ORION OYJ

PÖRSSITIEDOTE – SISÄPIIRITIETO

24.10.2024 KLO 19.50



Sisäpiiritieto: Orion lopettaa ODM-111-kehitysohjelman perustuen molekyylin liian kapeaan terapeuttiseen ikkunaan

Orion Oyj on päättänyt lopettaa kivun hoitoon tarkoitetun ODM-111-kehitysohjelman perustuen riski-hyötyanalyysiin molekyylin turvallisuusominaisuuksista pitkäaikaisen altistuksen yhteydessä. Tuoreiden ei-kliinisten toksikologisten tulosten perusteella molekyylin ominaisuudet eivät tue ODM-111:n pidempiaikaista käyttöä eikä etenemistä seuraavaan kliiniseen vaiheeseen. On hyvä huomioida, että aiemmissa ei-kliinisissä tutkimuksissa tai kliinisessä Faasi I -tutkimuksessa, joissa altistumiset ODM-111:lle olivat lyhyempiä kestoltaan, ei sen sijaan ilmennyt merkittäviä turvallisuuteen liittyviä havaintoja.

”Vaikka valmistelut Faasi II -ohjelmaan olivat jo pitkällä, me olemme arvioineet, että ODM-111 molekyylin ns. terapeuttinen ikkuna on liian kapea eikä kliinisen kehitysohjelman jatkamiselle ole edellytyksiä. Keskitämme resurssimme nyt muihin lupaaviin hankkeisiin tutkimus- ja kehitysputkessamme”, sanoo Outi Vaarala, Orionin Innovative Medicines -tulosyksiköstä sekä tutkimus- ja kehitystoiminnasta vastaava johtaja.

Orion julkaisee poikkeuksellisesti varhaisessa kliinisessä kehitysvaiheessa olevaa hanketta koskevaa tietoa pörssitiedotteella, koska tässä tapauksessa tiedon arvioidaan täyttävän sisäpiiritiedon määritelmän ODM-111:n strategisen merkittävyyden vuoksi. Tällä ei ole vaikutusta Orionin voimassa olevaan tiedonantopolitiikkaan, jonka mukaan Orion julkistaa tietoja tutkimus- ja kehityshankkeistaan pääsääntöisesti osavuosikatsauksissaan ja/tai lehdistötiedotteilla, mutta kliinisen vaiheen III tutkimusten tuloksista Orion tiedottaa pääsääntöisesti erillisellä pörssitiedotteella.

