster

Intitulé : L’inupadénant, antagoniste du récepteur A2A, contribue à l’amélioration de la réponse immunitaire humorale dans les modèles précliniques

Numéro de résumé : 48P

Intitulé de la session : Session de présentation sous forme de posters

Date/Heure : 12 décembre 2024 à 12 h 30 Heure d’été d’Europe centrale

L’ESMO-IO indique que tous les résumés réguliers seront publiés sur le site Internet de l’ESMO-IO le jeudi 5 décembre 2024 à 00 h 05 Heure d’été d’Europe centrale.

À propos d’iTeos Therapeutics, Inc.

iTeos Therapeutics est une société biopharmaceutique au stade clinique, pionnière dans la découverte et le développement d’une nouvelle génération de traitements immuno-oncologiques pour les patients. iTeos Therapeutics s’appuie sur sa connaissance approfondie de l’immunologie des tumeurs et des voies immunosuppressives pour concevoir de nouveaux produits candidats susceptibles de restaurer la réponse immunitaire contre le cancer. La technologie innovante de la Société comprend trois programmes en phase clinique ciblant de nouvelles voies immunosuppressives validées, conçues avec des propriétés pharmacologiques optimisées pour améliorer les résultats cliniques, y compris l’axe TIGIT/CD226 et la voie de l’adénosine. La Société iTeos Therapeutics a son siège à Watertown, dans le Massachusetts et un centre de recherche à Gosselies, en Belgique.

À propos de l’inupadénant (EOS-850)

L’inupadénant est un antagoniste à petites molécules de nouvelle génération ciblant le récepteur A 2A de l’adénosine (A 2A R), le récepteur principal des cellules immunitaires dont l’activation par l’adénosine supprime les réponses cellulaires immunitaires innées et adaptatives entraînant l’inhibition des réponses antitumorales. Optimisé pour sa puissance, sa sélectivité élevée de l’A 2A R et son activité à des concentrations élevées d’adénosine dans les tumeurs solides, l’inupadénant est spécialement conçu avec un profil insurmontable pour inhiber la voie de l’adénosine triphosphate (ATP) et présente un potentiel d’activité antitumorale améliorée par rapport aux autres antagonistes de l’A 2A R en cours de développement clinique. Le candidat thérapeutique est en phase 2 de développement.

