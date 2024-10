La Kasashima Gallery invita artisti asiatici di fama a partecipare all'Expo Metro Milano. (Foto tramite Kasashima Gallery)

ITALY, October 25, 2024 / EINPresswire.com / -- I Migliori Artisti Asiatici Mostrano Talenti Straordinari all' Expo Metro Milano Unendo oltre 400 artisti provenienti da 37 paesi con più di 500 opere d'arte, l'Expo Metro Milano ospiterà un'esposizione digitale all'aperto il 26 e 27 ottobre nella Piazza di San Carlo, situata nel cuore di Milano.Oltre ad attrarre rinomati artisti contemporanei, questa esposizione ha anche invitato artisti stimati della scena artistica asiatica, compresi quelli del Giappone e di Taiwan. Durante l'evento, dalle 7:00 alle 23:00, queste opere, ricche di stile orientale, saranno esposte insieme a oltre 500 opere d'arte provenienti da tutto il mondo su enormi pareti LED. Questo consente al pubblico di vivere gli stili unici e la creatività di artisti di vari paesi contemporaneamente, creando una vera e propria “esposizione collettiva d'arte globale.”Per la prima volta, artisti di Taiwan e Giappone parteciperanno all'Expo Metro in Piazza di San Carlo. Gli artisti in evidenza includono Angela Lin, Chang Yu-Hsuan, Chen Meng-Huan, Chien Hsuan-Ming, Ho Ming-Chu, Sakaguchi Juri, Shimizu Yuzuki, Aykid Tiger, Tsai Yu-Yun, Wu Hsiu-Yin, Wu Li-Ying e Wu Pei-Chi. Questi artisti hanno partecipato attivamente a eventi artistici internazionali negli ultimi anni, dimostrando una creatività straordinaria e prospettive artistiche uniche. Le loro opere riflettono la diversità e l'innovazione dell'arte asiatica, mescolando elementi tradizionali e contemporanei.Oltre all'attenzione suscitata dagli artisti asiatici, gli osservatori d'arte della Kasashima Gallery hanno anche identificato potenziali talenti internazionali in questo evento. Tra le figure note ci sono l'artista tedesco delle installazioni pubbliche Ute Kirs, la pittrice danese Inge Schuster famosa per il suo stile pittorico poetico, l'artista spagnolo del ritratto Aitor Ramos, la pittrice britannica Alison Friend celebre per le sue raffigurazioni di gatti e cani, la fotografa italiana Giusy Baffi, vincitrice dei Siena Photography Awards, e Rosso Emerald Crimson, vincitrice del Holly Bush Emerging Woman Painter Prize. Le loro opere sono piene di profondità artistica e significato.La Kasashima Gallery ha partecipato attivamente a esposizioni internazionali, conducendo anche promozioni complete per diversi artisti asiatici. Ciò include dirette su Facebook, caricamento di video di interviste su YouTube, promozione dell'esposizione su TikTok e condivisione di post su Instagram. Hanno lanciato attività di pubbliche relazioni che hanno attirato con successo l'attenzione dei media internazionali, risultando in molteplici report negli Stati Uniti, in Giappone e in Cina. Yu Le, il responsabile PR della Kasashima Gallery, ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è non solo migliorare l'immagine del marchio e l'influenza degli artisti, ma anche aumentare la visibilità delle loro opere a livello internazionale, raggiungendo breakthrough e sviluppo a lungo termine nelle loro carriere artistiche."L'Expo Metro Milano si distacca dai formati espositivi tradizionali utilizzando innovative pareti LED per mostrare le opere d'arte. Questo nuovo metodo espositivo consente al pubblico di apprezzare le creazioni di più paesi contemporaneamente, evidenziando la ricchezza dell'esposizione. Inoltre, le forze creative di tutto il mondo si uniscono, mostrando il fascino unico delle loro rispettive culture. Di conseguenza, l'evento trascende il semplice banchetto visivo; funge da importante piattaforma per promuovere lo scambio e il dialogo artistico globale, consentendo ai visitatori di vivere profondamente il fascino dell'arte oltre i confini.Video di intervista pre-espositiva della Kasashima Gallery per artisti taiwanesi.

